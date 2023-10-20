Кризис стучится в двери — гороскоп на 21 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что положение Меркурия способствует заминкам в делах, тупикам в мышлении и сложностям в общении. Возможен дефицит свежих идей и наплыв негативных эмоций. Под вопросом конструктивное общение: в ход может пойти критика и психологическое давление, согласие может смениться недоверием и сворачиванием диалога. К разладу часто будет побуждать злопамятность. Лучше отложить начинания, новые договоренности, поездки, публикацию статей, подачу документов.
Овен
Сегодня для Овнов общий фон этих суток может оказаться не слишком комфортным, особенно при рождении в середине апреля. Больше других это ощутят Овны, вынужденные контактировать с людьми по конкретным поводам: подписывать контракты, разговаривать с руководством, участвовать в совещаниях, посещать учреждения. Даже там, где достигнуты договоренности, возможны споры или жесты недоверия в последний момент.
Телец
Сегодня для Тельцов звезды сохраняют общий хороший событийный тренд, но не защищают от мелких недоразумений. Возможны приключения в пути, тупиковые моменты в изначально успешной беседе, обрывы связи, юридические или другие разногласия с иностранцем, с попутчиком, посредником или помощником. Не лучший момент для того, чтобы отправиться в дорогу, приступить к учебе, оформить документы за рубежом.
Близнецы
Сегодня Близнецы окажутся в затруднительной ситуации и испытают неприятное чувство сбывшихся негативных предчувствий. Подвох не исключен в последний момент, когда задача казалась решенной и ловушка благополучно обойденной. Может иметь место тупик, кризис, разочарование, проблема с документами, финансами, имуществом, долгом, налогом или страховкой. Возможен неприятный разговор или известие.
Рак
Сегодня Раков звезды предупреждают о сложностях общения. Гармоничные отношения могут внезапно испортиться из-за перемены чужого настроения, внешних обстоятельств или иных причин. Некоторые Раки пожнут плоды своего собственного неудачного поведения, например, неуживчивости, злопамятности или недипломатичности. Не лучший день для собеседований, консультаций, подписания совместных соглашений.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют отложить все несрочные задачи и быть как можно аккуратнее там, где приходится действовать (особенно завершать старые дела). День не обещает ровного настроения, хорошего самочувствия и большой продуктивности, может затруднить общение с коллегами, помощниками, сервисами и близким окружением. Не стоит выбирать эти сутки для устройства на работу и для начала лечения.
Дева
Сегодня Девы рискуют столкнуться с преодолимой, но все же чувствительной трудностью. Возможны тупики, заминки, нехватка свежих мыслей или крах какой-то старой идеи. Могут обнаружиться погрешности в финансовых и других договоренностях. Может состояться не самый приятный разговор с кем-то из партнеров, с любимым человеком или ребенком. Стоит повременить с поездкой, с новым контактом или начинанием.
Весы
Сегодня для Весов это не самый комфортный день. Их могут ждать трудности в общении или в семье, возражения и критика. Возможно недомогание. Многие Весы поймут, что период их личной значимости завершается и это заденет их самолюбие. Не самым конструктивным будет стремление любой ценой оставить за собой последнее слово: есть риск не добиться нужного эффекта и подорвать свою репутацию лояльного собеседника.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздержаться от важных контактов, новых знакомств, заключения договоров, приватных консультаций, от публичного изложения своего мнения (особенно критического) и от попытки оправдаться. День не располагает к конструктивному диалогу, вредит взаимопониманию, может сделать невозможным дальнейшее сотрудничество. Также в эти сутки рекомендуется отложить поездки.
Стрелец
Сегодня Стрельцов могут удерживать дела профессиональные или материальные. Не исключено, что они будут связаны, например, речь пойдет о заработках. Не все темы этого дня окажутся приятными. Возможно, поступит критичное известие или придется обсудить непростой вопрос. Этот день может оживить темы, связанные с долгами, налогами, наследством, старыми активами или коллективными ресурсами.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предупреждают, что в этот день у них может резко измениться настроение или им вдруг изменит фортуна. Не самым приятным будет целевое общение, любой разговор может перейти в плоскость критики и болезненных претензий. Многим Козерогам сегодня будет трудно сдерживать негативные эмоции. Может подвести самочувствие. Лучше избегать совещаний и воздержаться от озвучивания своего мнения.
Водолей
Сегодня Водолеев может ждать критичное для их планов известие, неприятный частный разговор или сложное размышление. Звезды не рекомендуют относиться к таким моментам легкомысленно, советуют правильно закрывать сюжеты прошлого и быть бдительнее во всем, что касается будущего, включая профессиональное. Возможно, стоит провести углубленное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды рекомендуют не закрывать глаза на правду, в частности, на свою профессиональную жизнь и ее проблемные стороны. Известия и контакты этого дня могут послужить отличным напоминанием о прежних уроках. В эти сутки лучше избегать новых знакомств с прицелом на будущее и соглашений с нуля. Можно обговорить критичные детали, чтобы вскоре окончательно закрыть какой-то сложный вопрос.