Не рубим сплеча — гороскоп на 14 октября

13 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

1-30 лунные сутки. Сегодня Солнечное затмение в знаке Весов призывает беречь гармонию, соблюдать баланс или дипломатично держать нейтралитет.

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Гороскоп на сегодня говорит, что задача этого дня — «санировать» жизнеспособные отношения, а не разрывать их в угоду скрытым негативным эмоциям. Главной темой может стать непростой диалог, обсуждение чьего-то личного предложения или заявления. Не всегда будет просто принять однозначное решение, возможны колебания. В общении возможен элемент психологического нажима: обидные сравнения, провокационные шутки. Не лучший момент для подписания договора, для выбора нового партнера, посредника или консультанта. Овен Сегодня Овнам стоит быть внимательнее в ходе встреч: результаты общения влияют на дальнейший ход отношений. Этот день подразумевает взаимную дипломатичность, но может подтолкнуть к отдельным психологическим «запрещенным приемам», например, двусмысленным шуткам с негативным подтекстом. Важно оставаться открытым для диалога, правильно реагировать на претензии, критику и каверзные вопросы. Телец Сегодня Тельцам важно ладить со своими партнерами и помощниками, с представителями сервисов, а также с теми людьми, которые сейчас оказывают им услуги или сами пользуются их поддержкой. Это день, когда важно уметь договариваться. Звезды советуют обсуждать и нейтрализовать возможные спорные моменты еще на этапе деталей — в противном случае спор может перейти в более затяжную и болезненную фазу. Близнецы Сегодня Близнецов может ждать творческий, любовный или иной кризис, но большинство представителей знака переживет его легко. Возможно, будут пересмотрены детали отношений, уточнены родительские обязанности или отброшена часть прежних идей. Есть шанс получить известность благодаря своему остроумию и умению подмечать негатив. Успех может быть достигнут вопреки помехам или не совсем «чистым» путем. Рак Сегодня Ракам стоит серьезнее отнестись к совещаниям о жилье, общих правах и совместных владениях, а также к любым обсуждениям, в которые они втянуты по своей или чужой воле. Итог разговора определит «климат» в семье, браке, рабочей группе или на общей территории. Двойственное положение может дать повод для шуток, но и вызвать нервозность. Отстаивая свои интересы, придется считаться и с чужими. Лев Сегодня Львы могут стать свидетелями или участниками дискуссии на неприятную тему. День значим для общительных и «пишущих» Львов: он дает повод высказаться, может оказаться насыщенным для блогеров, журналистов, комментаторов и консультантов. Эмоциональный микроклимат этих суток не слишком гармоничен, а начинания не очень результативны. По возможности, лучше не отправляться в целевые поездки. Дева Сегодня Девам стоит быть аккуратнее в финансовых вопросах: любой выбор чреват роковой ошибкой, дискомфортом или убытком. Лучше отменить в этот день сделки и не подписывать документы, подразумевающие материальную ответственность. Также имеет смысл отказаться от покупок, кроме необходимых. Может состояться неоднозначный разговор с партнером, кредитором, продавцом, покупателем или посредником. Весы Сегодня Весам звезды напоминают об ответственности за свои слова: они могут повлиять на судьбу отношений, добавить плюсов или минусов в личную «карму». В диалогах этого дня затруднительны полная открытость и доверие. Возможен неловкий момент, обмен каверзными вопросами или намеками. Стоит быть осмотрительнее, публикуя статьи, цитируя других, выступая в роли консультанта, комментатора, посредника. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют прислушиваться к чужим словам, но не торопиться озвучивать собственное мнение. Если нужно высказаться, желательно делать это максимально нейтрально и дипломатично. Стоит с осторожностью относиться к ситуациям обмена или замещения: не исключено, что в них кроется подвох. Не лучший день для отправки в путь, выбора помощника или посредника, заключения договора. Стрелец Сегодня Стрельцы могут оказаться под влиянием чьих-то личных заявлений. Возможно, на них произведет большое впечатление речь друга, партнера или известной персоны. Многие Стрельцы проявят повышенный интерес к справедливости и темам социально-политического толка. Важно чувство меры: при его наличии нелицеприятная дискуссия с долей здоровой критики не омрачит будущее и не испортит настоящую дружбу. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают о важности момента и советуют быть аккуратнее в общении. Лучше уйти от него, если вас обуревают негативные эмоции (вполне возможная реакция на неудачную шутку, сложный вопрос или двойственную ситуацию, на слова близкого человека или официального лица). Полезно ориентироваться в правовой стороне дела. Лучше не брать на себя новые обязательства и не заключать договор. Водолей Сегодня Водолеям желательно поддерживать контакты с интересующими людьми дома и за рубежом. Лучше, если источников информации будет несколько, чтобы тема была освещена с разных ракурсов. Не все известия этого дня окажутся приятными, но все принесут пользу, например, помогут избавиться от оставшихся иллюзий или еще раз напомнят о важных уроках прошлого. Не лучший момент для начала путешествия. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют оставаться в режиме повышенной бдительности, напоминая, что любую проблему проще предупредить, чем мучительно решать. Лучшей подстраховкой в эти сутки будет объективная информация или надежный партнер. Возможен тот или иной кризис, не исключен сложный момент в значимых отношениях. Общие рекомендации на этот день — осторожность, дипломатичность, правовая грамотность.