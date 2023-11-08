Настраиваемся на успех — гороскоп на 9 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит медлить с прояснением деталей, завершением исследований и подведением итогов. Новый поворот событий ожидается к полудню. Вторая половина дня обещает стать приятной благодаря пребыванию Луны и Венеры в знаке Весов. Это время сглаживания противоречий. Сложатся подходящие условия для культурных мероприятий, для свиданий, взаимных уступок, выгодного обмена, гармонизации отношений в браке, внимания к женским нуждам. Возможна влюбленность. Удачный момент для посещения салона красоты или дизайнерской студии.
Овен
Сегодня Овнам стоит начать этот день с уточнения критичных деталей текущих работ и подведения итогов недавних усилий. Не стоит откладывать звонок помощнику или врачу, обращение в сервис. После полудня на первое место лучше поставить социальные контакты в их самой мягкой форме. В это время уместны вечеринки, романтические свидания, примирения после ссор, попытки гармонизации отношений в брачном союзе.
Телец
Сегодня у Тельцов будет время резюмировать суть дискуссий, подвести итоги сотрудничества или соперничества, сделать нужные уточнения в общении с детьми или учениками. Новый поворот событий вероятнее около полудня. В это время желательно стать любезнее и покладистее в мелочах. Особенно важно ладить с женщинами: так будет проще получить помощь. Потребуют внимания косметические и эстетические детали.
Близнецы
Сегодня Близнецам желательно взяться за дела пораньше, если их ум продолжают занимать критичные детали вчерашних событий. Лучше не медлить, если нужно с кем-то поговорить «по горячим следам» или завершить работу. Вторая половина дня сулит более гармоничный настрой, располагает к любви, творчеству или отдыху. Не стоит отказывать себе в романтическом свидании, походе в салон красоты или в приятном хобби.
Рак
Сегодня для Раков этот день может начаться со звонка, короткой прогулки, завершения познавательной беседы или поиска дополнительной полезной информации. Утро — лучшее время для уточнения уже существующих договоренностей. Основная часть дня может добавить приятных акцентов дома, в быту или в близком кругу, но взамен потребует соблюдения этикета, баланса интересов, поддержания гармонии в семье и браке.
Лев
Сегодня Львам стоит встать пораньше, если им нужно завершить мелкие дела или к чему-то подготовиться (например, к поездке). После полудня сложатся условия для «светской жизни», приятных покупок, забот о красоте и комфорте. Звезды советуют включиться в этот режим, например, принять предложение сходить в гости, на культурное мероприятие или на свидание. Не стоит все время сидеть дома или в офисе.
Дева
Сегодня Девы смогут улучить момент, чтобы довести до конца свои размышления, прогуляться по своим частным делам или поставить точку в важном для себя разговоре. К середине дня обстановка изменится, заставляя многих Дев думать не о своих потребностях, а о гармонии отношений или балансе интересов. На повестке дня могут оказаться приятные красивые покупки, взаимные выгоды, небольшие подарки.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что им лучше пропустить утренние часы и заявлять о себе миру и людям после полудня. Главным преимуществом многих Весов в это время станет их личная привлекательность, хороший вкус, чувство гармонии и меры, художественный или иной талант (особенно, если они рождены в сентябре). Возрастет вероятность удачных и приятных приобретений, подарков, встречных уступок.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит максимально эффективно использовать утренние часы, если они хотят суммировать свои размышления, подвести черту под каким-то важным исследованием или поставить точку в значимом для себя разговоре. Основная часть этого дня поставит акцент на дипломатии, соблюдении этикета и равновесии интересов, что для многих Скорпионов будет означать готовность уступить или уйти в тень.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не могут рассчитывать на спокойное беззаботное утро. Не исключено, что оно начнется со звонка от начальства или сообщения из учреждения, раннего совещания. К счастью, дальнейшее гармоничное развитие событий сгладит первое впечатление. Многим Стрельцам удастся сменить обстановку на менее формальную и сухую, а для части Стрельцов откроются приятные перспективы на будущее.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит начать день с уточнения деталей и поиска недостающей информации. Утро — лучший момент для того, чтобы собраться с мыслями. После полудня многое зависит от планов и целей, именно под них лучше подбирать образ и линию поведения. Возможно, придется наладить с кем-то отношения, посетить обязательное светское мероприятие, сделать целевую покупку, пойти на уступки в любви или браке.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может начаться с неприятных мыслей, но постепенно настроение улучшится. Часто этому будут способствовать приятные перемены в личной жизни, добрые вести издалека, хорошие покупки, подвижки в юридической, творческой или финансовой сфере. Вторая половина дня подходит для начинаний, в которых используются мягкие методы, делается расчет на взаимную симпатию или встречную выгоду.
Рыбы
Сегодня Рыбам не помешает убедиться, что их выводы верны и договоренности в силе — особенно, если дело касается зарубежных контактов и поездок, юридических или медицинских вопросов. Основная часть дня создает предпосылки для взаимопонимания и гармоничного разрешения проблем, но для самих Рыб развитие событий может оказаться не идеальным. Не стоит заключать в это время долгосрочное соглашение.