Заводим разговоры обо всем и ни о чем — гороскоп на 8 октября

7 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Льва меняет взгляд на некоторые аспекты отношений.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что секстиль Луны к Меркурию помогает взглянуть на болезненные проблемы немного иначе, но стоит помнить, что он дает шансы, а не гарантии, и приглашает к разговору, а не навязывает его в обязательном порядке. Также это подходящее время для отдыха, можно просто отвлечься от источника проблем или негативных эмоций. Не исключено желание вознаградить себя за пережитый стресс дополнительным удовольствием, например, лишней порцией еды или дорогостоящей прихотью, но часть таких радостей может стать уже не доступной. Овен Сегодня Овны могут надеяться на смягчение психологических проблем в своих отношениях с другими людьми. Примирению может поспособствовать общее хобби или совместный отдых. Супругов может сблизить наличие общих детей. Звезды советуют не медлить с восстановлением делового сотрудничества и личных симпатий, так как вскоре часть возможностей может быть утеряна. Стоит согласиться на встречу и разговор. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют обратить внимание на свои домашние условия и атмосферу в семье, а также на любовные дела, творческие планы и взаимодействие с детьми. То, что казалось привлекательным в последние месяцы, может стать неинтересным. Возможно, пора вернуться к своим прежним вкусам или домашнему укладу. Вечер располагает к гостеприимству и отдельным излишествам, например, перееданию. Близнецы Сегодня Близнецы становятся удачливее в своих повседневных делах. У многих Близнецов в эти сутки поднимется настроение, появится интерес к общению или вкус к литературному творчеству. Возможны хорошие веселые новости, удачные поездки и прогулки на короткие расстояния. Это подходящий момент для отдыха, но можно сделать выбор и в пользу дел - особенно тех, в которых подразумевается доля креатива. Рак Сегодня Ракам события этого дня помогут отвлечься от напряженных событий и немного расслабиться. Например, в возникшем споре удастся сменить тон или ракурс рассмотрения болезненной темы. Возможно, появится намек на чувство юмора или на точки пересечения интересов. Однако для важных шагов это не самое подходящее время. Звезды советуют ограничиться мелочами, не делать громких заявлений и крупных покупок. Лев Сегодня для Львов важны их собственные нужды, но они не одиночки и продолжают нуждаться в общении с другими людьми. На вербальном уровне это несложно: будут поддерживаться связи и приходить новости. Чуть сложнее придется Львам, привыкшим пользоваться своим обаянием и вызывать любовь: таких рычагов у них становится меньше. Требуют внимания финансовые дела, может меняться список насущных покупок. Дева Сегодня Девам звезды советуют быть общительнее, но не стремиться во что бы то ни стало высказать свое мнение или подчеркнуть свои интересы. Этот день располагает к легким беседам в шуточном тоне, «светским» разговорам и словесному флирту в духе обстановки. Ожидания в этот день могут быть завышены. Возможны финансовые заминки или сомнения в чувствах. Не стоит спешить с тратами на личные нужды. Весы Сегодня у Весов события этого дня смягчат настрой, помогут им вернуться к дипломатичному стилю общения или к более дружелюбному тону. Вероятно, этому поспособствуют какие-то известия. Полезно пообщаться в неформальной обстановке: она даст шанс высказать собственное мнение, никого не задев. Важно уловить признаки перемен и подстроиться. Возможно, пришло время стать чуть умереннее в запросах и ожиданиях. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не пропускать совещания и не отказываться от встреч: общение может быть чуть легкомысленным, но в ходе разговора высока вероятность узнать важные детали. Информированность поможет свернуть часть проектов или не тратить силы на уходящие ценности. Скорпионы, пренебрегшие новостями, рискуют по инерции инвестировать деньги или эмоции в исчерпавшее себя направление. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды обещают улучшение настроения. Поводом могут стать вести из-за рубежа, подвижки в учебе, сообщения от друзей, детей или партнеров. Некоторые Стрельцы будут опережать события и хотеть многого сразу, не учитывая, что исполнение их желаний может затянуться по объективной причине. Стоит следить за ситуацией на работе: возможна перемена или приближение какой-то плановой даты. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют сбавить темп, но держать дела на контроле и оставаться на связи — особенно, если еще не достигнут консенсус в каком-то напряженном диалоге. Не исключено, что в течение дня подвернется возможность обсудить сложную тему в другом ключе, позволяющем снизить градус эмоций и остроту претензий. В случае проблем не стоит терять надежду, так как впереди хорошие перемены. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют оставаться открытыми для любого диалога, независимо от его серьезного или легкомысленного формата. Общение в эти сутки позволит не только поддержать связи, но и узнать новые настроения интересующих людей: не исключено, что их вкусы и приоритеты прямо сейчас претерпевают какие-то изменения. Есть шанс получить известия издалека или связаться с зарубежным партнером. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отвлечься от скучных плановых дел и связанных с ними серьезных мыслей, позволить себе чуть более творческие занятия и креативность в контактах. Не стоит стремиться к чрезмерному официозу в общении с коллегами и партнерами, а также к излишней строгости с детьми и близкими. Если ситуация напряженная, легкий шутливый разговор «излечит» часть страхов и критичных проблем.