Теневой гороскоп: что говорит о вас ваша дата рождения

Благодаря ему можно узнать о своих темных сторонах, которые перекрывают энергию благополучия. Он помогает выяснить, чего стоит остерегаться каждому знаку зодиака.
Кентавр (8 января — 12 февраля)
У представителей этого знака зодиака часто можно встретить неумение контролировать свои эмоции, а также неуемные амбиции. Кроме этого, рожденные в эти даты редко прислушиваются к голосу разума.
Гарпия (13 февраля — 18 марта)
Они обычно необязательны и ленивы. Представители Гарпий не умеют прощать и просить прощения, а также склонны к зависти.
Пегас (19 марта — 24 апреля)
Пегасу свойственны высокомерие и гордыня. А из-за своего нежелания трудиться, он стремится жить за чужой счет.
Цербер (25 апреля — 30 мая)
Представители этого знака часто проявляют злобу, жестокость и беспричинную агрессию. С ними практически невозможно договориться, поскольку они очень упрямы и эгоистичны.
Сатир (31 мая — 3 июля)
Сатиры часто нечистоплотны и неблагодарны. Также в их характере наблюдаются чрезмерная мнительность и обидчивость.
Сирена (4 июля — 10 августа)
А вот в поведении Сирен часто можно заметить манипуляции и откровенный шантаж. Им также свойственны неумное тщеславие и неискренность.
Грифон (11 августа — 15 сентября)
Грифонов отличает упрямство и авторитарность. Они привыкли идти по головам, не обращая ни на кого внимание. Кроме этого, представители этого знака очень мелочны и подозрительны.
Химера (16 сентября — 22 октября)
Представители этого знака зодиака любят интриги и сплетни. В их характере также присутствуют лицемерие и эгоистичность. Но, несмотря на это, они умеют извлекать выгоду практически из любой ситуации.
Сфинкс (23 октября — 30 ноября)
Сфинксам свойственны расчетливость и равнодушие ко всему, к чему не испытывают интерес. Кроме этого, представители этого знака очень зациклены на материальных благах.
Минотавр (1 декабря — 7 января)
Рожденные в эти даты не умеют брать на себя ответственность и принимать решения. Также Минотавры мнительны и склонны к преувеличениям и подхалимству.
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