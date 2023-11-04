Внимательнее к пожеланиям клиентов — финансовый гороскоп на 5 ноября

Этот гороскоп поможет каждому человеку подготовиться ко дню и принять правильные решения.
Овен
Сегодня Овнам, работающим вдали от родного дома или вахтовым методом, возможно, придется столкнуться с осложнениями. Излишне эмоциональное отношение к своим служебным обязанностям может сыграть с вами злую шутку. Звезды советуют вам воздерживаться от критических замечаний в адрес тех, кто работает вместе с вами. В противном случае это может привести к конфликту, и ваша деловая репутация может пострадать.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют делать капиталовложения в спекулятивные виды бизнеса. Планируемый обмен валюты рекомендуется отложить на другой день. А пока нежелательно делать покупки и оплачивать счета по безналичному расчету. Работники охранных предприятий и страховых агентств могут столкнуться с учащением случаев чрезвычайных происшествий.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют производить какие-либо перемены или перестановки в своей недвижимой собственности. От подписания арендного договора пока лучше воздержаться. Бизнесменам не следует торопиться с проведением инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Не исключены споры с партнером по бизнесу относительно условий содержания и оплаты коммунальных услуг арендуемого помещения.
Рак
Сегодня у Раков весьма неоднозначный в событийном смысле день. В середине дня вам может поступить информация, из-за которой может усилиться напряженность в отношениях с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Чтобы этого избежать, воздержитесь от любых разговоров, не имеющих прямого отношения к текущей работе. В конце дня проявите смекалку, хорошо проявят себя изобретатели и инженеры.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют в первой половине дня воздержаться от принятия решений по финансовым вложениям и инвестиционной политике в целом. Это особенно важно для тех, кто занимает в фирме заметную должность. Возможен спор между ведущими менеджерами фирмы. Самые важные дела отложите на конец рабочего дня. Не увлекайтесь новшествами, действуйте традиционными методами.
Дева
Сегодня у Дев могут возникнуть разногласия с членами семьи или родителями. Недовольство близких людей может вызвать ваше желание принимать решения без учета их мнения. Это может негативно повлиять на тех, кто работает в семейном бизнесе или на дому. Также могут возникнуть осложнения у строителей и коммунальщиков. Деловые встречи лучше запланировать на конец дня.
Весы
Сегодня у Весов в середине дня может сложиться неблагоприятное время для поездок и деловых встреч. Принятые ранее договоренности могут нарушаться. Верить в это время словесным обещаниям — крайне опрометчиво. Звезды советуют вам всячески избегать приватных встреч и тайных соглашений. Наиболее важные дела лучше запланировать на конец рабочего дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют приобретать компьютерную технику и электронику — так вы рискуете купить товар с дефектом. Возможны неполадки в электросети и связанные с этим технические поломки. В результате у вас могут возникнуть незапланированные финансовые расходы. В конце дня ваши инициативы могут быть поддержаны единомышленниками.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют по мере возможности дистанцироваться от своего непосредственного начальства. В противном случае вы рискуете попасть под его «горячую руку» и выслушать несправедливые замечания относительно медлительности вашей работы. Не следует при этом паниковать и бросаться писать заявление об уходе. Ближе к концу дня ситуация сама собой успокоится.
Козерог
Сегодня у Козерогов могу произойти осложнения юридического и правового свойства. Например, вы можете подвергнуться судебному или фискальному преследованию. Возможна внезапная проверка вашей фирмы или контрольная закупка товара. В любом случае вы можете оказаться в эпицентре пристального внимания соответствующих контролирующих органов власти. Следите за своевременной оплатой счетов по кредитам.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не обещают спокойной жизни. Работа с самого начала может пойти не по плану. Насколько это возможно, будьте готовы к форс-мажору. В зону особого риска попадают работники страховых агентств, силовых ведомств и кредитно-финансовых организаций. Старайтесь внимательно выполнять свои служебные обязанности. Ошибка в работе может привести к материальному ущербу.
Рыбы
Сегодня у Рыб, работающих в сфере индивидуальных услуг, могут осложниться отношения с клиентами. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов, записывайте их, не полагайтесь на память. В результате крайне эмоциональной реакции на вашу возможную ошибку, на вас могут пожаловаться начальству. Проявите максимум сдержанности и гасите зарождающиеся конфликтные ситуации в самом начале.