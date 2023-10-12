Ключ ко всему — диалог — гороскоп на 13 октября

12 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

28-29 лунные сутки. В канун Солнечного затмения, формирующегося в знаке Весов, на первое место могут выйти партнерские отношения и договоренности, деловые и брачные союзы.

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Гороскоп на сегодня говорит, что важны не только персональные заявления и мнения, но и отклики на них. Возможны противоречивые взаимные претензии. При наличии накопившихся разногласий необходимо услышать оппонента. Ключи к решению задачи - диалог, компромисс, баланс интересов, дипломатичность и чувство меры. Особую роль может сыграть мнение юриста, посредника или «третейского судьи». Коррекция существующего договора вероятнее, чем его разрыв. Новых соглашений лучше избегать. Овен Сегодня Овнам советуют поставить на первое место отношения с другими людьми, особенно в форме тех или иных договоренностей и связанных с ними взаимных претензий. Может стать важным мнение конкретного лица, например, юриста или партнера по браку. Важно идти на диалог, слышать вторую сторону и помнить, что не все узлы сейчас можно разрубить одним махом: слишком тесно переплелись интересы. Телец Сегодня Тельцам звезды напоминают, что важным условием успеха является сотрудничество и лучше не пренебрегать его деталями, особенно юридическими и эстетическими. Не стоит пропускать подозрительные мелочи в договоре об услугах: возможно, требуется совещание, внесение поправок или сравнение вариантов. Могут привлечь повышенное внимание нюансы, связанные с медицинскими и косметическими процедурами. Близнецы Сегодня Близнецы легко получают нужную информацию и склонны мыслить креативно. Они имеют возможность остроумно высказаться, продемонстрировать свои таланты в сфере литературы или коммуникаций. Звезды советуют направить внимание на «черновую» часть творчества, например, на редактуру и отделку текстов, на критический пересмотр идей. Может назреть разговор с любимым человеком, другом или ребенком. Рак Сегодня Раков может ждать важный домашний разговор или деловое совещание. Темой дня может стать совместное владение или баланс интересов. Двойственный результат даст диалог с домочадцем, работодателем, супругом, хозяином или арендатором жилья. Неоднозначные обстоятельства подведут к выбору или компромиссу. Многим Ракам пригодится консультация юриста или понимание правового контекста ситуации. Лев Сегодня у Львов обстановка информативна, приглашает к общению и обмену мнениями. Многие Львы получат возможность высказать свою собственную позицию и ознакомиться с вариантами чужих. Противоречивые известия дадут повод для упражнений в остроумии, а также материал для сравнения и выбора. Это подходящий момент для публикации статей и для повторного обсуждения существующих договоренностей. Дева Сегодня Девам звезды советуют быть общительнее и дипломатичнее. Это поможет держать связь с партнерами, быть в курсе финансовых и других новостей, вовремя корректировать договоренности, получать отзывы о людях, товарах или услугах. Может стать важным мнение конкретного лица, например, продавца или покупателя. Нужна внимательность при платежах и покупках: не исключен дубль, обмен или возврат. Весы Сегодня Весы получат возможность продемонстрировать миру свою дипломатичность и уживчивость, чувство меры, справедливости и баланса. Им стоит помнить, что сейчас каждое их слово влияет на личную репутацию. В частности, звезды советуют знать меру в остроумии: «проглотив» обиду, адресат не забудет ее. Не помешает тщательнее готовиться к диалогу, выступлению, публикации. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им противопоказана лишняя спешка и суета, а также небрежность в правовой части. Не стоит спешить с реализацией задуманного, пока не будут проведены нужные совещания, например, не уточнены детали договора, не получена юридическая консультация или весть из-за рубежа. Двойственная обстановка может требовать запасного решения или альтернативного варианта. Стрелец Сегодня Стрельцы могут оказаться прикованы к делам друзей или партнеров, к социальному фону, новостям или перспективам будущего. Коллективные интересы могут выйти на первый план, заслоняя личные нужды. У многих Стрельцов появится веский повод связаться с единомышленником или посетить неформальное собрание. Может усилиться интерес к договорам, к дискуссиям и опросам на злободневные темы. Козерог Сегодня Козерогам стоит отнестись серьезнее к контактам этого дня: извещениям, предложениям, совещаниям, собеседованиям. Итоги не будут однозначными, но дадут важную информацию, например, материал для сравнения. Может оказаться важным мнение отдельного человека, особенно, если это начальник, супруг, юрист, врач, ключевой партнер или клиент. Стоит следить за своей речью, избегать двусмысленных заявлений. Водолей Сегодня Водолеи могут рассчитывать на получение интересных новостей из-за рубежа и на хороший контакт с людьми издалека, а также на комфортное и познавательное общение со своим окружением в целом. Это подходящий день для обсуждения вопросов, связанных с путешествиями, образованием, партнерскими договоренностями и юридическими тонкостями - особенно, если нужно рассмотреть ситуацию с разных сторон. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют следить за новостями и не уходить от общения: это лучший способ быть в курсе событий, вовремя получать советы и предостережения. Несмотря на неоднозначный итог сегодняшних разговоров, они дадут ценную информацию, например, укажут на финансовые или правовые ловушки. Поддерживая уже созданные связи, стоит под любым предлогом отложить заключение новых договоренностей.