Крутой день, полный возможностей — гороскоп на 20 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что возрастает вероятность удач материального характера: везения в карьере, расширения полномочий, денежного поощрения, дополнительного заработка, выгодных сделок, полезных и красивых приобретений. На первое место выходят прагматизм, реализм, профессионализм, здравый смысл. Даже в чувствах и добрых делах не исключен элемент расчета. Успех может отчасти зависеть от лояльности к руководству, от умения выполнять сложные или секретные работы.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют поставить на первое место долг и обязанность, профессию и карьеру, работу и (или) заработок. Этот день сулит хорошую отдачу, если быть практичнее, не бояться сложных задач и обходить критичные темы. Если есть те или иные задолженности из прошлого, лучше направить внимание на их полное закрытие. Одним из условий успеха в эти сутки может стать соблюдение секретности.
Телец
Сегодня для Тельцов это удачный день. У многих представителей знака есть шанс продвинуться сразу в нескольких направлениях, например, преуспеть в деловой сфере и насладиться приятными сторонами своей личной жизни. Есть надежда на удачные сделки, на льготные условия или на другие подарки судьбы. Возможно успешное решение юридического казуса, прояснение ситуации за рубежом или в отношениях с иностранцами.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что есть возможность успешно решить какой-то критичный старый вопрос и даже получить неожиданную выгоду. Однако для этого нужно, чтобы была безупречной предыстория, например, кредитная репутация. Также в эти сутки не рекомендуется полная беспечность, так как в ситуации таится доля коварства. Даже если все складывается удачно, лучше не терять бдительность.
Рак
Сегодня Ракам не стоит бояться чужого коварства и враждебности. День помогает смягчить противоречия и найти точки пересечения интересов на будущее. Возможно, удастся поладить на почве взаимной симпатии, общих убеждений или материальных запросов. Но полностью расслабляться не стоит: не исключено, что в последний момент будет упущен критичный нюанс или у собеседника вдруг испортится настроение.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют стать практичнее и настроиться на работу. Это день удачи, которая не придет просто так, ради нее придется попотеть. Если «упал с неба» тот или иной подарок судьбы, придется его отработать, например, правильно распорядиться средствами, полученными в рамках целевого финансирования. Не стоит упускать из виду критичные детали, именно они могут подпортить плоды усилий.
Дева
Сегодня Девам звезды обещают удачу, но предупреждают, что в любой «бочке меда» может найтись «ложка дегтя». Благоприятное стечение обстоятельств могут омрачить материальные детали, например, погрешности в финансовом договоре. Тем не менее, это хороший день и важно пользоваться даром фортуны, даже если не все в нем идеально. Возможны успехи за рубежом, доходы от хобби, счастливые моменты в любви.
Весы
Сегодня у Весов на первом месте могут оказаться домашние или производственные вопросы. Многие Весы будут озабочены материальной платформой, жилищной ситуацией, поддержкой порядка на вверенной территории или настроением в близкой им среде. Звезды подсказывают, что в сложившейся ситуации слова должны подкрепляться делами. Чем грамотнее ведется бизнес или хозяйство, тем спокойнее «погода в доме».
Скорпион
Сегодня для Скорпионов это потенциально удачный день, но им все же не повредят небольшие меры осторожности, особенно в поездках, в отношениях с людьми и законом. Отличная база для успеха в личной и деловой сфере часто будет уже готова для представителей этого знака благодаря их прошлому, например, профессиональному опыту, сложившимся взаимным симпатиям или дружбе на почве общих материальных интересов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют быть прагматичнее и в любой ситуации оставаться реалистами. Например, нацеливаться на полезные приобретения, на окончательное закрытие старых долгов или на разумное общее управление своим имуществом. Это хороший день для мелких и крупных трат. Возможен материальный бонус благодаря тайной деятельности, занимаемой должности, дружбе с подчиненными или начальством.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды сулят удачу. Есть надежда на счастливый поворот событий в делах финансовых, в любви или творчестве, в зарубежных проектах. Благодаря дарам фортуны или собственным талантам есть шанс уладить сразу несколько проблем. Но удачу надо не только поймать, но и удержать. Иногда для этого будет достаточно хранить молчание, оберегать свои секреты или не хвастаться своим счастьем.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им может больше повезти в делах практических. Возможно, для этого потребуется закрытый образ жизни или секретный маневр, погружение в материальную часть дел или в домашние заботы. Усердие окупится расширением территории, укреплением финансово-имущественной базы или жилищных условий, поправкой здоровья или дополнительной защитой личных жизненных «тылов».
Рыбы
Сегодня Рыбам день поможет оставаться реалистами и одновременно оптимистичнее смотреть в будущее даже на фоне досадных отсрочек. Многие Рыбы, не очень уверенные в себе, обретут надежду на успех и исполнение желаний благодаря другим людям, например, партнеру по браку, клиентам, соседям или коллегам. Чтобы не омрачать эти перспективные выгодные отношения, лучше не заострять имеющиеся в них проблемы.