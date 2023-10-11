Сохраняем интригу — любовный гороскоп на 12 октября

Наш гороскоп подробно описываются ожидаемые энергии и события, которые могут повлиять на нашу жизнь в этот день.
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что в общении с любимым человеком для них остаются важными и критичными мелочи. Возможно, в отношениях пора что-то пересмотреть или настало время о чем-то поговорить. Но это день ощущений и догадок, поэтому любой предметный разговор желательно отложить до завтра.
Телец
Сегодня к Тельцам судьба остается благосклонной. Если вам кажется, что процесс гармонизации отношений или движение навстречу друг другу идет слишком медленно, продолжайте верить в успех и в свои возможности: партнер психологически уже «созрел» для шага в вашу сторону.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться в любви с загадочной проблемой и потерпеть ничем не объяснимый провал. Возможны ситуации самообмана, когда надумывается и преодолевается мнимое препятствие. Может вступить в игру случай. Не стоит планировать на этот день важный личный разговор или первое свидание.
Рак
Сегодня Ракам не стоит искать в любви новых путей: нужный маршрут проложен вчера и лучше с него не сворачивать. Соблюдая неукоснительно это несложное условие, можно рассчитывать на приятное общение с объектом симпатий вплоть до позднего вечера, на оправдание ожиданий и исполнение многих желаний.
Лев
Сегодня Львы часто обращают внимание на мелочи, общая картина событий может от них ускользать. Многие Львы озабочены истинными или мнимыми «подводными камнями» в своих романтических отношениях, особенно связанными с прошлым. Может скрыто расти сексуальная или бытовая напряженность.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют сделать все возможное для закрепления своих вчерашних успехов в делах сердечных. Даже если подвижки кажутся скромными, на деле это не так и дальнейшее развитие событий это не раз докажет. Чем важнее для вас сегодняшнее свидание, тем раньше оно должно состояться.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что обстоятельства не слишком располагают к общению и личным монологам. Если это является важным условием свидания, лучше выбрать другой день. Встреча с любимым человеком окажется приятной, если у обоих партнеров есть настрой на сохранение тайны или интриги.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события этого дня добавляют страстности и решимости. Не все Скорпионы будут готовы действовать прямо сейчас, но планы относительно той или иной инициативы у них наверняка появятся. Это подходящий момент для небольшого пробного шага, особенно при поощрении со стороны партнера.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды намекают, что в их отношения с любимым человеком вполне может вкрасться доля неясности, сомнения или обмана. Новых романов в эти сутки лучше не заводить даже на уровне легкого флирта. Если общение с пассией складывается гармонично, можно продолжить его, но с оглядкой.
Козерог
Сегодня Козероги могут ликовать: звезды идут навстречу романтическим желаниям, а также их любовным идеалам. Козероги, которым пока не повезло встретить свою настоящую духовную половинку, смогут безболезненно уйти от формата романа, который для них неприемлем, например, по этическим или культурным мотивам.
Водолей
Сегодня у Водолеев возможны проблемы с полным доверием в отношениях, особенно в интимные моменты. Многие представители знака окажутся не в меру подозрительными или критичными, могут не к месту припоминать прошлое или быть чрезмерно придирчивыми к мелочам. Не лучший момент для важного разговора.
Рыбы
Сегодня Рыбы не готовы открыться любимому человеку целиком, им нужна в отношениях нотка тайны или интриги. Возможно, они уйдут от прямых ответов или создадут в общении атмосферу загадочности. Если они не перестараются и не лишат партнера обратной связи полностью, свидание будет гармоничным.