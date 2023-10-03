Услышим миллион новостей — гороскоп на 4 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что проблемы этого дня могут быть связаны с затруднениями в любых коммуникациях, сомнениями, задержками сведений, молчанием нужных людей, перебоями на линиях связи, недостаточной ясностью информационного фона. Возможна неудача при попытке срочно наладить новый контакт, начать диалог, найти партнера или спутника, опубликовать заявление, отправить письмо. Не слишком продуктивными могут оказаться целевые прогулки и поездки.
Овен
Сегодня для Овнов остаются актуальными контакты с людьми и источники информации. Успех может стать невозможным без общительности и легкости на подъем. Стоит приготовиться к отдельным заминкам в течение дня, например, задержке сообщений, проблемам в дороге или перебоям на линиях связи. Если нужные люди исчезли с горизонта или медлят с ответом, придется набраться терпения и подождать до завтра.
Телец
Сегодня Тельцам станет проще контактировать с нужными людьми и получать от них обратную связь, но некоторые проблемы в общении все же могут оставаться. Возможно, вплоть до ночи будут недоступны отдельные маршруты и способы коммуникации, сохранится часть вопросов и тайн. Звезды намекают, что важных новостей и свежих идей в эти сутки ждать не стоит, информационный фон изменится на следующий день.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут рассчитывать на переменный успех. День создает предпосылки для хороших темпов в работе и приятных моментов в личной жизни, но препятствует полноценным коммуникациям и сообразительности. Может теряться мысль, прерываться связь, отказывать красноречие и наблюдаться нехватка свежих идей. Пассивность нежелательна, но лучше повременить до завтра с любым ответственным начинанием.
Рак
Сегодня Раки будут удачливее, если не претендуют на личную заметность и полный контроль над событиями. Чтобы дела шли ровнее, придется принять особенности ситуации, например, подстроиться под чужие вкусы и темпы, смириться с моментами временной неопределенности. В этот день вероятны помехи в дороге и общении, недоразумения в работе с информацией. Не рекомендуются целевые поездки и встречи.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют повременить с новыми знакомствами, встречами и поездками, особенно целевыми. Также не стоит спешить с утверждением планов, маршрутов и способов регулярной связи с нужными людьми. Имеет смысл отложить покупки и сделки, кроме самых необходимых. Но это не означает, что день пройдет напрасно: можно продолжать налаженное сотрудничество и развивать отношения в целом.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что лучшим решением в большинстве ответственных ситуаций будет временная пауза. Если позволяют обстоятельства, стоит взять ее хотя бы до завтра: на следующий день придет полезная информация, появятся необходимые средства или найдутся нужные люди. При этом желательно поддерживать в рабочем режиме текущие дела, поскольку простой в них может оказаться небезопасным.
Весы
Сегодня Весам звезды рекомендуют сдержать слова, уже готовые сорваться с языка: чем они значительнее, тем важнее произнести их своевременно. В эти сутки есть риск не встретить понимания или столкнуться с помехой при высказывании своего мнения. Лучше повременить с выступлением, презентацией, совещанием, предложением, публикацией статьи, отправкой письма, а также с целевыми поездками и визитами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам имеет смысл воздержаться от поездок и важных контактов, а также от любых начинаний, где играют большую роль коммуникабельность и информированность. Велика вероятность оказаться в тупике или столкнуться с другой проблемой, например, с плохой связью, неполными данными или ложным ориентиром. В критической ситуации ценны партнеры и помощники, способные понять без лишних слов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важно поддерживать выгодное сотрудничество и взаимную симпатию, но лучше не вести предметных диалогов и избегать доверительных бесед. Также сегодня рекомендуется повременить с обещаниями, заявлениями и подписанием документов. Не стоит спешить с выполнением чужих приказов и просьб: есть вероятность, что завтра они окажутся неактуальными или в них появятся какие-то уточнения.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше не спешить с важными целевыми контактами, визитами и поездками, а потратить день на детальную подготовку к ним. Это актуально вдвойне, если предстоит совещание, собеседование, выступление, посещение учреждения, готовится пакет документов для подписания договора или планируется к публикации официальная статья. Чем тщательнее собраны данные, тем меньше риск осложнений.
Водолей
Сегодня Водолеи могут рассчитывать на успех там, где от них не требуется много общения, не критично красноречие или обладание информацией. Возможны подвижки в текущих делах, в личной жизни и в творчестве (кроме интеллектуального и литературного). Слабое место этого дня — начинания с нуля. Лучше отложить отправку в долгий путь, отсылку важного письма, старт проекта, подписание нового договора.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды напоминают, что их положение в большинстве ситуаций является шатким и это не лучшая основа для важного шага. Если недавние собеседники уходят от диалога, не стоит пытаться любой ценой продолжить его в прежнем стиле: ситуация меняется, в общении требуется небольшая пауза или смена акцентов. Может назреть новый поворот в деловых переговорах, в семейном или супружеском общении.