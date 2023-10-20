Бережем то, что имеем — любовный гороскоп на 21 октября

Наш гороскоп расскажет, какие аспекты жизни будут актуальны для каждого знака, какие советы звезды дают в отношении карьеры, любви и здоровья.
Овен
Сегодня Овны и их любимые могут столкнуться с теми или иными сложностями в общении. Попытка начать или завершить диалог может обернуться всплеском эмоционального негатива: припоминанием обид, несправедливой критикой. Возможно, у одного из партнеров закончатся аргументы и он «перейдет на личности».
Телец
Сегодня Тельцам внешние помехи могут подпортить настроение и частично смешать их планы, но не смогут отменить для них позитивного характера ситуации в целом. Любовь, основанная на взаимной страсти и общих взглядах, без труда выдержит испытание и минует расставленные ей ловушки.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может принести не лучшую новость, подтолкнуть их к непростому разговору или размышлениям на неприятную тему. Возможно, будет утрачена часть надежд или разбита часть иллюзий. Не исключено, что дело коснется интимной части отношений, будет раскрыта своя или чужая тайна.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют отказаться от встречи с любимым человеком или стать осмотрительнее в общении с ним: любое неудачное слово может пробудить к жизни дурные черты его натуры. Двойная осторожность нужна ранимым Ракам, болезненно реагирующим на провокационные заявления и неделикатные шутки.
Лев
Сегодня у Львов общение с любимым человеком может оставить неприятный осадок. Возрастает вероятность внешних помех и скрытых психологических причин, мешающих быть вместе. Не исключена раздражительность из-за мелочей. Свидание может быть отменено из-за текущих вынужденных дел или самочувствия.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что им лучше не бороться с судьбой, если в их личной жизни что-то не ладится. Например, не пытаться любой ценой продолжить беседу, если она явно «не задалась»: скорее всего, спор здесь рассудит не чье-либо красноречие, а время. Важно продолжать верить в любовь.
Весы
Сегодня Весам может быть сложно договориться о чем-либо с любимым человеком. Этот день располагает к взаимным или односторонним язвительным замечаниям, а в случае ссоры к обидным словам «вдогонку». Не лучший момент для начала новых отношений и для попытки спокойного разговора с целью примирения.
Скорпион
Сегодня у Скорпиона одной из главных добродетелей должно стать молчание. Если ситуация все же вынудит высказаться, желательно говорить в присутствии пассии как можно меньше и, по возможности, подавать свое мнение как шутку. Стоит повременить с приглашением, признанием, предложением.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше отказаться от тесного общения с любимым человеком: контакт может сопровождаться какими-то неприятными внешними обстоятельствами или оставить не самое гармоничное впечатление. Не исключено, что начатый в эти сутки разговор зайдет в тупик и не даст ожидаемого результата.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит стремиться к общению с любимым человеком, если для этого нет особых причин, например, не сложилась по-настоящему критичная и срочная ситуация, требующая трудного разговора. Лучше сократить до минимума даже самые простые невинные сообщения и повседневный обмен мнениями.
Водолей
Сегодня Водолеев преследуют навязчивые мысли, роковые воспоминания и магические мыслеобразы, от которых им не следует отмахиваться. Разговоры и новости тоже могут быть знаковыми и эти знаки непроста. Возможно, вы и не подозреваете, как сильно изменятся вскоре ваши планы или чувства.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно беречь то, что они имеют в личной жизни. Даже на фоне неудачных обстоятельств, дурных предчувствий или неприятных воспоминаний необходимо дорожить настоящими чувствами. Одиноким Рыбам важно ценить и не предавать свой прежний опыт, оставаться верными своим принципам в любви.