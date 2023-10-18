Разбиваем романтические иллюзии — любовный гороскоп на 19 октября

Наш гороскоп расскажет, какие события и влияния могут ожидать в различных сферах жизни, таких как карьера, любовь, здоровье и финансы.
Овен
Сегодня Овнам не стоит уходить от разговора с любимым человеком, даже если дело касается несущественных, на первый взгляд, мелочей. Это хороший повод убедиться, что в паре сохраняется согласие и остаются точки пересечения интересов. Если партнер в данный момент далеко, от него придет известие.
Телец
Сегодня Тельцы выиграют, если продемонстрируют в личных отношениях легкий нрав, психологическую гибкость и умение подстраиваться в мелочах. Это не тот день, когда стоит навязывать партнеру свои взгляды и категорически отвергать его ценности. Хорошим решением будет совместная учеба или поездка.
Близнецы
Сегодня Близнецы без труда находят общий язык с объектом своих симпатий, несмотря на разницу взглядов, далекое расстояние или другие вынужденные помехи. Некоторые нюансы чужого мышления и поведения останутся для них загадкой, однако серьезным препятствием к интересному диалогу это не станет.
Рак
Сегодня для Раков продолжается фаза изменчивого настроения или событийной неопределенности. Важно оставаться на связи и быть общительнее. Серьезные темы лучше не поднимать, а вот о мелочах говорить можно и нужно: это разрядит обстановку и поможет с юмором смотреть на любые проблемы.
Лев
Сегодня Львы неплохо чувствуют себя в ситуациях романтического общения, но иногда им чего-то не хватает. Многие представители знака легко и непринужденно поддерживают светские разговоры, но в глубине души мечтают о чем-то большем, например, о полном духовном единстве или о безусловном доверии.
Дева
Сегодня Девы не всегда последовательны в своих романтических эмоциях, но они стараются держать связь с реальностью, думать критически и мыслить логически. Часто им придется делать это за двоих, так как их партнеры будут молчать, медлить или жить в мире своих загадочных фантазий.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не молчать о том, что их волнует, и найти способ поделиться с любимым человеком своей мыслью, пока подходящий для разговора момент не упущен. Слова, которые в этот день произносятся легко и воспринимаются с долей здорового юмора, завтра могут быть встречены критически.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов любовная жизнь может сопровождаться загадками или интригами, в которых часто нет их личной вины. Обстоятельства этих суток не слишком благоприятны для романтической инициативы. Звезды рекомендуют отложить ее на другой день, а в эти сутки лишь гибко подстраиваться под ситуацию.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут обратить на себя внимание представителей другого пола своим красноречием, коммуникабельностью, наличием влиятельных друзей или социальных связей. А вот в своих чувствах и настроениях многие Стрельцы будут непостоянны, иногда им будет и самим трудно разобраться в себе.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не молчать в ответ на сообщения любимого человека, но воздерживаться от своей собственной инициативы в общении с ним. Проявив активность (например, отправив свое фото или сделав предложение), есть риск столкнуться с загадочной неудачей или с отказом.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше принять приглашение от любимого человека. Если он молчит, то не будет ошибкой напомнить о себе. Доля комфорта в эти сутки должна сочетаться с долей разнообразия, импровизации и романтики. Это подходящий момент для совместного однодневного путешествия, для вылазки на природу.
Рыбы
Сегодня Рыбы легко впадают в старые романтические иллюзии, свойственные им от природы или приобретенные ими в прошлом. Звезды намекают, что лучшим средством сбросить этот морок будет рациональный и дипломатичный разговор с партнером: он не избавит от всех сомнений, но добавит ясности.