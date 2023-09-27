Запросы начнут расти — финансовый гороскоп на 28 сентября

Наш гороскоп подскажет, как использовать астрологические влияния для принятия более осознанных решений и управления своей жизнью в этот день.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать, что им становится труднее сдерживать свои эмоциональные реакции на внешние раздражители. В первую очередь от этого могут пострадать ваши деловые партнерские отношения. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Старайтесь быть объективнее при контактах с людьми.
Телец
Сегодня Тельцы могут испытывать психологический дискомфорт при общении с коллегами по трудовому коллективу. Постарайтесь снизить планку критичности и не делать замечания коллегам за их ошибки. Ведь вы и сами можете сегодня не раз ошибиться, особенно если речь идет о работе с цифрами и приборами. Берегите свою нервную систему и обходите стороной конфликтные ситуации.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не отрываться слишком сильно от земли в своих грандиозных планах и мечтах. Обсуждение насущных вопросов с друзьями и единомышленниками не только не прояснит ситуацию, но и еще больше её запутает. Отдавайте предпочтение текущим делам. Будьте готовы к форс-мажорным обстоятельствам и оперативному реагированию для сведения к минимуму вероятного ущерба.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься вопросами продвижения в карьере и регистрацией в государственных учреждениях объектов недвижимой собственности. Негативное влияние дня больше всего почувствуют на себе руководящие работники, управленцы, ведущие менеджеры. Воздержитесь от мероприятий, способных оказать необратимые последствия. Не допускайте ошибок, которые нельзя будет исправить.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться неблагоприятная ситуация, связанная с вопросами информационного обеспечения. В деловых связях могут все чаще повторяться случаи неисполнения обещаний. От новых знакомств лучше пока воздержаться, т.к. они могут не дать ожидаемого результата. Больше всего этот день может затронуть своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле и транспорту.
Дева
Сегодня Девы, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Звезды рекомендуют по мере возможности приостановить сейчас любую кредитно-финансовую деятельность. В условиях финансового дефицита возрастает потребность в дополнительных расходах. И это может еще больше нарушить баланс бюджета.
Весы
Сегодня у Весов могут осложниться деловые партнерские отношения. Это в первую очередь может отразиться на переговорном процессе, когда стороны почувствуют усиление разногласий. Не лучшее время для индивидуального обслуживания клиентов. Сфера услуг предполагает взаимопонимание сторон, однако эти качества могут оказаться в дефиците.
Скорпион
Сегодня Скорпионам объективно оценить текущую ситуацию могут помешать излишне личностные отношения с коллегами и подчиненными. Вы можете быть склонны винить коллег в осложняющих моментах с работой. Старайтесь не ввязываться в обсуждения сплетен и держаться подальше от интриг. При выполнении текущих обязанностей у вас чаще, чем обычно, могут возникать ошибки. Особенно это касается офисной работы, делопроизводства и работы с цифрами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может сложиться неблагоприятно для творческих видов деятельности и выполнения любой новой, малознакомой работы. Бизнесменам не рекомендуется пытаться что-либо усовершенствовать в своей традиционной работе. Работа в составе группы может привести к излишней путанице, и не будет способствовать повышению эффективности.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться неблагоприятный день для контактов с представителями власти и вышестоящим начальством. Попытка каким-то образом привлечь к себе внимание начальства может обернуться замечаниями и штрафными санкциями. Старайтесь не отставать от графика работы — за это вами может быть недовольно начальство.
Водолей
Сегодня Водолеям напряженный информационный фон может осложнить принятие правильных решений по оперативным вопросам. В деловых контактах трудно рассчитывать на соблюдение договоренностей. Срываются поездки, встречи, из-за несогласованности нарушается деловой ритм у торговцев и транспортников. Дело в том, что в результате возросшей эмоциональности вы можете быть способны на опрометчивые поступки.
Рыбы
Сегодня у Рыб может повыситься вероятность финансовых осложнений. Дело в том, что потребность в расходах могут вырасти, а доходы, если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Для текущего момента в работе характерна активная деятельность при минимальном финансовом результате. Старайтесь тщательно контролировать состояние своего бюджета.