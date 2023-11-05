Будет много приключений — гороскоп на 6 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что споры, комментарии и упражнения в остроумии могут не утихать даже после прекращения острой фазы событий. Однако разговоры не всегда будут продуктивными и доброжелательными. Не стоит выбирать этот день для важных поездок и начала новых дискуссий, а также для любых работ, где нужна «свежая голова». Перед сном полезно свернуть лишние контакты и переключить внимание, не помешает стать осторожнее, аккуратнее, скромнее и умереннее в запросах, подумать о здоровье, диете, долге и дисциплине.
Овен
Сегодня Овны встретят день на волне вчерашнего азарта. Не все Овны будут в выигрыше, некоторым из них придется принять поражение или смириться с сюрпризом. В первой половине дня возможно продолжение спора и попытка взять реванш. Вечером стоит обратить внимание на здоровье: не исключено, что в процессе недавних приключений оно пострадало и требуются какие-то профилактические ограничения.
Телец
Сегодня Тельцы могут не опасаться нового драматичного виража событий, но и расслабиться им трудно. Даже в случае удачного разрешения проблем дух напряженности может сохраняться, создавая неблагоприятную атмосферу в доме, бизнесе или отношениях. Утро может начаться с продолжения вчерашнего спора, в котором Тельцы вряд ли выйдут моральными победителями. На вечер не стоит планировать развлечения.
Близнецы
Сегодня Близнецы столкнутся с продолжением вчерашних событий. Даже если они хотят о них забыть, им будет напоминать о них обстановка. Если отпала потребность в срочной суете, могут продолжаться бурные обсуждения. Это не лучший день для поездок и конструктивного общения. К ночи может наступить фаза тишины, одиночества или уныния, возможно, удастся вернуться домой из командировки или с работы.
Рак
Сегодня для Раков продолжается фаза финансовой или иной нестабильности. Вплоть до вечера могут идти непродуктивные разговоры или совершаться бесплодные попытки. В конце дня есть риск столкнуться с информационным тупиком или временным вакуумом в общении. Если не удалось найти конструктивное решение или удовлетворительный ответ на вопрос, лучше не упорствовать и отложить дальнейшие шаги до завтра.
Лев
Сегодня Львам сложно сменить направление мыслей и тактику. Многие из них продолжат вести неконструктивную дискуссию и пытаться наладить свои дела с риском зайти в тупик или усугубить свои проблемы. Маловероятен новый поворот в рабочем или семейном совещании. Возможна усталость или другое неприятное последствие вчерашнего перенапряжения. В конце дня рекомендуется диета и профилактика недомоганий.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что они уязвимы и любые их шаги имеют слабый шанс на успех. Нежелательны командировки, начинания и важные контакты. Если события повернулись не лучшим образом, не стоит пытаться переломить их ход в свою пользу. Многие Девы признают свое бессилие лишь поздним вечером, оставшись в одиночестве или информационном вакууме. Лучшее решение - отложить новый шаг до завтра.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют отложить начинания и не слишком упорствовать там, где они встретились с большими сложностями. Возможно, придется подвести неутешительный итог, попрощаться с какой-то идеей, отказаться от части вещей или финансовых планов, пересмотреть часть связей. Перед сном желательно уделить внимание долгу и самочувствию, приветствуется диета, легкий ужин или полный отказ от него.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно закрепить с трудом добытую победу или признать поражение, если их затея не удалась. В первом случае небезопасно продолжать рискованные разговоры, чтобы не испортить полученный эффект. Во втором случае желательно удержаться от мести, публичного реванша и других откровенно неконструктивных действий. Вечер может принести усталость, пессимизм или трезвый взгляд в будущее.
Стрелец
Сегодня Стрельцы останутся оптимистами, несмотря ни на что. Для многих Стрельцов это качество окажется очень кстати, поскольку развитие событий может утомить или разочаровать их. Ближе к ночи ситуация изменится, многие Стрельцы вынужденно станут реалистами, пессимистами или скептиками. Возможно, напомнит о себе служебный или семейный долг, система ограничений или хронический недуг.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не советуют поддаваться импульсу и браться за новые дела. Если обстоятельства требуют завершить какое-то срочное дело, лучше не делать ничего лишнего и не увлекаться дополнительными рискованными экспериментами. Излишнее напряжение может вылиться в усталость, раздражительность или новые трудности, привести к неоправданному разочарованию в идеалах или неверию в свои силы.
Водолей
Сегодня Водолеев звезды предостерегают от новых знакомств, собеседований, совместных начинаний и соглашений. Также лучше не увлекаться продолжением вчерашних дискуссий и состязаний: даже при наличии очевидных преимуществ велика вероятность проиграть своему оппоненту или уступить конкуренту. Если диалог неизбежен, постарайтесь не говорить ничего, что могло бы нанести ущерб вашим личным интересам.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют минимизировать усилия, отказавшись от лишней работы или отложив ее. Переутомление, вызванное недавними волнениями и хлопотами, может отразиться на здоровье. Многих Рыб, особенно февральских, может огорчить или насторожить поздний вечер. Столкнувшись в это время с препятствием, им важно не утратить надежду на диалог, не потерять уверенность в себе или в нужных людях.