Настраиваемся на диалог — финансовый гороскоп на 23 октября

Наш гороскоп поможет людям подготовиться к предстоящим событиям, развить свои сильные стороны и избегать потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно. Звезды советуют активнее браться за текущие дела. Бизнесменам, возможно, удастся договориться представителями официальной власти о более выгодном режиме налогообложения. Успешно решаются вопросы кредитования бизнеса. Вместе с тем вы не застрахованы от проверок и санкций со стороны представителей фискальных властей.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться удачно для урегулирования юридических вопросов и экономической экспансии в бизнесе. Можно вкладывать деньги в проведение рекламных акций. Успешно проходят ознакомительные поездки в другие регионы с целью изучения потенциала тамошних рынков. Однако звезды не советуют заниматься планированием своей деятельности на длительный срок.
Близнецы
Сегодня у Близнецов эпицентром деловой жизни может стать трудовой коллектив и взаимоотношения с коллегами. Интенсификация труда может стать ключом к успеху всего дня. Может успешно развиваться семейный бизнес. А вот в деловом партнерстве могут проявиться разногласия. Возможно, вам придется преодолевать сопротивление внешних обстоятельств.
Рак
Сегодня у Раков ключ к успеху может находиться в гармонизации отношений с людьми и укреплении деловых связей. Вы сумеете найти подход к интересующим вас людям и договориться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве. Однако этот день может пройти непросто для тех, кто находится в служебной командировке. Тем, кто работает на вахте, рекомендуется строго соблюдать дисциплину труда.
Лев
Сегодня у Львов день может сложиться благоприятно для роста доходов и выполнения текущей работы в офисе. Хорошо заниматься благоустройством рабочего места, ремонтом помещений, оснащением их современной мебелью и техническим оборудованием. Однако это не лучшее время для финансовых спекуляций с валютой и оптовыми партиями товара.
Дева
Сегодня Девы могут добиться успеха в делах, если будут активно идти на контакты с людьми и заниматься поиском необходимой информации. Ваши интеллектуальные способности и дипломатический такт находятся на столь высоком уровне, что вы легко завоевываете симпатии окружающих. Кроме того, вы будете способны вести несколько направлений деятельности в параллельном режиме. Однако вы можете столкнуться с нарушениями договорных отношений.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на получение компенсаций от работодателя, в виде доплаты за проезд на работу или за обеды в рабочее время. Также можно заниматься оформлением положенных вам по закону пособий, субсидий, льгот и налоговых вычетов. Этот день больше подходит для индивидуальной трудовой деятельности. А вот в трудовом коллективе неосторожно сказанное слово может привести к конфликту.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут стать связующим звеном между разными людьми, благодаря чему будет обеспечено взаимовыгодное сотрудничество в реализации коллективных проектов. Необходимая информация сама придет к вам в руки. От вас требуется проявить инициативу. Однако это может быть неблагоприятный день для принятия финансовых решений.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, ориентированных на продвижение в карьере, этот день может принести позитивные подвижки. Вы можете выходить на контакт с вышестоящим начальством и вносить предложения по усовершенствованию тех или иных направлений в работе. Ваши идеи и предложения могут получить положительную оценку. Однако у вас могут возникнуть сложности при завершении каких-то работ.
Козерог
Сегодня Козероги могут преуспеть в делах, если настроятся на коллективное сотрудничество и обмен опытом. Благодаря особой чуткости и доброжелательности в общении с людьми, вы сможете значительно повысить свою популярность. Используйте этот день для расширения кругозора и приобретения профессиональных знаний. Вместе с тем не следует доверяться случайной информации.
Водолей
Сегодня для Водолеев, которые имеют несколько источников дохода, день может оказаться выгоден. Успешно решаются финансовые вопросы, связанные с погашением долгов и оплатой счетов. Могут поступить новые заказы. Вместе с тем не рекомендуется делать закупки оптовых партий товара с целью их реализации в розничной торговой сети.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют настроиться на конструктивный дипломатический диалог с потенциальными и реальными партнерами по бизнесу. Особенно вы преуспеете в посреднических делах, в роли миротворца и переговорщика. Также могут установиться гармоничные отношения с клиентами при работе в сфере услуг. Однако воздержитесь от инициатив, направленных на карьерное продвижение.