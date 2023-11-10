В бочке меда растворится ложка дегтя — гороскоп на 11 ноября

10 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах советует поддерживать взаимную симпатию и баланс интересов даже на фоне помех: тот случай, когда «худой мир лучше доброй ссоры».

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Гороскоп на сегодня говорит, что стоит быть снисходительнее к чужим слабостям, спокойнее относиться к отзвукам былых разногласий, к несовпадению художественных вкусов, культурных кодов, финансовых потребностей или представлений о справедливости. Лучше избегать заключения новых договоров. К ночи может появиться потребность в проверке систем безопасности, а также в уединении, эмоциональном отдалении или тщательном планировании, как формах защиты от явных или мнимых неприятностей. Овен Сегодня Овнам звезды советуют беречь взаимопонимание с нужными людьми, но скорее в пассивном режиме, например, стараться не перечить и не навязывать им свое общество, если они по какой-то причине оказались не в духе. Лучше воздержаться от важных встреч и заключения новых договоров. Ближе к ночи не помешает стать предусмотрительнее, не будет лишним проверить действующие системы безопасности. Телец Сегодня Тельцам звезды напоминают, что им стоит быть осмотрительнее в общении с нужными людьми и не провоцировать их без повода. Этот день не подходит для старта совместных дел, поиска работы и помощи, налаживания связей с персоналом, обращения в сервисы. В конце дня полезно разобраться в границах дозволенного, убедиться в профессионализме коллеги, надежности партнера, предсказуемости конкурента. Близнецы Сегодня Близнецам стоит помнить, что любые впечатления могут оказаться подпорчены. Часть планов может сорваться, а часть ожиданий обернуться разочарованием. Омрачить гармонию может недомогание, неоконченная или небрежно выполненная работа, отзвук давней обиды. Не стоит увлекаться занятиями, способными подорвать работоспособность или нанести урон здоровью. Вечером полезно уточнить планы на завтра. Рак Сегодня Ракам звезды напоминают о хрупкости семейного, брачного и партнерского согласия. Это день, когда легко спровоцировать недовольство, всего лишь задев ненароком чужое «больное место», например, неудачно пошутив. Возможна негативная реакция на несовпадение вкусов. К ночи обстановка стабилизируется, но настроение вряд ли станет солнечным, возможны уныние, суровость и склонность к уединению. Лев Сегодня Львам стоит учитывать, что обстановка далека от идеальной, даже в самых приятных событиях могут найтись огорчительные нюансы. Если предпосылки к ссорам или проблемам уже есть, тучи будут сгущаться, к ночи может сложиться психологически или технически небезопасная ситуация. В конце дня желательно бороться с унынием, страхом и чувством одиночества, в том числе в семье и в собственном доме. Дева Сегодня Девам лучше отказаться от покупок и сделок из-за риска осечек и помех. Легко столкнуться с тем или иным изьяном или подвохом: скрытым товарным браком, юридической погрешностью, обманом или небрежностью в финансовой части. Возможны разочарования эстетического характера. Перед сном полезно уточнить планы на завтра, а также сверить их с нужными людьми, если предстоят совместные действия. Весы Сегодня у Весов приятные настроения могут быть чем-то подпорчены. Могут напомнить о себе недомогания, домашние проблемы, тени уходящего прошлого или старые психологические комплексы. Вероятность столкнуться с той или иной негативной эмоцией выше для Весов, рожденных в середине октября. В конце дня стоит уточнить материальные приоритеты и до завтра выставить лимит на все расходы, кроме обязательных. Скорпион Сегодня Скорпионам предстоит скрывать свое истинное мнение и настоящие чувства, а также подавлять свои естественные импульсивные порывы. Многим Скорпионам такое поведение будет предписывать обстановка, план лечения или партнерский договор. Часто это будет их раздражать, но в таком положении вещей есть и хорошая сторона: вынужденная сдержанность поможет не совершить важный шаг раньше времени. Стрелец Сегодня Стрельцам обстоятельства могут напомнить о наименее гармоничных и комфортных гранях их романа или дружбы. Возможно, напомнит о себе прошлое с его неблаговидными поступками или неприятными переживаниями. Чем ближе вечер, тем выше вероятность того, что будет подпорчено настроение или возникнет препятствие. В конце дня звезды советуют перейти в режим приватности или разумных ограничений. Козерог Сегодня для Козерогов это не самый благоприятный день. Может оказаться не идеальным достигнутое взаимопонимание. Даже при удачном развитии событий многие Козероги будут испытывать психологический дискомфорт. Еще одной помехой могут стать недомогания. В такой ситуации лучше избегать важных решений. Проверкой станет вечер: хорошим знаком в это время будет отсутствие депрессии и спокойный взгляд в будущее. Водолей Сегодня Водолеям нужно обращать свой взгляд не только на приятные грани ситуации, но и на то, что мешает гармонии. Опасно недооценивать скрытые проблемы: не исключено, что вскоре они станут явными и закрыть на них глаза уже не выйдет. Особого внимания заслуживают в этом контексте правовые вопросы, а также темы, связанные с мировоззрением, ресурсами, отношениями с иностранцами и гостями. Рыбы Сегодня Рыбам пригодится бдительность: она поможет и в технических вопросах, и при выстраивания отношений. Не стоит забывать об уроках прошлого, дающих иммунитет против ошибок. Стоит вплоть до вечера воздерживаться от начинаний, утверждения планов и выбора идеалов. А вот к ночи, наоборот, будет полезно наметить ориентир или программу: это добавит уверенности, будет спокойнее сон.