Успешные переговоры — финансовый гороскоп на 27 сентября

Наш гороскоп поможет каждому подготовиться к вызовам и возможностям, которые принесет 27 сентября, и сделать этот день более успешным и гармоничным в соответствии с астрологическими факторами.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться благоприятный день для публичной деятельности и переговоров с потенциальными партнерами из других регионов или из-за границы. Успешно пойдет профессиональное обучение и публикация статей. Звезды советуют наиболее важные дела запланировать на вторую половину дня, когда положительные влияния планет будут сильнее проявлены.
Телец
Сегодня Тельцам для успешной работы звезды советуют привести в порядок свои дела. Необходимо систематизировать имеющиеся у вас документы, разложить все по полочкам и папочкам. Это относится не только к делопроизводству и бухгалтерии, но и к любому другому труду. Могут улучшиться навыки работы с техническими приспособлениями и инструментами. Хорошо проводить ремонтные работы.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют действовать открыто, и прилагать усилия по укреплению популярности вашей фирмы и ваших услуг. При вашем профессиональном участии успешно развивается индустрия моды, отдыха и развлечений. В деловом партнерстве старайтесь опираться на тех, кто доказал свою надежность многолетним сотрудничеством. Бизнесменам хорошо предлагать клиентам новые виды услуг.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют запланировать наиболее важные дела на вторую половину дня. Благодаря усилению интеллектуальных способностей, вы сможете быстро анализировать большие объемы информации и принимать взвешенные решения. Вы сможете добиться нужного результата только если будете информированы о реальной ситуации. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются прохладные, но вполне конструктивные.
Лев
Сегодня для Львов, специализирующихся на торговле украшениями, модной одеждой, спортивными и детскими товарами, хорошо может сложиться этот день. Консультанты сетевого маркетинга могут успешно проводить рекламные встречи с потенциальными заказчиками и подписчиками — ваши усилия будут оправданы. Торговцам рекомендуется делать оптовые закупки товара на базе.
Дева
Сегодня у Дев во второй половине дня может быть хорошее время для покупки земельного участка или подписания договора на аренду помещения. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к семейному бизнесу. Расходы на покупку строительных и отделочных материалов будут очень выгодным вложением средств. Офисным служащим рекомендуется заниматься подготовкой отчетной документации.
Весы
Сегодня Весов наиболее результативным временем может стать вторая половина дня. Ваша инициатива успешно проявляется в торговле, транспорте и консультациях. Это хорошее время для приобретения новых деловых связей и укрепления прежних связей. Деловые встречи лучше проводить в конце рабочего дня или вечером в неформальной обстановке.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов большая часть дня может пройти впустую или с минимальным результатом в работе. Лишь во второй половине дня и ближе к вечеру усиливается результативность от профессиональной деятельности. Успех ждет тех, кто имеет отношение к морским профессиям, санаторно-курортным и медицинским учреждениям. Вам могут предложить выйти на замену коллеги поработать во внеурочное время.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться неплохой день для долгосрочного планирования или детальной разработки бизнес-плана. Наиболее продуктивно вы сможете поработать в составе творческой группы. Можете рассчитывать на дружескую и спонсорскую помощь. Работодатель может как-то поощрить вас за хорошую работу. Наиболее результативной будет работа во второй половине дня.
Козерог
Сегодня Козероги вполне могут рассчитывать на установление доверительных отношений с начальством. Методы тайной дипломатии могут оказаться наиболее эффективными в урегулировании вопросов, связанных с поисками дополнительных финансовых ресурсов. У вас может появиться влиятельный покровитель, который будет поддерживать вас и помогать в карьерном продвижении.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может сложиться благоприятно для служебных командировок и контактов с иностранцами. Хорошее время для обмена мнениями с коллегами, обсуждения перспективных планов развития, посещения международных выставок. Общение с иностранными партнерами относительно перспектив на дальнейшее сотрудничество пройдет удачно.
Рыбы
Сегодня у Рыб, занимающих руководящие должности, может сложиться удачный день для структурной перестройки и реформирования бизнеса. Вы можете запланировать в это время ряд решительных мер по оптимизации системы управления и отсечению лишних звеньев в производственной цепочке, которые перестали быть эффективными. Держите курс на обновление и отказ от всего устаревшего и неэффективного.