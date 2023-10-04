Играем по-крупному — гороскоп на 5 октября

4 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Первая половина дня пройдет под совместным оживленным влиянием Луны в знаке Близнецов и Меркурия, вступившего в знак Весов.

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Гороскоп на сегодня говорит, что сохранится общительность, начнут поступать новости и предложения. Не исключен и негатив: критика, претензии. Станут активнее общаться супруги и деловые партнеры. Вечером Луна в Раке усилит эмоциональность, что усложнит задачу при попытках договориться и может поставить под вопрос быстрый успех диалога. Возрастет привязанность к дому или территории, стремление оградить частную жизнь. Могут появиться темы для обсуждения в узком кругу, например, в семьях или домовых чатах. Овен Сегодня Овнам лучше заняться текущими делами, не откладывая их на вечер, так как ближе к концу дня ситуация изменится. Может наметиться разговор с подачи других людей, например, делового партнера, супруга или домочадцев. Не исключены заявления конкурентов по бизнесу, претензии от клиентов или соседей. Может прийти извещение из суда, сообщение из агентства. Важна опора на дом или поддержка близких. Телец Сегодня Тельцам день обещает новости. Наиболее информативна вторая половина дня. В это время может назреть поездка на близкое расстояние, прийти известие с работы или из учреждения, потребоваться разговор с кем-то из родственников, соседей, помощников или клиентов. Часть вестей может настичь в дороге. Возрастет эмоциональность. Сиюминутные дела желательно рассматривать в рамках долгосрочных планов. Близнецы Сегодня Близнецов ждут свежие идеи, новые интересные темы для общения и дополнительные возможности во многих сферах, особенно вечером. Могут наметиться поводы для литературного творчества, подвижки в бизнесе, личной жизни или неформальных занятиях. Но не обойдется и без мелких помех. Не исключены небольшие финансовые просчеты или упреки от близких. Возможно, придется уточнить лимит на расходы. Рак Сегодня Ракам звезды советуют заниматься лишь несложными делами. Важные контакты и новости ожидаются вечером. Может появиться горячая тема в семье или близком кругу. Многие Раки, особенно рожденные в июне, в конце дня будут отличаться повышенной эмоциональностью и болтливостью. Звезды советуют уравновесить эти качества терпением, сдержанностью, чувством долга и ответственностью. Лев Сегодня Львам звезды советуют не откладывать дела, в которых им нужна чужая поддержка и симпатия. С новым шагом лучше подождать, пока не будут изучены и осознаны новости. В этот день не всегда стоит сразу спешить в путь, раскрывать секрет и даже отвечать на обычное сообщение. Вечером может требоваться уединение. Возможно, часть информации будет лучше обсудить в узком семейном или соседском кругу. Дева Сегодня у Дев может найтись дополнительный повод для внимания к своим материальным делам и к договоренностям с другими людьми, особенно финансовым. В этот день лучше не спешить с покупками и денежными операциями. Звезды советуют рассматривать не один, а два или три варианта интересующего сценария событий, а также стараться обсуждать перспективы с родственниками, старшими партнерами или друзьями. Весы Сегодня Весы получают «право голоса», у них есть повод начать оттачивать свой писательский талант или навыки красноречия. Значимый период настал для Весов, чья деятельность связана с посредничеством, комментированием, консультированием и литературой. Вечером усилится сентиментальность, возможно, захочется выговориться. Это не лучший момент для важного совещания, актерского или ораторского дебюта. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют следить за новостями, поскольку они могут коснуться их текущего статуса. Может наметиться период вынужденных поездок, закулисных контактов или тайных работ, прийти информация о недоброжелателе. Вечером помогут терпение, скрытность и выдержка. Не стоит пускаться в путь, начинать общение, спешить с выбором партнера, защитника, помощника, посредника, врача, юриста. Стрелец Сегодня Стрельцов ждут не самые плохие новости, но многие представители знака рискуют воспринять их сквозь фильтр негативных эмоций, особенно в вечернее время. Не исключено, что в конце дня их первой реакцией на хорошее известие или выгодное предложение будут страх и недоверие. Некоторые Стрельцы утратят способность мыслить свободно, оказавшись под влиянием родственников, домочадцев или земляков. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют серьезнее отнестись к новостям, предложениям и критике, контактам с руководством, заказчиком, ключевым партнером. На первом месте в этот день могут оказаться профессиональные и юридические вопросы, контракты и обязательства, а в частной жизни - супружеские отношения. Вечером рискован любой диалог и если он вам необходим, будьте крайне дипломатичны и осторожны. Водолей Сегодня Водолеям день сулит хорошие новости, в том числе с отдаленных территорий. Несмотря на отдельные нюансы, в целом любые известия сегодня можно считать позитивными. А вот в ситуациях общения не исключены сложности, особенно психологические. Вечером лучше не отправляться в путешествия по чужим местам и не вступать в эмоционально окрашенные разговоры, в том числе с подчиненными и помощниками. Рыбы Сегодня Рыбам вечер подарит психологический комфорт, а вот удача в делах может оставаться под вопросом на протяжении всего дня. Если речь идет о плановой акции, то вечером в ней лучше принять все доступные меры подстраховки и иметь дело лишь с надежными людьми. Новые начинания в конце дня нежелательны, так как погрешности и потенциальные проблемы могут свести на нет весь их полезный эффект.