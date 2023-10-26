Думаем над каждым шагом — гороскоп на 27 октября

26 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Овна против долгих разговоров, медлительности, лишней серьезности и осторожности, что в сложившейся ситуации будет чаще оказываться минусом, а не плюсом.

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Гороскоп на сегодня говорит, что импульсивное поведение может иногда приводить к потенциально проблемным ситуациям. В течение дня возможны недоразумения, колебания, двойственные моменты, неуместные шутки, чрезмерная самостоятельность, неосмотрительность или нетерпение. Лучше не браться в этот день за сложные дела, требующие повышенной проницательности, ответственности и глубокой сосредоточенности. Нежелательны важные совещания и долгосрочные начинания. Овен Сегодня у Овнов день подчеркивает такие природные качества, как импульсивность, предприимчивость и самостоятельность. Также он может высветить другие их черты, например, нетерпение или недостаточную осторожность. Многие Овны будут вплоть до ночи склонны жить моментом и преследовать собственные интересы, забывая о долге перед другими людьми. Возможны колебания, рискованные шутки и легкомысленные маневры. Телец Сегодня Тельцам звезды напоминают, что этот день не подходит для ответственных дел, в том числе совместных. Поведение нужных людей может отличаться несерьезностью или недостаточной последовательностью, а поведение конкурентов долей коварства. Вдобавок, многим Тельцам сегодня может быть сложно быстро ориентироваться в обстановке. Возрастает вероятность попасть в новую ловушку или вновь очутиться в старой. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что этот день хорош лишь для коротких экспериментов и быстрых дел. Вплоть до ночи может отсутствовать желание вникнуть в детали, умение вовремя подстраховаться или другое критичное качество, необходимое для выполнения серьезных ответственных работ. Не стоит полагаться на друзей и помощников: не исключено, что сегодня у них будут проблемы с надежностью и дисциплиной. Рак Сегодня Ракам стоит помнить о двойственности целей или желаний. Лучше воздержаться от построения долгосрочных планов и заключения договоренностей на длительный срок, так как они могут дать неоднозначный результат и усложнить отношения с нужными людьми. Звезды рекомендуют не торопиться с выбором жилья, профессии и карьеры, не спешить с окончательным выбором того или иного юридического решения. Лев Сегодня для Львов эмоциональный фон этого дня умеренно благоприятен. Он добавляет динамики и снимает напряжение, а также помогает взглянуть на некоторые вещи с юмором. Львы, погруженные в домашние или другие непростые дела, смогут на время от них отвлечься, или заняться той частью задач, что сулит им минимум неприятных эмоций. Можно использовать эти сутки для сравнения вариантов и поисков компромисса. Дева Сегодня Девам звезды советуют жить моментом и решать проблемы по мере их поступления. Этот день может принести двойственные ситуации на грани кризиса, но напряженность не обязательно дойдет до пика: при правильном настрое и своевременной реакции уладить дело будет не так уж сложно. Возможно, поможет чувство юмора, готовность к компромиссу или прежний опыт преодоления аналогичных препятствий. Весы Сегодня Весам может пригодиться дипломатичность и опыт общения с разными людьми. Успешное ведение дел в эти сутки требует умения ориентироваться в двойственных ситуациях. Возможно, придется выступить в роли посредника или дублера, поработать параллельно с несколькими проектами, смириться с неоднозначной позицией своего партнера или клиента. Не исключено повторение забавной сцены из прошлого. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют подстроиться под требования момента и заниматься тем, что предложили обстоятельства. Не лучший день для того, чтобы диктовать свои условия (во всяком случае, не стоит делать это прямо). Не стоит оставлять без внимания вопросы, касающиеся работы, здоровья, сервиса и обмена услугами. В противоречивой ситуации можно взять время на раздумья, но не очень долгие. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют избегать чересчур сложных задач и заниматься тем, что у них лучше всего получается. Если таких занятий или приемов несколько, ничто не мешает их совмещать и комбинировать. Это подходящий момент для того, чтобы отвлечься от текущих вынужденных дел и связанных с ними нагрузок, особенно психологических. Возможно, стоит вспомнить про старое хобби или забавную игру. Козерог Сегодня Козерогам важно не нарушать свое внутреннее равновесие, а также баланс в своих делах и в отношениях с другими людьми. Для этого звезды советуют избегать перегрузок и в любой ситуации искать разумную меру. Не стоит браться за новые ответственные проекты. Избегайте копить в себе раздражение, оно плохо отразится на делах и на самочувствии. Старайтесь не оказываться в двойственных ситуациях. Водолей Сегодня Водолеев могут ждать забавные, странные или настораживающие ситуации, особенно в дороге и в их ближайшем окружении. К счастью, это не слишком отразится на их делах, а в некоторых случаях даже может поднять им настроение или натолкнуть на удачную мысль. Возможно, будет получена подсказка или найден подходящий материал для сравнений. Вести, пришедшие в этот день, желательно перепроверить. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют вести свои текущие дела как можно аккуратнее, поскольку в них в любой момент может вкрасться ошибка. Возможно, из-за импульсивности и спешки будет нечаянно продублирована часть сообщений, покупок или платежных операций. Не всегда будет время и возможность сделать удовлетворительный выбор. Лучше повременить с теми делами, в которых не хочется лишних недоразумений.