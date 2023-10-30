Революционный месяц: что можно и что нельзя делать знакам в ноябре

Ноябрь – месяц воистину революционный.

В течение этих дней стремления к переменам, сносу существующих социальных, жизненных условий и привычек будет предельно высоким, как на уровне глобальной политики, так и в личном пространстве людей. Ноябрь – сложнейший месяц для властей, руководителей и государственных чиновников на всех уровнях. Тяга к самым разным обновлениям, пересмотрам мнений и решений может стать определяющей во многих вопросах выбора, где новое будет побеждать старое. Со второй декады возрастает опасность авиакатастроф, сильных ветров и ураганов, проблем в глобальных коммуникационных, социальных сетях, работе электронных приборов.

По влиянию планетных конфигураций, ноябрь – не менее реакционный месяц, чем предыдущий. Высокую событийную динамику месяца поддержит не только длинное (большую часть месяца) соединение Солнца и воинственного Марса, но и их совместные дуплеты в виде конфликтов сначала с Ураном и затем с Сатурном. Суть мощных конфигураций ноября в одном гороскопе, имеющем базовое влияние на месяц, – карта Новолуния от 13 ноября, в которой оба светила в соединении с Марсом будут в точнейшем противостоянии с планетой революций – Ураном.

Главные события месяца

3-4 ноября – остановка Сатурна перед поворотом на прямое движение и оппозиция Солнца с Юпитером. Переоценка возможностей и смыслов, завышенные ожидания и амбиции, идеологические распри и переобувания. Проблема учитель-ученик.

10-13 ноября – Марс и Солнце конфликтуют с Ураном – период чреват разрывами партнёрских и дружеских отношений, неожиданными сбоями в работе, авиации, электротранспорта и электрических сетей в целом, погодными аномалиями.

13 ноября – Новолуние в 12:27.

16-18 ноября – идущие вместе Солнце и Марс в эти дни создают гармоничные аспекты к Нептуну, которые помогают расслабиться, сопутствуют глубокому пониманию искусства, возвышают религиозные чувства. Проблемный фон аспекта – повышенная тяга к алкоголю и другим вредным привычкам, преувеличениям, иллюзиям и обманам.

23-25 ноября – Солнце и Марс проходят напряжённые аспекты к Сатурну. Нарушение планов и проблемы с начальством, с чиновничьим аппаратом, а у детей – с родителями. Высока вероятность принятия резких волевых, политических, зачастую вынужденных решений. Традиционно сложный, травмоопасный период для здоровья. Повышена вероятность землетрясений, аварий на транспорте и производстве.

27 ноября – Полнолуние в 12:18

Переходы планет в знаки

8 ноября – Венера переходит в знак своей силы – в Весы.

10 ноября – Меркурий снижается в статусе с переходом в знак Стрельца.

22 и 24 ноября – Солнце и Марс переходят в знак Стрельца.

Общий итоговый протокол ноября по периодам

Два наиболее опасных отрезка месяца в плане ЧП, ДТП, различных стихийных катаклизмов, когда следует избегать рисков, по возможности и дальних поездок, начала новых инициатив – 10-13 (включительно) и 22-27 ноября.

Более благоприятные локальные периоды, на которые можно планировать важные дела – 7-9 и более длительный участок – 14-22 ноября (дни 15-18 выглядит лучше).

Напряжённые (менее удачные) дни – 1, 4-6, 10, 12-13, 20, 23-25, 27 ноября.

Более благоприятные дни – 2-3, 7-9, 14-15, 17, 19, 28-29 ноября.