Звезды приготовили сюрпризы — гороскоп на 22 октября

8-9 лунные сутки. День сюрпризов, волнений и нештатных моментов. Ингрессия Меркурия в знак Скорпиона усиливает эмоциональную окраску общения.

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны резкие переходы к новым темам, вспышки полемики. Луна в Водолее усилит интерес к будущему и социальной тематике. Могут активно обсуждаться коллективные нужды, эксперименты, технические и программные новшества, вопросы модернизации, свободы, предпринимательства. Добавить проблем может азарт, финансовая или идейная подоплека событий. День чреват авариями, авралами, нервозностью. Нежелательны начинания, поездки и сделки из-за повышенных рисков и непредсказуемости.

Овен

Сегодня Овнам стоит контролировать свои эмоции и правильно выбирать линию поведения, чтобы не сделать роковую ошибку. В этот день могут требоваться резкие слова, решительные действия и смелые эксперименты, но лучше не ходить по краю пропасти без веской причины, чтобы не добавить себе проблем на будущее. Стоит аккуратнее вести бизнес, учитывая все его риски, и не портить отношения с друзьями.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит заранее строить планы: события наверняка начнут разворачиваться не по расписанию и заставят понервничать. И партнеры, и соперники начинают вести себя активнее, могут провоцировать действием или словом. Звезды советуют отвечать на чужие маневры как можно осмотрительнее, иначе возрастает вероятность обострить конкуренцию или идейное противостояние.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут с трудом удерживать точку опоры в изменившихся обстоятельствах. У многих представителей знака появится новая тема для общения, наметится полоса деловой суеты, командировок, посещения сервисов, интенсивного лечения, ремонтных или уборочных работ. Возможны срочные вести из служебной среды, от помощников или далеких друзей. Добавится хлопот у Близнецов, которые держат питомца.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют соблюдать меры осторожности, чтобы неожиданные события не сыграли с ними плохую шутку. В то же время, можно рассматривать сюрпризы этого дня как питательную среду для свежих креативных мыслей, которые можно почерпнуть у друзей или соратников по проблеме. Стоит помнить, что в эти сутки приходят лишь небезопасные экспериментальные идеи, которые нуждаются в «обкатке».

Лев

Сегодня Львов ждут новости или неожиданные повороты сюжетов. Многим Львам предстоит следить одновременно за внешними событиями (например, за настроениями в кругу друзей) и вникать в напряженную обстановку в своей частной жизни. Может появиться новая тема для обсуждения в семье, повод для интенсивных совещаний и работ в доме или бизнесе. На фоне растущих нагрузок участятся острые спорные ситуации.

Дева

Сегодня Девам не стоит рассчитывать на традиционное расписание. Этот день может принести новости, добавить суеты, сделать общительнее и подвижнее. Может назреть цикл контактов или разъездов. На этом фоне вместо рутины предстоит заняться сложным или необычным делом. Возможно, придется подумать о ремонте или апгрейде, сменить маршрут, инструмент, приемы работы, транспортное средство или тип связи.

Весы

Сегодня Весов может ждать тупик или неудача. Но в течение дня новое развитие событий укажет им дальнейшее направление мыслей и действий, а также намекнет, где есть поле для эксперимента. Многим Весам будет полезно заново обдумать свое материальное положение и отношения с друзьями, оценить масштаб зависимости от чужих или совместных средств. Возможно совещание на темы кредитов или общих активов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день дает новый импульс для размышлений и действий, может сделать их контактнее или дать им повод для смелых заявлений. Некоторые Скорпионы уже сегодня не прочь инициировать острую полемику на волнующую их тему. Звезды советуют быть как можно аккуратнее: итог любого порыва непредсказуем и чреват проблемами в будущем. В частности, стоит выбирать тон, споря с домочадцами и друзьями.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов важны новости, им стоит поддерживать контакт с друзьями и следить за информационным фоном. В этот день не обойдется без сюрприза. Может наметиться серия вынужденных поездок по небезопасным экспериментальным маршрутам или разговоров по нестандартным линиям связи, назреть апгрейд компьютера или привычного транспортного средства. Возможны приключения и осложнения в дороге.

Козерог

Сегодня для Козерогов тупиковый момент — раннее утро. Дальнейшее развитие событий может оказаться не самым легким и предсказуемым, но многое начнет зависеть от готовности к новшеству и эксперименту. Своевременно сориентироваться в обстановке многим Козерогам помогут вести от друзей. В этот день не стоит делать покупки и начинать любые дела: высока вероятность сюрпризов, нервозности и убытков.

Водолей

Сегодня Водолеям день добавит нервозности и может побудить к действиям, плохо совместимым с их истинными целями. Начинания сегодня не только рискованны и мало предсказуемы, но и небезопасны. Поддавшись импульсу, легко заложить основу для цепи будущих неприятных событий, которые начнут повторяться с досадной регулярностью. Возможны новости о работе. В любом деле не повредит повышенная осторожность.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют следить за новостями, в том числе приходящими издалека: они могут не только подтвердить то, что было уже известно раньше, но и добавить к старым данным свежие подробности. Возможно, изменится порядок общения с далекими друзьями или наметится серия контактов за рубежом. Особый интерес может представить информация о маршрутах, средствах связи и компьютерных программах.