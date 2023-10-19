Крутой день, полный возможностей — гороскоп на 20 октября

19 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня благоприятно аспектированная Луна, расположенная в знаке Козерога, выравнивает негативные стороны сложившейся ситуации и подчеркивает ее хорошие грани.

Фото: rambler