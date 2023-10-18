Следим за тем что говорим — гороскоп на 19 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что ее аспект к Солнцу и Меркурию помогает общаться с иностранными партнерами и находить попутчиков. Получают возможность проявить себя юристы, посредники, переводчики, экскурсоводы, комментаторы мировых событий. Среди обсуждаемых тем могут оказаться право, туризм, дистанционное обучение, образование, информационный и культурный обмен, зарубежное сотрудничество, международные коммуникации. Не везде будет царить ясность, останется почва для загадок, духовных заблуждений, доверчивости, рассеянности или романтизации действительности.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют быть общительнее и любознательнее. Это подходящий день для активного общения с людьми издалека, а также для учебы, путешествий и обсуждения юридических вопросов. Не стоит пропускать удачный момент для прояснения партнерских разногласий: не исключено, что именно сегодняшний разговор предотвратит обострение конкуренции или всплеск взаимных претензий в ближайшие месяцы.
Телец
Сегодня Тельцам желательно не зацикливаться на своих личных взглядах, оставаться открытыми для новых впечатлений и общего расширения горизонтов. Даже тем Тельцам, которые находятся в статусе учителей, сегодня полезно побыть учениками, познающими мир, нуждающимися в проводнике, помощнике или наставнике. Возможен повышенный интерес к международным сервисам, путешествиям или обучению за рубежом.
Близнецы
Сегодня у Близнецов выигрышные качества — общительность и дипломатичность. У многих Близнецов есть повод пустить в ход свой дар писателя, обозревателя или комментатора, навык посредника или переводчика. Это хороший день для поддержки деловых связей и для дистанционного обучения. Не исключается элемент иллюзий или романтизации, особенно там, где речь идет о карьере за рубежом или о чужой культуре.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что в круговерти событий большую роль могут сыграть общительность и осведомленность. В зависимости от ситуации, желательно держать контакт с помощниками, домочадцами, подчиненными, сервисами или учреждениями: это поможет избавляться от иллюзий, учиться на ходу, вовремя прояснять сомнительные детали и в каждой ситуации находить наилучшее решение из возможных.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на подвижки в деловых переговорах, в сферах, связанных с учебой, литературной деятельностью и интеллектуальным хобби. Также этот день поможет им находить общий язык с близким окружением (попутчиками, соседями), детьми и любимым человеком. В течение дня не исключены моменты вдохновения, мечтательности. Возможны иллюзии в любви, денежных делах или духовной жизни.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют быть общительнее и советуют ограничиться лишь общением как таковым, не переходя к действиям. Начинания этого дня держатся на шаткой основе. Ясные договоренности в одном пункте могут соседствовать с непониманием в другом. Есть вероятность обмана, бытовых недоразумений и духовных обольщений. В любом соглашении, особенно с иностранцами, возможен тот или иной подвох.
Весы
Сегодня Весам дают возможность связаться с нужными людьми, выслушать их мнение и выразить собственное. Он подходит для литературной, консультативной и комментаторской работы, обмена новостями, дополнительного обсуждения вариантов. Несмотря на мелкие помехи, звезды советуют не упускать шанс пообщаться и озвучить свою личную позицию, так как вскоре ситуация изменится и сделать это будет труднее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что лучше избегать начинаний с нуля, не снижать аккуратность в финансовых делах и бдительность в делах с иностранцами. В сомнительных и спорных ситуациях желательно не полагаться на счастливый случай, чужое дружелюбие или собственное чутье, а опираться на договоренности: это поможет предупредить проблемы, избежать недопонимания, разочарования или ущерба.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов сильными сторонами могут оказаться такие качества, как общительность, дипломатичность и командный (партнерский) дух. В течение дня возможен разговор с другом или контакт с известным человеком. Не в пользу многих Стрельцов будут их непостоянные настроения или вредные привычки. Их может отличать рассеянность, небрежность в быту, излишняя мечтательность или непоследовательность.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют поддерживать значимые для себя целевые контакты, но не увлекаться общением сверх меры. Не стоит игнорировать сообщение от руководства или важную новость издалека, пропускать партнерское совещание или откладывать консультацию с юристом, но лучше поставить на паузу несрочные дела и сомнительные встречи. Желательно найти время для отдыха, мечтаний, духовной жизни.
Водолей
Сегодня Водолеи могут использовать этот день для неформального общения. Особенно хорошо обсуждать в свободной обстановке итоги последних событий, а также темы, связанные с путешествиями, образованием, нюансами партнерства и брака. Стоит помнить, что некоторые темы в эти сутки покрыты тайной, в них сложно рассчитывать на точную информацию и строить планы. Например, такой областью могут стать финансы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды напоминают, что сейчас им нежелательно ошибаться и поддаваться знакомым иллюзиям. С мелкими решениями лучше подождать до завтра, а утверждение важных планов, особенно профессиональных, отложить на более длительный срок. Не стоит оставлять непроясненными спорные и критичные детали. Если возможна консультация юриста или дополнительная партнерская встреча, лучше использовать этот шанс.