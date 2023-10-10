Удача со всех сторон — гороскоп на 11 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что можно надеяться на подвижки в делах, связанных с обслуживанием, лечением, снабжением и материальным положением. Возрастают шансы получить служебное повышение, вознаграждение, аванс или выгодное предложение, улучшить питание или условия работы, расширить полномочия. Возможны счастливые находки, полезные подарки, оптовые закупки. Может появиться интерес к вкусным и здоровым блюдам, натуральной косметике. Помимо вещественных знаков удачи, возможны и другие хорошие моменты, например, есть надежда на благодарность, покровительство, моральную поддержку.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не форсировать события и заниматься преимущественно текущими делами, проявляя в них должную дотошность и аккуратность. День способствует укреплению материального положения, может принести дополнительный источник заработка или полезное практичное приобретение. Стоит брать на заметку подозрительные детали: не исключено, что где-то вскоре назреет проверка или чистка.
Телец
Сегодня Тельцов ждет удача. Часто успех будет гарантирован представителям этого знака за счет наработанного авторитета или уже реализованного таланта, но возможен и новый подарок фортуны. Многие Тельцы получат надежду на второй шанс и на исполнение желаний там, где счастливый случай казался упущенным. День помогает расширению возможностей. Возможен приятный аванс судьбы в любви и творчестве.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит игнорировать домашние дела, семейные проблемы и жилищные обстоятельства. Для части Близнецов «вторым домом» станет их работа. Если речь идет о творчестве, важна его практическая база. День подходит для положительных преобразований, например, для пополнения запасов, расширения и облагораживания территории, добрых дел ради близких. Также он располагает к гостеприимству.
Рак
Сегодня Раки могут надеяться на благоприятное стечение обстоятельств, но чаще вне дома, например, в пути или на работе. Этот день повышает шансы на счастливые находки, полезные приобретения и выгодные сделки, может подарить материальную или моральную поддержку от группы друзей-покровителей, добавить гармонии в любовные отношения. Если накануне возникли препятствия, их удастся снять или обойти.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что есть предпосылки для материальной удачи. День создает условия для выгодных полезных приобретений, включая оптовые, и крупных целевых трат, а также для товарных и денежных поступлений. Хорошо покупать продукты и лекарства, пополнять запасы. В деловой сфере есть шанс на дополнительное финансирование, особенно, если речь об экспериментальном большом проекте.
Дева
Сегодня Девам звезды сулят успех или расширение возможностей. Многие Девы могут рассчитывать на всплеск веры, надежды или вдохновения, на удачный случай или приятные подвижки в личных отношениях, на материальное поощрение, получение благодарности или выгодного предложения. Также в этот день возможна моральная поддержка от авторитетных друзей, учителей, опекунов, спонсоров или далеких друзей.
Весы
Сегодня Весам день помогает примириться со своим положением и даже извлечь из него некие преимущества. Возможно, их утешит перспектива поправить здоровье или пополнить бюджет, получить моральную или иную компенсацию в случае ущемления своих интересов или прав. В случае ограничения возможностей появится надежда на друзей или на хорошего помощника. Многих Весов выручит имеющаяся материальная база.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день дарит надежду на будущее. Будут частично или полностью развеяны сомнения, получена помощь. Возрастают надежды на поддержку от влиятельных друзей или партнеров, на возобновление взаимовыгодного сотрудничества, на гармонизацию отношений в любовном или брачном союзе. Однако это не повод для беспечности, все свои действия и начинания старайтесь готовить как можно тщательнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцов успех ждет на профессиональном или ином практическом поприще и при соблюдении определенных условий. В зависимости от ситуации, могут потребоваться такие качества, как исполнительность, реализм, внимание к деталям, умение ладить с женщинами, ответственность за работу, здоровье, за подопечных или вверенные средства. Стрельцам-руководителям важно иметь дружную команду помощников.
Козерог
Сегодня для Козерогов день обещает стать удачным. Многие Козероги в течение суток получат помощь, ценную подсказку или желаемое покровительство, избавятся от части мучающих их сомнений, вернутся на свою дорогу успеха, вновь обретут утерянный духовный ориентир, веру, надежду, любовь или верное направление в своих исследованиях. Можно рассчитывать на благоприятное развитие событий вдали от дома.
Водолей
Сегодня Водолеи могут надеяться на везение в критичных и потенциально сложных для себя ситуациях. Многих Водолеев проблемы в этот день минуют настолько удачно, что они даже не заподозрят масштаба возможных трудностей. Хорошо заниматься практической частью дел, особенно жилищных, финансовых и страховых. Например, можно найти время для благоустройства территории или новых вложений в систему защиты.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не отказываться от предложений и не игнорировать знаки симпатии, не бояться сокращать установленную дистанцию, стараться быть дипломатичными и в меру щедрыми. Любое приглашение в этот день может быть выгодным и лестным, кроме того, оно почти ни к чему не обязывает и оставляет свободу выбора. День располагает к великодушию, помогает оказывать помощь или просить о ней.