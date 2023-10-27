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Необходимы взаимные жертвы — любовный гороскоп на 28 октября

27 октября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня очень важно обмениваться с партнером не только чувствами, но и реальными вещами.

Необходимы взаимные жертвы — любовный гороскоп на 28 октября
Фото: Image by lookstudio on Freepik

Наш гороскоп расскажет, какие сферы изменятся, какие возможности или вызовы принесут звезды, и какие рекомендации могут помочь максимально эффективно использовать энергию этой даты.

Овен

Сегодня Овны могут встретить день не в лучшем расположении духа. Вероятно, они будут недовольны собой или сложившейся в личных отношениях ситуацией. Если назрел непростой разговор или рискованный шаг, стоит подождать второй половины дня: именно в это время появится энергия и найдутся нужные слова.

Телец

Сегодня у Тельцов может вспыхнуть бурный интерес к общению с любимым человеком и он будет взаимным. Некоторые Тельцы начнут намеренно провоцировать свою «половинку» на словесную или иную активность, не подозревая, что играют с огнем и в перспективе рискуют разбудить настоящий вулкан.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать на спокойный ход событий, особенно ближе к вечеру. В общении с любимым человеком многих Близнецов ждут напряженные и острые моменты. Не исключен многословный и страстный спор из-за мелочей, есть риск раздуть мелкую проблему до вселенских масштабов.

Рак

Сегодня Ракам во второй половине дня улыбнется удача. В это время им стоит доверять ходу событий и не паниковать, если планы рушатся: чем неожиданнее повороты сюжета, тем выше шанс сорвать куш в любовной игре. Испытывать судьбу в первой половине дня звезды категорически не советуют.

Лев

Сегодня Львы могут почувствовать признаки надвигающейся грозы и не исключено, что ближе к вечеру она действительно разразится, например, из-за ревности или несходства привычек. Звезды советуют помнить, что в пылу страстей очень легко довести отношения до критической точки.

Дева

Сегодня у Дев романтические инициативы имеют намного больше успеха во второй половине этого дня. Именно в это время становится очевиднее их привлекательность и включаются их личные таланты. Вдобавок, на их стороне оказывается удача и, чтобы получить желанный приз, им порой достаточно просто в нее поверить.

Весы

Сегодня Весам звезды намекают, что им не стоит игнорировать эмоциональные и сексуальные потребности своего партнера. Также в этот день лучше не лишать свою «половинку» шанса дать добрый совет, сделать широкий жест или благое дело, чтобы она могла подняться и в чужих, и в своих собственных глазах.

Скорпион

Сегодня Скорпионов привлекут в бурный диалог или рискованную игру. Возможен спор или вспышка страсти. Многие Скорпионы будут стремиться к перехвату инициативы, не смогут спокойно реагировать на присутствие конкурента. Новое знакомство сегодня может начаться с обмена колкостями.

Стрелец

Сегодня Стрельцам личная жизнь может принести небольшие огорчения. Во второй половине дня многие Стрельцы проявят ради любви немалую изобретательность и практичность. Они не остановятся ни перед чем, чтобы помочь любимому человеку, доказать ему свою преданность или загладить вину.

Козерог

Сегодня для Козерогов утро не слишком удачно, а временами и откровенно провально. Зато во второй половине дня их ждет удача с элементом приятной неожиданности. В это время возрастет надежда на счастливый поворот событий, в любви возможен новый шанс или щедрый дар судьбы.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит недооценивать разговоры, новости и решения: они могут повлиять на любовные отношения не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Возможно, будет заострен болезненный вопрос, способный как сплотить, так и рассорить пару. Необходимы взаимные жертвы и уступки.

Рыбы

Сегодня Рыбам начало дня может показаться не внушающим надежды, но ближе к вечеру они получат от любимого человека весть и даже могут отправиться на неожиданное свидание. Расширят свои возможности и одинокие Рыбы, но им звезды советуют быть осмотрительнее, знакомство может сопровождаться трудностями.
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