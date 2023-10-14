Не делаем того, о чем нас не просят — финансовый гороскоп на 15 октября

Наш гороскоп расскажет, какие аспекты звезд будут влиять на ваши решения, отношения и личное благополучие 15 октября.
Овен
Сегодня у Овнов могут произойти нарушения и сбои в деловом партнерском сотрудничестве. Возможно, вы узнаете, что обещания партнера относительно тех или иных дел во многом остаются неисполненными на практике. Рекомендуется провести негласную проверку своих деловых партнеров, чтобы выявить наиболее недобросовестных. Руководствуйтесь простым принципом — доверяй но проверяй.
Телец
Сегодня у Тельцов могут возникнуть внезапные происшествия в ходе выполнения текущей работы. У офисных служащих возрастает вероятность технических сбоев и ошибок при вводе данных в компьютерную базу. Со стороны деловых партнеров может наблюдаться определенное торможение в делах. Обращайте особое внимание на малейшие неполадки в работе офисной техники.
Близнецы
Сегодня Близнецам не рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах и соревнованиях на звание лучшего в профессии. В целом, любые конкурентные виды деятельности могут привести к неудаче. Также это неблагоприятное время для устроительства корпоративных вечеринок. При вашем участии в таких вечеринках вы можете попасть в эпицентр скандала.
Рак
Сегодня Раков, приехавших в другой город на работу, может ожидать нелегкий день. У вас могут возникнуть сложности с регистрацией по месту пребывания и с поиском подходящего места жительства. При работе на вахте старайтесь не допускать нарушений дисциплины труда — иначе могут быть серьезные штрафные санкции. Также это непростое время для тех, кто проходит заочное обучение по своей профессии.
Лев
Сегодня у Львов день связан с испытанием на прочность их деловых связей. Возрастает вероятность случаев, когда вы можете сталкиваться с неисполнением данных вам обязательств. Не давайте никому обещаний, поскольку в реальности их может оказаться затруднительно исполнить. Нежелательно отправляться в поездки – обстановка на дороге не способствует транспортным переездам.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется воздерживаться от того, чтобы брать и давать партнерам деньги взаймы. При выполнении заказов лучше не принимать заказы без соответствующей предоплаты. В противном случае вам, возможно, придется долго ждать обещанных денег. Вложения в развитие делового партнерства сейчас могут оказаться неэффективными.
Весы
Сегодня у Весов в этот день может возникнуть много идей и планов. Однако звезды не советуют вам делиться своими идеями с коллегам и подчиненными. Ваши инициативы вряд ли найдут их понимание и поддержку – скорее наоборот, могут вызвать реакцию отторжения и противодействия. При выполнении текущей работы старайтесь строго следить за качеством и не допускать отставания от графика работ.
Скорпион
Сегодня Скорпионов, работающих в ресторанном и гостиничном бизнесе, может ожидать непростой день. Будьте предельно осмотрительны и корректны при контактах с клиентами. Возможно, что при расчетах за услуга вас попытаются обмануть или обвинить в некачественном обслуживании. Только предельная выдержка и тактичность могут помочь вам избежать неприятностей.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, работающих в офисе, в этот день могут часто случаться неожиданные происшествия. Не исключены сбои в работе компьютерной или офисной техники, а также перебои в электроснабжении. Сохраняйте важные данные на съемных носителях. Условия труда на рабочем месте по каким-то причинам могут оказаться некомфортными, и это может негативно отразиться на результатах труда.
Козерог
Сегодня Козерогам не рекомендуется обращаться к начальству с просьбами или предложениями. Записавшись на прием и изложив свою просьбу, вы вряд ли найдете понимание и поддержку своим проблемам. Также это не лучший день для хождения по инстанциям для сбора справок и документов – в этом случае вы можете потерять много времени на бюрократических проволочках.
Водолей
Сегодня Водолеям не рекомендуется отправляться в служебные командировки. Если случилось так, что вы уже оказались в командировке, то не следует браться за те дела, которые, в случае неудачи, могут принести вам крупные убытки. Также старайтесь не допускать поступков с необратимыми последствиями. Сегодня возрастает вероятность финансовых потерь от контактов с иностранцами.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и не делать ничего такого, отчего может повыситься риск производственного травматизма и финансовых потерь. Воздержитесь от того, чтобы брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Возможно, сейчас не лучшее время для финансовых спекуляций любого рода. Не делайте того, о чем вас никто не просит.