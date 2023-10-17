Проблемы решатся сами собой — гороскоп на 18 октября

17 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце приглашает внести в жизнь долю романтики, склоняет к поиску разнообразия и манит далекими горизонтами.

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Гороскоп на сегодня говорит, что создать помехи к исполнению желаний может материальный фактор. В течение дня возможны небольшие проблемы с покупками (особенно лекарств и зарубежных товаров), финансовые заминки, ситуации дискомфорта из-за разницы вкусов и привычек, недоразумения в общении с женщинами. Но к возникающим в этот день проблемам не стоит относиться слишком серьезно: многие из них разрешатся путем переговоров или подбором альтернативного решения, а иногда в них будет выручать чувство юмора. Овен Сегодня Овнам день добавит позитивных эмоций и поможет им спокойнее воспринимать мелкие осложнения, в том числе вдали от дома. Сегодня вероятны мелкие финансовые заминки и недоразумения в общении с иностранцами, особенно женщинами. Не исключены помехи при попытке получить помощь, купить лекарства, вещи или продукты. Возможно, придется искать посредников, включать обаяние или идти на компромиссы. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют вести себя более гибко и не забывать о чувстве юмора — особенно, если они находятся в чужих краях или сами принимают гостей у себя дома. Мелкие недоразумения этого дня (например, культурные или финансовые) станут отличными уроками терпимости и дипломатичности, помогающими сгладить разницу привычек или взглядов. Многим Тельцам такая гибкость поможет в личной жизни. Близнецы Сегодня Близнецам желательно ориентироваться на окружающую обстановку и настроения людей, находящихся рядом. Готовность мимикрировать и подстраиваться может стать важной для Близнецов, находящихся в гостях или в незнакомой среде, вынужденных усваивать чужой культурный код в быту. Не стоит пренебрегать мелочами, готовясь к важной встрече или сделке, способной повлиять на статус или карьеру. Рак Сегодня Ракам стоит приготовиться к мелким недоразумениям в своих повседневных делах, а также в путешествии, в ситуациях обучения, поиска необходимых лекарств или обращения за медицинской помощью. Небольшие проблемы возможны у Раков, которые держат домашних питомцев. Звезды советуют не драматизировать положение, так как все проблемы решаемы. Часть моментов будет забавной, а часть познавательной. Лев Сегодня Львам день обещает улучшение настроения и повышает их общий уровень удачливости, но в некоторых сферах им не помешает осторожность. Главная ловушка дня — неоднозначные ситуации, чреватые путаницей и иллюзиями. Возможны финансовые заминки, сомнения в чувствах или в выборе покупки, творческие колебания. Если вы в чем-то не до конца уверены, стоит поискать информацию или с кем-то поговорить. Дева Сегодня Девы жаждут романтики, но не испытывают в романтических ситуациях полного комфорта. Может появиться мнительность, переменчивость, внушаемость. Девы, чьи чувства и привычки стабильны, столкнутся с чужой изменчивостью, например, непоследовательным поведением своих домочадцев или гостей. Сегодня лучше не делать важных покупок, не начинать роман, не принимать решений в связи с жильем. Весы Сегодня Весы могут столкнуться с мелкой помехой там, где обычно не видят преград. Причина может скрываться в особенности их положения, например, в самочувствии или текущем материальном статусе, в той или иной зависимости от людей или обстоятельств. Возможен дискомфорт в поездке. Выход может найтись в информированности или в связях. Многим Весам пригодится запасной вариант, партнер или дублер. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют быть внимательнее в текущих платежных операциях, в процессе шопинга и при совершении сделок. Стоит удвоить дотошность, если совершаются транзакции за рубеж, покупаются иностранные товары (особенно лекарства или товары для животных) или ведутся расчеты в валюте: в этом случае могут появиться дополнительные предпосылки для путаницы, нечестности или разочарований. Стрелец Сегодня Стрельцы не во всем добиваются успеха и не всегда получают желаемое. Возможны ошибки в выборе, финансовые и эстетические просчеты. Многие Стрельцы будут не слишком постоянными в своих планах и чувствах. Они могут быть не слишком надежны как партнеры и посредники, вводить в заблуждение себя и других. Удержать равновесие и спасти положение им помогут обаяние, общительность и чувство юмора. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им лучше отложить ответственные дела, важные покупки и новые начинания. Желательно отказаться от повышенных физических нагрузок, сделав выбор в пользу интеллектуальной работы или духовной жизни. Не помешает бережнее отнестись к своему здоровью, особенно при наличии хронических недомоганий. Эти меры помогут избежать крупных разочарований и сберечь силы. Водолей Сегодня Водолеям звезды намекают, что к сюжетам этого дня не стоит относиться слишком серьезно: возможно, это случайность, ошибка, розыгрыш или предварительное обещание. На многие ситуации лучше смотреть с долей юмора и недоверия, воспринимая их как развлечение, повод для общения или пищу для раздумий. В частности, сегодня лучше не спешить с покупками и денежными операциями, с решениями в личной жизни. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не обольщаться иллюзией, не допускать идеализма, спешки и небрежности: цена ошибки может оказаться высокой. Стоит как можно тщательнее составлять планы, согласовывать действия и проверять ситуацию на надежность. Лучше повременить с подписанием профессионального контракта или договора об услугах, со вступлением в супружеский союз или в новую ответственную должность.