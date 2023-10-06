Новости перевернут жизнь — гороскоп на 7 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит учитывать высокие риски, вероятность нагрузок, стрессов и срочных хлопот. Горячность в сочетании с душевной ранимостью способна подвести любой союз к опасной грани разрыва или вражды. Важно помнить, что личные или коллективные противостояния в эти сутки способны завести в тупик. Могут пострадать слабые. Если тех или иных решительных мер не избежать, важно не раскачивать лодку до критической степени. Луна в Раке советует позаботиться о близких, доме или территории.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют минимизировать поводы для спорных случаев независимо от пребывания на своей или чужой территории, иначе негативные эмоции могут дойти до точки кипения и значительно осложнить любое взаимодействие с людьми, включая близких. Это день деструктивных порывов, велик риск нарушения договора. Если источник проблем внешний, важно не добавлять к нему внутренние разногласия.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют воздерживаться от важных для себя шагов и стараться как можно искуснее лавировать в непростой окружающей обстановке. Вплоть до ночи вокруг могут кипеть страсти и совершаться опрометчивые резкие действия. По возможности, в этот день лучше не отправляться в поездки, не обсуждать слишком горячие темы и не обращаться за помощью, за исключением экстренных ситуаций.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что этот день не обещает ровного эмоционального фона и создает условия не только для нервозности, но и для материальных потерь. Возрастает риск убыточного бизнес-решения, срыва сделки, выбора некачественного товара, остаточных проблемы из-за не улаженных вовремя налоговых вопросов. Важные работы и контакты лучше отложить до завтра. Не стоит спешить с покупкой в дом.
Рак
Сегодня от Раков не все зависит, но им желательно внести свой посильный вклад в поддержание равновесия: это поможет минимизировать риски, нагрузки и стрессы, вырулить из неоднозначной ситуации. Важно соблюдать свою часть договора, умело распределять функции в семье, партнерском проекте и на общей территории, ловко защищать свои права, интересы своего дела или близких.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют минимизировать внешнюю активность, но быть готовыми к тому, что те или иные проблемы будут иметь место «за кулисами», например, во внутренней части бизнеса, в семейных делах или в частной жизни. Возможно, придется оставаться начеку, следить за новостями или поддерживать какие-то контакты. Дополнительная осторожность не помешает Львам, находящимся вдали от дома.
Дева
Сегодня Девам лучше не форсировать начинания и не спешить радикально разрубать гордиевы узлы неоднозначных ситуаций: от приключений, которые сулят эти сутки, может быть больше вреда, чем пользы. Стоит подумать, прежде чем бурно поддерживать родственную или дружескую инициативу: не исключено, что она будет иметь деструктивный посыл, принесет материальные или другие проблемы сейчас или в будущем.
Весы
Сегодня Весам лучше исключить начинания по своей инициативе и аккуратнее реагировать на внешний раздражитель: сейчас они на виду, их слова и поступки имеют большую силу и важно, чтобы она не была разрушительной. Опасна импульсивность: есть риск сгоряча изменить своим же словам, навлечь неприятности на себя, партнера или семью. Стоит рассчитывать свои силы, перегрузки могут отразиться на здоровье.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что ситуация остается для них потенциально сложной, советуют им беречь свои силы, поддерживать имеющийся баланс, воздерживаться от начинаний, избегать лишней суеты и не отменять меры предосторожности. Лучше сдержать естественный импульс, если хочется ответить на резкое слово или восстановить справедливость, у такого порыва будет неприятный побочный эффект.
Стрелец
Сегодня Стрельцам желательно отложить собственную инициативу и аккуратнее поддерживать чужую. Звезды напоминают, что задача этого дня — преодолеть кризис, а не дать старт новому проекту. Участвуя в коллективной акции, не стоит надеяться на гладкий путь: велика вероятность того, что события начнут развиваться по одному из самых напряженных сценариев и любая ситуация будет «заряжена» эмоционально.
Козерог
Сегодня для Козерогов остаются в силе вчерашние непростые тенденции. Многим Козерогам предстоит совмещать дипломатичность и активное отстаивание целей, что часто будет даваться им с трудом и ставить их отношения с нужными людьми на рискованную грань разрыва. Велика вероятность стресса. Даже если усилия увенчаются успехом, лучше не поддаваться азарту и пока не начинать новые совместные дела.
Водолей
Сегодня для Водолеев этот день может ознаменоваться срочными хлопотами и сопутствующими переживаниями. Те или иные осложнения могут сохраняться даже в удачно шедших делах. Не исключено, что проблемы появятся на последнем этапе, например, возникнут разногласия с помощниками. Даже если все идет гладко, сейчас лучше не начинать новых проектов, так как подход к некоторым вопросам может оказаться устаревшим.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им не стоит раньше времени отменять меры предосторожности и подстраховки, даже если они занимаются простыми и знакомыми делами. В любой момент может возникнуть технический сбой, появиться столкновение интересов или сложиться другая неблагополучная ситуация. Важно оперативно реагировать на сигналы тревоги, в том числе на нарушения договора или технологии.