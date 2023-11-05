Буря в стакане воды — любовный гороскоп на 6 ноября

Наш гороскоп подскажет, какие аспекты жизни могут быть актуальными и сообщает о возможных событиях.
Овен
Сегодня Овны увидят наглядные плоды своей любовной тактики. Многих Овнов проблемы в делах сердечных минуют, но будут и те, кто столкнулся с неожиданным или огорчительным эффектом своих недавних приключений. Как бы ни повернулись события, звезды не советуют планировать свидание, особенно на вечер.
Телец
Сегодня Тельцам звезды намекают, что это не лучший день для примирения. Если накануне случился спор, партнер не успокоится, пока не оставит последнее слово за собой и оно не всегда будет дружелюбным. Не исключено, что вечером влюбленные отдалятся друг от друга, обидевшись или решив побыть в одиночестве.
Близнецы
Сегодня Близнецам сложно: обстановка этих суток по отношению к ним не слишком дружественна. Приятному контакту с любимым человеком могут мешать отзвуки вчерашних событий. Не исключено, что в конце дня Близнецы устанут от такого общения и решат взять в нем тайм-аут. Важно не закончить этот день в депрессии.
Рак
Сегодня Ракам не стоит надеяться на удачу в делах сердечных и не стоит огорчаться из-за ее отсутствия. Звезды намекают, что верный ход попросту невозможен. Даже если решение найдется, завтра придется его пересмотреть под влиянием новых обстоятельств или своего изменившегося настроения.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не тратить силы, принять ситуацию и взять в отношениях паузу. Многие Львы столкнутся с неприятным результатом своего недавнего поведения или очевидной немилостью судьбы, но самолюбие не позволит им признать свои ошибки или зависимость от обстоятельств.
Дева
Сегодня Девы не всегда выбирают правильную тактику. Часто они идут в ложном направлении и упорствуют в своем мнении вместо того, чтобы проявить гибкость и временно отступить. Это не лучший момент для свидания. Особенно нежелательно планировать встречу или контакт на поздний вечерний час.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что им не стоит ждать идеальных условий для свидания. Не исключено, что общение с партнером будет омрачено неприятной темой или скептичным взглядом в будущее. В конце дня может наступить временное охлаждение чувств, вынужденное уединение или тайное разочарование.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не готовы отступиться от своей цели. Преуспев, они будут гордиться собой, а потерпев крах, начнут винить кого угодно, кроме себя. Некоторые Скорпионы поймут, что погорячились, но уязвленное самолюбие помешает им это признать, по крайней мере, до наступления вечера.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды помогут сохранить позитивный настрой, невзирая на помехи, огорчения или хлопоты. Однако последние события могли отнять у них слишком много энергии. Не исключено, что к ночи их душевные силы окончательно иссякнут. Это не лучший день для активной личной жизни.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что это не лучший момент для начала романтических отношений или их активного развития. Если совершена ошибка или допущен перегиб, важно не упорствовать в том, что уже сделано, и вовремя остановиться. Не стоит принимать за отсутствие чувств естественную усталость.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют проявлять в делах сердечных инициативу. Лучше предоставить это право партнеру и досмотреть затеянное им шоу до конца: возможно, войдя в роль, он скажет чуть больше, чем планировал и прояснит интересные подробности о себе, полезные для планирования будущего.
Рыбы
Сегодня Рыбам непросто: события этого дня могут разочаровать их или показаться им «бурей в стакане воды». Даже тем Рыбам, чьи надежды полностью оправдались, вечером может потребоваться минута молчания или уединения. Не исключено, что в конце дня они свернут общение и сами создадут в отношениях дистанцию.