Слушаем внутреннюю чуйку — гороскоп на 7 ноября

6 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня тригон Луны к Юпитеру помогает улаживать материальные и другие практические вопросы, часто в комплексе.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны дополнительные заработки, удачные закупки нужных мелочей, выгодные предложения работы или услуг. Пребывание Луны в знаке Девы поможет лечению и профилактике заболеваний, покупке медикаментов, подбору диеты и освоению полезных кулинарных рецептов из серии «здоровое питание». Также этот день способствует поиску работы и помощников, добрым отношениям с сослуживцами. Не стоит спешить с выбором там, где возникли мелкие отдельные сомнения: решение проблемы вскоре найдется само. Овен Сегодня Овнам лучше ставить в приоритет материальные дела и практическую пользу. На первое место могут выйти служебные будни, заработки, контакты с сервисами или заботы о здоровье. Хорошо заниматься уборкой и кропотливой сложной работой либо искать помощников для ее выполнения. Уместна оптовая закупка рутинных мелочей: продуктов, медикаментов, товаров для питомцев, хозяйственных принадлежностей. Телец Сегодня Тельцам день вернет везение, авторитет, природный прагматизм и уверенность в себе. Они получат возможность следовать своим убеждениям и идеалам. В спорной ситуации будет шанс договориться с партнером, оппонентом или конкурентом, смягчить разногласия и согласовать усилия. Общему позитивному тренду не помешают колебания и временные заминки в отдельных вопросах. День благоприятен для учителей. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не забывать про дела домашние. Стоит найти время для заботы о близких и питомцах, для облагораживания жизненного пространства, для уборки, кулинарного творчества или заказа нужных мелочей на дом. Близнецы-трудоголики получат возможность получше обустроить свое рабочее место. У Близнецов-пациентов есть шанс на получение расширенного медицинского обслуживания. Рак Сегодня Раки могут рассчитывать на счастливый поворот событий или на цепочку мелких благоприятных моментов. Многие дела в течение дня уладятся сами собой. Часть недавних проблем автоматически разрешится или незаметно забудется. Возможны хорошие новости, своевременные встречи, полезные покупки, позитивные впечатления от поездок и прогулок. Не исключен подарок от друзей или сообщества по интересам. Лев Сегодня Львам звезды советуют заняться материальной частью своей жизни. День создает предпосылки к пополнению бюджета. Будут удачными плановые приобретения, а бонусом возможны неожиданные полезные находки. Лучше отложить покупки, насчет которых есть сомнения — особенно, если они связаны с красотой, стилем и комфортом. Стоит позаботиться о полноценном питании, укрепляющем здоровье после стресса. Дева Сегодня Девам звезды сулят удачу. Ожидается душевный подъем, улучшение самочувствия или намек на изменение финансового положения. Многих Дев порадуют события за рубежом, вести от далекого друга или учителя. Возможна небольшая смена акцентов, например, начнут меняться личные вкусы или симпатии. Желательно повременить с теми покупками и договоренностями, насчет которых пока нет полной уверенности. Весы Сегодня Весам не помешает временное уединение перед новым хорошим поворотом событий, который ждет их совсем скоро. Это день, когда лучше не стремиться на передний план, не хвалиться слишком явно своими талантами и преимуществами. Вместо этого звезды советуют побыть в тишине, сбавить нагрузки и сузить круг контактов, заняться здоровьем, профилактикой проблем или подготовкой необходимой материальной базы. Скорпион Сегодня Скорпионам день помогает оставаться оптимистами и одновременно быть реалистами. Он указывает им то направление, в котором они смогут однажды проявить свой потенциал естественным образом, предлагает не обольщаться яркими, но сомнительными победами и не расстраиваться, если пришлось проиграть на чужом поле. Сегодня важно укреплять контакты с истинными друзьями, покровителями и доброжелателями. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды предлагают стать более целеустремленными, ставить во главу угла практическую пользу и реальные ценности. Моральную и другую поддержку можно найти у помощников и подчиненных, но важно быть в их глазах авторитетом. Возможны удачи при поиске работы или подвижки в карьере. Если речь идет о здоровье, может получить значение мнение врача или настроение медицинского персонала. Козерог Сегодня Козерогов ждет удачный поворот событий — либо неожиданный душевный подъем, всплеск надежд и необъяснимой уверенности. В эти сутки можно надеяться на улучшение самочувствия и подвижки во многих проектах, на доброжелательные отношения с гостями, иностранцами и влиятельными лицами. Удачны поездки и исследования. Хорошо заниматься вопросами права и медицины, готовиться к заключению договора. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что подходящее время для погружения в комплекс практических задач. Хорошо заниматься финансовыми и медицинскими вопросами, а также делами, связанными с жильем, строительством, недвижимостью, хозяйством, материальной базой, расширением имеющихся территорий и владений с конкретной целью. На первое место лучше поставить пользу, разумный комфорт или безопасность. Рыбы Сегодня Рыбы могут надеяться на благоприятный поворот в отношениях с нужными людьми, на проявления дружелюбия, доброжелательности или умеренной щедрости с их стороны. Возможны выгодные предложения из-за рубежа. Чтобы не пропустить удачу, важно держать связь и идти на диалог. Подходящий момент для того, чтобы обратиться к кому-то с просьбой, найти переводчика, помощника, врача или репетитора.