Сбавляем обороты — гороскоп на 2 октября

1 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Урана в знаке Тельца побуждает искать материальные воплощения свободы, прогресса и новизны.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что может усилиться интерес к экспериментальным финансовым проектам и крупным торговым электронным площадкам, к шерингу и покупкам вскладчину, к заработку за счет выигрышей, вложений или творчества, а также к дегустации новых блюд и авангардным жанрам в искусстве. Тригон Луны и Меркурия помогает изучению новостей и прогнозов, поиску полезных данных, прикладному программированию и поддержке связей. Возможны любовные и другие волнения, неожиданные прихоти, находки, подарки, сюрпризы. Овен Сегодня Овнов могут ждать неожиданные расходы и столь же неожиданные прибыли. Не стоит забывать, что рост благосостояния в эти сутки сродни лотерее. Деньги или другие блага могут прийти не теми путями, на которые делалась ставка, например, судьба подарит выигрыш вместо планового заработка. Возможны финансовые новости. Подходящий день для активного обсуждения новшеств в денежных взаиморасчетах. Телец Сегодня Тельцы на могут оставаться свободолюбивыми, экспансивными и не до конца предсказуемыми в своих оригинальных вкусах. Возможна зацикленность на чем-то одном или склонность к внезапным перепадам эмоций. При этом многие Тельцы будут удачливыми, коммуникабельными и дружелюбными. День хорош для неформального общения, преподавания, интеллектуальной работы, литературного творчества. Близнецы Сегодня Близнецов вплоть до ночи могут волновать рутинные практические детали (например, связанные с хозяйством, питанием или финансами), но ситуация вынудит их мыслить нестандартно и решать обычные задачи необычным способом. Возможно, придется делать незапланированные покупки или искать дополнительную информацию. Оригинальная идея может прийти в процессе общения с друзьями или домочадцами. Рак Сегодня Ракам везет: этот день может усилить интерес к нестандартным или популярным путям обогащения на будущее. Может привлечь монетизация таланта через фриланс, заработок за счет выигрышей или инвестиций. Это подходящий момент для поиска финансовой информации или группы по интересам, изучения прогнозов и знакомства с экспериментальными проектами. Не исключены подарки от друзей и неожиданные удачные находки. Лев Сегодня Львам звезды напоминают, что важна материальная сторона любого дела, есть место для обновления и эксперимента. Также в этот день не обойдется без доли волнения, без того или иного сюрприза. Он может принести необычные переживания в любви и дружбе, склонить к нетрадиционному финансовому или эстетическому выбору. Возможны оригинальные траты, подарки от друзей, изменения во вкусах и целях. Дева Сегодня Девам помогают не только их личные качества, но и неожиданные, позитивные и не всегда предсказуемые обстоятельства. Многие Девы преуспеют за счет своей эрудиции или общительности. День хорош для учебы и самообразования, а также для занятий, связанных с удаленными коммуникациями, программированием и консультированием. Возможны новости из-за рубежа, например, от друзей-путешественников. Весы Сегодня как Весам , так и их друзьям этот день может принести финансовые и другие сюрпризы. Возможны перемены и обновления в коллективном проекте, где задействованы их интересы, например, смена бюджета или творческой концепции. Это подходящий момент для обсуждения материальных и других практических деталей: их прояснение поможет избавиться от части завышенных ожиданий, не теряя оптимизма в целом. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют ориентироваться на обстановку и не ждать от нее полной предсказуемости. Особенно вероятен сюрприз там, где дело касается денег, любви и дружбы. Может закончиться неожиданно супружеский диалог. Тем не менее, это неплохой день для общения, особенно для корпоративных собраний. Хорошо обсуждать темы обучения, сотрудничества и покровительства, в том числе на будущее. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит приготовиться к изменениям в привычном расписании или другим новшествам, которые сделают для них рутинную ситуацию нескучной и непредсказуемой. Не тот день, когда получается придерживаться диеты или следовать стандартной инструкции. Могут потребоваться обновления, пригодиться познания в сфере программирования или электроники. Совещания предпочтительнее в неформальном тоне. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не бояться экспериментов и неожиданных ситуаций: в большинстве случаев они к лучшему. Возможно, их итогом станет приятный бонус или непредвиденная счастливая находка. День благоприятен для общения, творчества и расширения кругозора. Он сулит хорошие новости издалека, интересные беседы с друзьями или детьми, может дать повод для применения литературных талантов. Водолей Сегодня для Водолеев день может сопровождаться непредвиденной ситуацией в доме, семье или браке, волнующим моментом в личной жизни, кулинарными экспериментами или сюрпризами в материальных делах. Звезды советуют подумать, прежде чем решаться на украшение своего жилья, а также на его покупку, продажу или аренду: не исключено, что вскоре ситуация изменится и выбранный вариант перестанет нравиться. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это подходящий день для диалога — особенно, если требуется подвести с его помощью некий промежуточный итог или о чем-то окончательно договориться. Стоит принять предложение о встрече или переписке: это не только возможность поддержать дружеские или деловые отношения, но и способ удержать связь с миром, иметь в нужных кругах своего представителя или осведомителя.