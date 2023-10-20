Кризис стучится в двери — гороскоп на 21 октября

20 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня положение Луны в знаке Козерога подчеркивает психологически трудные стороны сложившейся ситуации и признаки, сигнализирующие о вероятном кризисе.

Фото: rambler