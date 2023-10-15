Закатываем губу — гороскоп на 16 октября

15 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе способствует интенсивности эмоций и страстей.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что день склоняет к росту аппетитов, может спровоцировать переедание, расточительность или тягу к другим излишествам. Возможны сюрпризы, особенно в материальной и налоговой сфере, в делах, связанных с совместным бюджетом и имуществом, с благотворительностью или наследством. Не исключен соблазн расширить возможности за чужой счет, при помощи кредита или займа. Еще одна грань этого дня — всплеск сексуальных желаний и фантазий. Стоит остерегаться предпосылок к масштабному авантюризму и накалу мировоззренческих разногласий. Овен Сегодня Овнам день может принести дополнительные расходы, иногда неожиданные. Не исключается рост налогового бремени, повышение размера взносов или другой сюрприз. Стоит отнестись с долей скепсиса к щедрым дарам людей или судьбы: возможно, они не бесплатны и не бескорыстны. Психологический фон этих суток отмечен повышенной эмоциональностью, может возрасти сексуальная активность. Телец Сегодня Тельцам звезды напоминают о важности психологического баланса в отношениях с людьми. У многих Тельцов в ответ на чужие слова или действия может появиться желание одержать моральную или идейную победу, оказать психологическое давление на партнера или оппонента. Стоит помнить, что такая манера поведения может оказаться выигрышной сейчас, но создать большие проблемы в обозримом будущем. Близнецы Сегодня Близнецы могут столкнуться с сюрпризами или с дополнительными хлопотами, например, с ростом объема работ. Также в этот день могут возрасти цены на услуги, затраты на материалы, продукты или лекарства. Не исключено, что придется потратить больше, чем планировалось. На этом фоне возможны не только позитивные эмоции, моменты вдохновения могут чередоваться с минутами раздражительности. Рак Сегодня Раков ждет удача, если они будут ценить то, что имеют и не станут слишком часто сравнивать себя с другими, более удачливыми людьми. В то же время, это не означает отказа от желаний: то, что недоступно сейчас, может быть реализовано позже при помощи влиятельных друзей и счастливого случая. Этот день усиливает чувственность, страсть и привязанность, может принести творческое вдохновение. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что этот день подходит для интенсивных работ, особенно сложных и неприятных. Можно использовать его для погружения в домашние хлопоты или в производственные нужды. Энергия, не потраченная на полезные дела, может принять форму того или иного негатива: раздражительности, завышенных запросов, лишних трат, переедания, чрезмерного и потенциально опасного гостеприимства. Дева Сегодня Девам день может принести много эмоционально окрашенных впечатлений, особенно в поездках и вдали от дома. Возможно, события этих суток будут подпитывать их убеждения, чувства или надежды. Одновременно, сегодня у многих Дев есть шанс на удачу в делах. Вероятность преуспеть выше, если они действуют не в одиночку, обладают широким кругозором и умеют ладить с другими людьми, включая иностранцев. Весы Сегодня Весам этот день может принести дополнительные расходы или повысить их текущие запросы. Не исключен перерасход бюджета в процессе шопинга или финансовых экспериментов. Рост аппетитов может сочетаться у многих Весов с надеждой на чужую лояльность и щедрость. Может возрасти интерес к одолжениям, кредитам или различным формам дружеского займа. Возможен соблазн потратить еще не заработанные средства. Скорпион Сегодня Скорпионы действуют согласно своим привычкам, настроениям и взглядам, но это не единственный их ориентир. Многие представители знака будут оглядываться на чьи-то убеждения или считаться с чьими-то ожиданиями, учитывать взгляды своего партнера или аудитории. Одни Скорпионы будут стараться заслужить чужое уважение, другие предпочтут продвигать свои интересы вопреки мнению любых авторитетов. Стрелец Сегодня Стрельцов день заставляет переживать многие сильные эмоции внутри себя. Не самым плохим решением будет использовать бурный душевный подъем для работы: удастся сделать больше, чем обычно. Возможно, придется работать под покровом тайны или вдали от дома. Также сегодня может возрасти физическая чувственность и появиться тяга к скрытым злоупотреблениям, не всегда полезным для здоровья и духа. Козерог Сегодня Козерогов день заряжает вдохновением и помогает им решить ряд старых наболевших вопросов, но требует от них определенного запаса энергии, веры и душевных сил. Если их физические и духовные резервы истощены, прорыва и взлета может не получиться. Многое решит явная или скрытая помощь со стороны друзей: большинству Козерогов будет проще идти вперед при их материальной или моральной поддержке. Водолей Сегодня Водолеи рискуют оказаться перед искушением. Судьба может поманить исполнением заветного желания, связанного с карьерой, любовью, деньгами, жильем или властью. Важно помнить, что перспектива расширения возможностей в эти сутки способна заглушить инстинкт самосохранения. Возможна чрезмерная щедрость, недостаток разборчивости или излишнее гостеприимство. Опасно стремление жить за чужой счет. Рыбы Сегодня Рыбам день подарит новый источник вдохновения и веры, или напомнит о старом, еще не утратившем актуальности. Возможно, он найдется в другой стране, в среде зарубежных друзей, коллег или родственников. Новые начинания, а также любые активные действия сегодня предпочтительнее в первой половине дня: чем ближе вечер, тем чаще энергия будет уходить в область фантазий вместо конкретных целей.