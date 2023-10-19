Не делим шкуру неубитого медведя — финансовый гороскоп на 20 октября

Наш гороскоп подскажет, как добиться своих целей в этот день.
Овен
Сегодня для Овнов может быть характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений и решений. Это может негативно отразится на вашей деловой репутации и отношениях с начальством. Звезды советуют поубавить амбиции и не предпринимать шагов для продвижения в карьере. Также не следует распылять силы на множество направлений. Наиболее критичное время приходится на утро.
Телец
Сегодня Тельцов звезды предостерегают от участия в теневой или неофициальной экономической деятельности. Не исключаются проверки со стороны налоговых служб и фискальных властей. Поэтому особенно тщательно следите за тем, чтобы в своей работе не нарушать законы. Неудачно протекают для вас судебные разбирательства. Поездки за рубеж осложняются и не достигают желаемого результата.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют ничего не планировать и не загадывать на будущее. Ситуация в делах может претерпевать стремительные перемены. Те, кто работает со сложными механизмами и электроникой, могут столкнуться с частыми поломками. При работе с компьютером чаще делайте резервные копии важных документов на съемные носители. Не тратьте напрасно время на попытку убедить инвесторов вложить деньги в ваш бизнес.
Рак
Сегодня для Раков день может сложиться неоднозначно. Из-за усиления эмоциональности, многие из вас будут подвержены влиянию со стороны деловых партнеров. По этой причине вам трудно будет сохранять твердость и последовательно исполнять ранее намеченные планы. Вмешательство партнера в дела может негативно отразиться на вашем бизнесе. Воздержитесь от ведения переговоров.
Лев
Сегодня Львам, занимающим руководящие должности, звезды советуют обратить особое внимание на то, как выполняются ваши распоряжения и приказы. Некоторые деловые партнеры могут допустить нарушение договорных отношений. Могут осложниться дела у тех, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных агентствах, в туристических агентствах и транспортных предприятиях.
Дева
Сегодня Дев звезды предостерегают от участия в деятельности, связанной с риском физических или финансовых утрат. Повышенная эмоциональность может сыграть с вами злую шутку. Вы можете поддаться эмоциональному импульсу и начать действовать непоследовательно. Уделите внимание проверке исправности охранной сигнализации. Не увлекайтесь финансовыми спекуляциями, в особенности обменом валютой.
Весы
Сегодня у Весов могут осложниться отношения с деловыми партнерами и представителями официальной власти. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. Воздержитесь от публичных заявлений. При планировании сделок с недвижимостью тщательно проверьте наличие всех документов – именно из-за утери какого-то документа сделка может сорваться.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут испортиться отношения с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Чтобы не возникало недоразумений, старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры. Оценивайте коллег за профессиональные качества, а не за личные. Нелегко придется тем, кто работает на подчиненных ролях или вынужден совершать частые поездки и контакты.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений в бизнес. Это не лучшее время для принятия финансовых решений. Попытки заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, вряд ли будут оправданы, а деньги, вложенные в сомнительные проекты, могут оказаться безвозвратно потерянными.
Козерог
Сегодня Козероги могут пребывать в неустойчивом эмоциональном состоянии. Любые ваши инициативы могут столкнуться с сопротивлением. В зоне риска – бизнес, связанный со сделками с недвижимостью, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством. При работе с острыми деталями, машинами и механизмами не забывайте о соблюдении техники безопасности.
Водолей
Сегодня Водолеи могут почувствовать серьезные ограничения, которые могут мешать действовать свободно и самостоятельно. За некоторыми неприятностями могут стоять ваши недоброжелатели, которые могут пытаться нанести вам ущерб и нарушить деловые связи. Не следует вести доверительные беседы и делиться своими идеями, планами.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют воздержаться от инвестирования личных денег в коллективные проекты. Это не лучший день для обсуждения планов по совместной деятельности с друзьями и единомышленниками. Также могут осложниться отношения с акционерами – не следует вести обсуждения вопросов о разделе прибыли и дивидендах. Работа с прицелом на получение результата в будущем может оказаться неоправданной потерей времени и ресурсов.