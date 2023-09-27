Утираем нос конкурентам — гороскоп на 28 сентября

27 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усиливает чутье и активизирует фантазию.

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Гороскоп на сегодня говорит, что оппозиция Луны и Меркурия побуждает к диалогу, в котором скрытность в одних вопросах может соседствовать с болтливостью, в других, а фантазии и эмоции могут спорить с фактами. Для целевых контактов лучше использовать первую половину дня. Вечером можно перейти в пассивный режим и дать больше воли воображению, например, расцветить с его помощью полученную сухую информацию. Остаток дня хорошо посвятить расслаблению, воспоминаниям, музыке, духовной жизни. Избежать одиночества в это время поможет слияние с коллективным бессознательным. Овен Сегодня Овны могут посвятить день приватным контактам, тайным размышлениям или уединенным исследованиям, а при необходимости, коротким прогулкам с некой скрытой целью. Особый интерес может представить медицинская тематика или информация об услугах. Это подходящий момент для посещения закрытого учреждения или территории. Вторую половину дня лучше посвятить спокойному отдыху. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют не откладывать на вечер предметные совещания с коллегами и друзьями. Лучше, если такие встречи будут перенесены на первую половину дня. Оставшееся время можно провести в свободном режиме, предаваясь неформальному общению, фантазиям или воспоминаниям. Отдельная тема — надежды на будущее, его неполная неясность может дать немалый простор коллективному воображению. Близнецы Сегодня Близнецам не помешает аккуратность в высказываниях, особенно в процессе общения с официальными лицами и руководством. В течение дня может нарастать рассеянность и склонность к иллюзиям, возможна ошибка, неточность или обман. Необязательные совещания и собеседования лучше перенести на другое время, как и работу с документами. не стоит выбирать этот день для начинаний любого рода. Рак Сегодня Ракам не стоит затягивать коллективное обсуждение конкретных задач, предметное общение с друзьями и целевое посещение тематических информационных ресурсов. Желательно перенести на начало дня обязательные учебные занятия и изучение новостей издалека. Чем ближе вечер, тем чаще обстановка начнет располагать к свободной эмоционально окрашенной дискуссии и обсуждению фантазий вместо фактов. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что это не лучший день для их личной активности. Он может поманить на ложный путь, увлечь мечтами или воспоминаниями, внушить небезопасные иллюзии. Лучше отказаться от повышенных нагрузок и ответственных начинаний, а также от работ, требующих точности, скрупулезности и сосредоточенности. Важно попасть в правильный эмоциональный и духовный резонанс с коллективом, средой. Дева Сегодня Дев может вполне устроить загадочная обстановка этих суток, если они не планируют важных встреч и выступлений перед своей целевой аудиторией. Но им будет сложнее, если сегодня в их списке дел официальный визит, ответственное совещание, деловая поездка или заключение профессионального контракта. Есть вероятность недопонимания с нужными людьми, их отсутствия, нечестности или интригующего поведения. Весы Сегодня Весам звезды советуют устроить отдых, чтобы расслабиться или заняться профилактикой недомоганий. Лучше отложить все начинания. имеет смысл ослабить контроль за поведением помощников, стать снисходительнее к чужим слабостям, отпустить пораньше подчиненных. Это не самые продуктивные сутки, возможны проблемы с аккуратностью, точностью, исполнительностью, дисциплиной или гигиеной. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что не стоит затягивать целевое общение, особенно приватное, и любую интеллектуальную работу. Для встреч и доверительных бесед на конкретные темы, а также для литературного творчества, самообразования и поиска интересующих данных желательно использовать первую половину дня. Вторая половина суток идеальна для спокойного отдыха в уединении или в узком кругу. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит быть внимательнее, если они принимают участие в семейном или другом совещании: ошибка или небрежность в дальнейшем может стоить дорого. Лучше отложить разговор, если есть возможность перенести его на другой день. Вечер усилит лень, рассеянность или безответственность. Может появиться соблазн ускользнуть от контроля, закрыть на что-то глаза или снять с себя обязательства. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что им лучше избегать промедлений в значимых контактах. Чем раньше налажена связь и изложена главная мысль, тем лучше. С приближением вечера может пропасть желание поддерживать беседу с вашей или чужой стороны, что не означает полной потери интереса, но чревато нежелательным перерывом в интригующей беседе. Разговор, начатый слишком поздно, может не состояться. Водолей Сегодня Водолеям не стоит тянуть время, если на этот день у них запланированы покупки или ответственные денежные взаиморасчеты. Стоит поспешить, если требуется согласование расходов с друзьями или домочадцами. Вторая половина дня может склонить к отдыху, рассеянности или экзотическим вкусам. В это время можно забыть о строгих правилах и включить фантазию, позволить себе кулинарную или иную импровизацию. Рыбы Сегодня Рыбы склонны жить в мире своих фантазий, воспоминаний и старых привычек. Они уйдут в эту виртуальную вселенную с особым удовольствием, если ощущают одиночество — неважно, является ли оно истинным или мнимым. Им стоит быть внимательнее в первой половине дня, чтобы не пропустить чьи-то важные слова, не остаться неуслышанными и непонятыми. Вторая половина дня подходит для полного отдыха.