Отслеживаем ощущения — гороскоп на 10 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что к вечеру игривое настроение сменится практичным. Вступление Луны в знак Девы напомнит о важности мягкой поддержки здоровья, о рабочих обязательствах, о необходимости разумно распоряжаться деньгами или вещами. Вечерние препятствия могут принять форму контроля, проверки, отсрочки, лимита, недоверия, осторожности или охлаждения чувств. Это не лучший момент для начинаний, но можно использовать вечер для теста, например, пробного платежа, проверки аллергии на лекарство или косметику, примерки перед покупкой.
Овен
Сегодня Овнам стоит начать этот день с последней точки или запятой в совместном деле. Чем ближе вечер, тем ниже шансы объединить усилия с нужными людьми, например, с партнерами по игре или хобби. Также начало дня подходит для отдыха или несложных занятий свободного характера. Ближе к вечеру могут напомнить о себе те или иные ограничения или обязанности, например, связанные со здоровьем или заработками.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что ситуация меняется в лучшую для них сторону и эта приятная перемена станет заметнее вечером. Даже если придется столкнуться с задержками или сомнениями, не стоит унывать и заранее ставить крест на своих больших планах: вскоре препятствия будут преодолены или сняты. В первой половине этого дня лучше ограничиться мелкими делами, например, небольшими работами в доме.
Близнецы
Сегодня Близнецам первую половину этого дня стоит использовать для активной связи с внешним миром. Это время относительной или полной свободы, которое можно потратить на отдых, творчество или завершение мелких насущных дел. С наступлением вечера возможности могут оказаться ограничены. Многим Близнецам придется вспомнить о доме, взять под контроль чувства или ограничить свои расходы целевыми тратами.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что утренние и дневные часы являются для них временем авантюр, порой запоздалых и непродуктивных. В этот период лучше заниматься лишь несложными текущими делами, в которых не страшно допустить мелкую ошибку. Вечер создаст более конструктивный и реалистичный настрой, но могут подвести внешние обстоятельства: возможны загадки, задержки, отсрочки или ограничения.
Лев
Сегодня Львы во власти своих настроений, привычек или капризов. Они могут завышать свои запросы, игнорируя новое положение дел. Вечер расставит все по местам, например, обозначит платежные лимиты, заставит пересмотреть финансовые приоритеты или диету. Стоит воздержаться в конце дня от лишних необдуманных трат, тщательнее проверить свой выбор на предмет скрытых ошибок и уязвимостей.
Дева
Сегодня для Дев, особенно рожденных в августе, важным периодом станет вечер. В это время многие Девы испытают новые естественные эмоции или желания, но натолкнутся на объективную внешнюю преграду и будут вынуждены смириться с ней. Им потребуется время, чтобы обойти барьер, пройти экзамен, выдержать критику или сократить дистанцию. Лучше не планировать на вечер покупки, личные и деловые встречи.
Весы
Сегодня Весы могут прожить день так, словно в их текущих делах ничто не изменилось, но к вечеру они все же будут вынуждены обратить внимание на те или иные перемены в своем привычном формате жизни. Многие представители знака окажутся в навязанном или добровольном одиночестве, в режиме экономии средств или чувств, им может напомнить о себе хронический недуг или тайное обязательство.
Скорпион
Сегодня Скорпионы первую половину этого дня могут посвятить выполнению своего текущего долга или доработке необычного проекта. Стоит приготовиться к неожиданному исходу событий: результат может оказаться не таким, как планировалось. Вечером будет естественным желание заглянуть в будущее, но часть горизонта будет скрыта дымкой загадки. Придется набраться терпения, так как возможны те или иные отсрочки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы относительно свободны. Если остались незавершенные дела, лучше не медлить с их закрытием (особенно, если их успех зависит от участия других людей). Вечером придется сузить поле маневра или сфокусироваться на заданной теме. Обстоятельства могут напомнить о долге, о тех или иных планах, правилах или лимитах, о профессиональных, финансовых или иных обязательствах.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют отложить все важные для себя решения и ответственные работы на вечернее время. Несмотря на рамки, в которые будут поставлены многие Козероги, события этого вечера внушат им осторожную, но обоснованную надежду. Не стоит сетовать на заминки, проверки и ограничения: сейчас все это скорее во благо, а пройти экзамен или найти способ преодолеть барьер не так уж трудно.
Водолей
Сегодня Водолеи могут смириться с ситуацией или получить от нее выгоду — все зависит от того, как они смотрят на сложившееся положение вещей и свои взаимоотношения с окружением. Вечером звезды советуют стать осмотрительнее в финансовых делах и обратить внимание на скрытые ловушки, расставленные людьми или обстоятельствами. Не рекомендуется делать платежи без проверки и подстраховки.
Рыбы
Сегодня у Рыб успехи, как и их самочувствие, во многом зависят от окружающей обстановки и других людей. Пока не настал вечер, звезды рекомендуют заниматься лишь самыми простыми делами. Вечер будет важен, если вы заинтересованы в гармонизации брака или в партнерстве. Не стоит отгораживаться от нужных людей глухой стеной. Дистанция в общении с ними не повредит, но не должна быть слишком большой.