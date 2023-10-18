Непредсказуемый день — финансовый гороскоп на 19 октября

Наш гороскоп поможет людям подготовиться к предстоящему дню и принять более информированные решения в своей повседневной жизни.
Овен
Сегодня для Овнов, имеющих свой бизнес или занимающих руководящие должности в государственных учреждениях, этот день может сложиться неблагоприятно. Прежде всего могут осложниться деловые партнерские отношения по принципиальным стратегическим вопросам. Если вы работаете в сфере услуг, то в середине дня с кем-то из заказчиков или клиентов может произойти конфликт.
Телец
Сегодня у Тельцов, возможно, не лучший день для внешнеэкономической деятельности. Звезды не советуют вам отправляться в дальнюю дорогу, равно как и отправлять партии грузов по импортно-экспортным операциям. Неблагоприятно могут пойти дела у тех, кто работает в дизайнерских и фотографических салонах, издательских домах и туристических фирмах. Не следует подавать исковые заявления.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют уделить внимание имуществу, которое не успели застраховать. В результате разного рода обстоятельств вам может быть нанесен материальный ущерб. Например, может произойти поломка бытовой техники или автомобиля, что может потребовать срочных финансовых расходов на ремонт или замену. Не рекомендуется делать рискованные финансовые операции и валютные обмены.
Рак
Сегодня у Раков не лучший день для установления деловых партнерских отношений. Более того, некоторые ваши прежние связи могут претерпеть напряжения. Воздержитесь от принципиальных разговоров по острым вопросам. Звезды не советуют сегодня заниматься оформлениями и регистрацией объектов недвижимости в свою собственность из-за возможных бюрократических проволочек.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется отложить на другой день работу с деловыми бумагами, договорами, их согласованиями и визированиями в инстанциях. Трудно придется тем, чья работа связана с частыми поездками и общением с большим количеством людей. Контингент тех, с кем вам предстоит общаться, может оказаться излишне нервным, что может негативно отразиться на вашей психике. С коллегами по трудовому коллективу может возникнуть конфликт из-за ложной информации и ошибок в работе.
Дева
Сегодня у Дев основной задачей может стать необходимость сберечь в целости и сохранности те деньги и материальные ресурсы, которыми вы располагаете. Не поддавайтесь на уговоры вложить деньги в высокодоходные инвестиционные проекты – отдав туда свои деньги, вы вряд их сможете вернуть. Не торопитесь делать оптовые закупки товара с целью перепродажи – купленный товар может оказаться неликвидным.
Весы
Сегодня для Весов предметом беспокойства может стать состояние недвижимого имущества. Дело в том, что в течение дня могут произойти техническая поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства, что может нанести ущерб вашему имуществу. Не исключены отношения в семейном бизнесе. Рекомендуется улучшить учет и провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздержаться от коротких поездок и новых деловых знакомств. В поле вашего зрения могут попадаться по большей части несерьезные и ненадежные люди, не способные на деловое длительное сотрудничество. Не стоит доверяться людям, которые явно что-то скрывают о себе. Также могут возникнуть сложности с доступом к достоверной информации.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов не лучший день для финансовой и деловой активности. Основная сложность может быть в том, что вам никак не удается найти общий язык при общении с коллегами по трудовому коллективу. Даже с теми, кого вы прежде считали своими единомышленниками, может возникнуть стена непонимания. При возникновении затруднительных ситуаций коллеги могут уклониться от поддержки под благовидными предлогами.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не советуют проявлять инициативу для карьерного продвижения. Дело в том, что ваши поступки и инициативы могут вызывать недовольство у вашего непосредственного начальства. Старайтесь как можно меньше пересекаться со своим руководством, если не желаете нанести ущерб своему авторитету. А для этого отдавайте предпочтение той работе, с которой можете справиться самостоятельно.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может быть сопряжен с рядом трудностей. Прежде всего, вашу активность могут попытаться ограничить. Вы можете не чувствовать себя свободными в поведении. Возможны проверки со стороны представителей закона на предмет соответствия вами правил работы на рынке. Также вы можете столкнуться с трудностями из-за плохого самочувствия.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может сложиться весьма непредсказуемо. Звезды советуют с самого утра настроиться на то, что дела могут пойти совсем не так как вы себе их планировали. Например, могут возникать форс-мажорные обстоятельства и иного рода неожиданные перемены, которые могут сбивать вас с рабочего ритма. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в коллективные проекты.