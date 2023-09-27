Теневой гороскоп: что говорит о вас ваша дата рождения

Теневой гороскоп основан на древней мифологии и состоит из 10 знаков, в то время как традиционный — из 12.

Благодаря ему можно узнать о своих темных сторонах, которые перекрывают энергию благополучия. Он помогает выяснить, чего стоит остерегаться каждому знаку зодиака.

Кентавр (8 января — 12 февраля)

У представителей этого знака зодиака часто можно встретить неумение контролировать свои эмоции, а также неуемные амбиции. Кроме этого, рожденные в эти даты редко прислушиваются к голосу разума.

Гарпия (13 февраля — 18 марта)

Они обычно необязательны и ленивы. Представители Гарпий не умеют прощать и просить прощения, а также склонны к зависти.

Пегас (19 марта — 24 апреля)

Пегасу свойственны высокомерие и гордыня. А из-за своего нежелания трудиться, он стремится жить за чужой счет.

Цербер (25 апреля — 30 мая)

Представители этого знака часто проявляют злобу, жестокость и беспричинную агрессию. С ними практически невозможно договориться, поскольку они очень упрямы и эгоистичны.

Сатир (31 мая — 3 июля)

Сатиры часто нечистоплотны и неблагодарны. Также в их характере наблюдаются чрезмерная мнительность и обидчивость.

Сирена (4 июля — 10 августа)

А вот в поведении Сирен часто можно заметить манипуляции и откровенный шантаж. Им также свойственны неумное тщеславие и неискренность.

Грифон (11 августа — 15 сентября)

Грифонов отличает упрямство и авторитарность. Они привыкли идти по головам, не обращая ни на кого внимание. Кроме этого, представители этого знака очень мелочны и подозрительны.

Химера (16 сентября — 22 октября)

Представители этого знака зодиака любят интриги и сплетни. В их характере также присутствуют лицемерие и эгоистичность. Но, несмотря на это, они умеют извлекать выгоду практически из любой ситуации.

Сфинкс (23 октября — 30 ноября)

Сфинксам свойственны расчетливость и равнодушие ко всему, к чему не испытывают интерес. Кроме этого, представители этого знака очень зациклены на материальных благах.

Минотавр (1 декабря — 7 января)

Рожденные в эти даты не умеют брать на себя ответственность и принимать решения. Также Минотавры мнительны и склонны к преувеличениям и подхалимству.

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