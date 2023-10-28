Восстанавливаем силы — гороскоп на 29 октября

28 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня остается в силе вчерашняя повестка с ее злободневными темами, дискуссиями или соперничеством.

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Гороскоп на сегодня говорит, что сохраняются и сопутствующие ситуации риски. Отдельные споры и острые сюжеты могли длиться всю ночь — в этом случае к изначальным раздорам может добавиться нервозность из-за стресса и переутомления. К счастью, даже самые драматичные коллизии в этот день имеют шанс на мягкое урегулирование. Есть шанс сохранить дружбу, любовь или выгодный деловой союз. Луна в Тельце намекает, что примирение возможно за гостеприимно накрытым столом, благодаря практичной разумной уступке или обмену щедрыми дарами. Овен Сегодня Овнам звезды советуют пристальнее разбираться с материальной частью своих дел и не терять надежду на успех в критичной ситуации. Велика вероятность выторговать льготные условия, заключить сделку или получить плату за услуги, удачно решить сложный вопрос с кредитом, налогом или финансированием бизнеса. Этот день может увеличить расходы, но также принести крупные неожиданные приобретения. Телец Сегодня Тельцы чувствительны ко всему, что задело их личные взгляды или интересы их группы, не прочь продолжить вчерашнюю дискуссию или конкурентную борьбу. Несмотря на трудности взаимопонимания, день оставляет шанс на согласие, но требует быть дружелюбнее. Некоторые Тельцы, изначально настроенные великодушно, рассердятся на своего оппонента, соперника либо на того, кто злоупотребил их добротой. Близнецы Сегодня Близнецам звезды намекают, что стоит проявить не только общительность и усердие в делах, но и дружелюбие, великодушие и долю жертвенности. Также не стоит вычерпывать до дна имеющиеся ресурсы. Преследуя свои собственные интересы, желательно не забывать о друзьях и тайных покровителях, быть им благодарным за помощь. Лучше не откладывать на вечер сложные работы, целевые поездки и акции. Рак Сегодня Ракам судьба может сделать неожиданный подарок, добавляющий им оптимизма на будущее. Вероятность счастливого случая выше для Раков, состоящих в группе или имеющих покровителей, но и Раки-одиночки могут надеяться на выгоду или приятный сюрприз. У них есть надежда блеснуть одним из своих талантов и привлечь внимание потенциальных друзей, участвуя в коллективных дискуссиях и мероприятиях. Лев Сегодня для Львов высока вероятность продолжения вчерашних хлопот и контактов, а также связанных с ними сюрпризов и рисков. Многим Львам будет важно оставаться владельцем или защитником своего дома, имущества или бизнеса. Волнения чреваты стрессом, но лучше не расслабляться, пока критичное дело не доведено до конца. Есть надежда на удачное разрешение финансового спора, на сделку или компенсацию. Дева Сегодня Девы могут рассчитывать на милость фортуны. Помимо везения, многим Девам поможет обаяние. Они будут иметь доступ к нужным каналам информации, найдут удачное решение проблемы в дороге, за рулем, в ходе учебы или ведения бизнеса. Возможны находки, удачные покупки, любовные успехи. Может выручить моральная или материальная поддержка от далеких друзей или учителей, помощь из других краев. Весы Сегодня Весам звезды советуют не уклоняться от хлопот, обсуждения сложных материальных тем и рискованных сделок, так как трудности общения, суета и деловые риски будут неотъемлемой частью ситуации. Но стоит быть внимательнее: успех может сопровождаться сюрпризом или подвохом. Возможно, за удачу придется заплатить ростом налогооблагаемой базы или ответными дарами друзьям и спонсорам в будущем. Скорпион Сегодня для Скорпионов день может начаться с продолжения вчерашнего диалога или состязания — в которое они не всегда втянуты по своей воле, но исход которого способен повлиять на их репутацию в нужных кругах или на судьбу важных для них отношений. Даже в случае острой размолвки этот день дает шанс остаться друзьями, однако стоит аккуратнее выбирать тактику и аргументы: оппонент влиятелен и непредсказуем. Стрелец Сегодня Стрельцов ждет насыщенный день. Многие заботы будут обусловлены вчерашними неожиданными событиями и свежими новостями, но не исключено, что заодно появится шанс осуществить часть более ранних задумок, например, произвести давно назревшие обновления на рабочем месте или в быту. Совещания на горячие темы и необходимые срочные разъезды звезды рекомендуют перенести на первую половину дня. Козерог Сегодня Козероги могут надеяться на удачный для себя ход событий, не без помощи друзей или счастливого случая. Любые их хлопоты и контакты дадут неплохой результат, а иногда будут даже превосходить их ожидания. Не стоит бояться сюрпризов, в этот день они благоприятны. Козероги, не склонные к лишней суете, могут выждать, не вмешиваясь в чужие споры, и «снять сливки» с финала напряженных событий. Водолей Сегодня Водолеям желательно оставаться в хорошей психологической форме, не выпадать из вчерашней повестки и постараться извлечь из сложных событий максимальную пользу с минимальными побочными эффектами. Звезды напоминают, что это момент стратегического шага, советуют быть дальновиднее и думать не только о сиюминутной выгоде — особенно, если речь идет о жилье и материальной базе, работе и карьере. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не терять время и активнее использовать возможности ситуации в первой половине суток. Несмотря на риск приключений, велика вероятность взять все барьеры и получить желаемое, а заодно укрепить дружбу или симпатию с нужными людьми. Не унывайте, если часть ваших планов вдруг изменится: судьбе виднее, на каком маршруте вас ждет исполнение желания или счастливая находка.