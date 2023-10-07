Относимся к проблемам с юмором — любовный гороскоп на 8 октября

Наш гороскоп защитит от возможных трудностей и подскажет, как лучше всего использовать свои потенциальные возможности.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что есть отличная возможность помириться или улучшить отношения, и советуют как можно быстрее пользоваться хорошим моментом. Не исключено, что любимый человек сам предложит поговорить или встретиться, в этом случае важно не отказываться от приглашения.
Телец
Сегодня Тельцов день подводит к мысли о новом этапе в их личной жизни. Тельцам, которые уже были готовы к такому повороту событий, эти сутки добавят уверенности в своих выводах. Звезды советуют не унывать, если закрывается блестящая яркая страница любовной биографии, и уверяют, что перемены к добру.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут смело отправляться на свидание или включаться в активное общение с любимым человеком: все пойдет как нельзя лучше. Если в последние дни атмосфера в паре была напряженной, сегодня все разрешится к обоюдному согласию. В романе назрел новый этап, сбавляющий градус азарта.
Рак
Сегодня Раки получают возможность выровнять в своих любовных отношениях отдельные шероховатости, но вряд ли смогут решить проблему радикально. Если случилась небольшая размолвка, в этот день будет легко ее замять, но если последние дни прошли под знаком острого конфликта, выводы делать пока рано.
Лев
Сегодня для Львов события и настроения этого дня неслучайны. Многие Львы ощутят нехватку привычной подпитки в виде чужого восхищения и даров. Некоторые Львы решат больше не подчеркивать свою привлекательность, остынут к партнеру или разочаруются в любви.
Дева
Сегодня для Дев день может оказаться переходным. Девы, пережившие в последние месяцы бурный курортный роман или другое романтическое приключение, могут столкнуться с необходимостью закрыть страницу или сменить сценарий. Возможны колебания или тенденция к охлаждению страстей.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не пропускать легкие изменения в ситуации и в собственном настроении. Если обстоятельства намекают, что было бы неплохо на время стать скромнее или отступить в тень, не игнорируйте знаки судьбы. Если к этому призывает ваша интуиция, прислушайтесь к ней.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события этого дня намекают, что им пора сменить в личной жизни приоритеты или пересмотреть акценты. Не стоит держаться за прежний утомительный сценарий общения с пассией: назрел новый поворот истории, позволяющий либо прервать отношения, либо постепенно сделать их гармоничнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцы настроены позитивно и по инерции ждут от своей любовной истории привычных бонусов. Но события могут порадовать их лишь частично. Не исключено, что любимый человек пропадет из виду или сменит формат общения, из-за чего придется реже видеться или чаще скрывать взаимную страсть.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит поддерживать контакт с любимым человеком, не предпринимая в отношениях каких-либо радикальных шагов: через несколько дней обстоятельства изменятся и часть препятствий испарится. Одиноким и поссорившимся с пассией Козерогам важно верить в лучшее, оно уже не за горами.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют держать наготове нужные средства связи, чтобы не пропустить сообщение от любимого человека (особенно, если сейчас он находится далеко). Не помешает чуткость по отношению к его или ее новому настроению: возможно, чувства уже не такие яркие и теплые, как прежде.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит форсировать события в своей личной жизни и слишком сильно переживать. Если что-то идет не так, лучше дождаться вестей от любимого человека, а пока относиться ко всему с юмором и не привязываться к стереотипам, навязывающим излишне серьезный взгляд на возникшую ситуацию.