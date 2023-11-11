Деловая репутация растет — финансовый гороскоп на 12 ноября

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять свое окружение и подготовиться к вызовам этого конкретного дня.
Овен
Сегодня для Овнов, которым предстоит сдавать экзамены на переаттестацию, этот день может сложиться проблематично. Вы можете успешно сдать экзамен, если он будет проведен утром. Во второй половине дня у вас мало шансов успешно сдать экзамен. Вы преуспеете в текущих практических делах. Также это проблемное время для публичных заявлений и проведения рекламных акций.
Телец
Сегодня Тельцы, вероятно, будут склонны к рискованным и немного авантюрным поступкам. Старайтесь все наиболее важные дела выполнять с утра. Особенно это касается вопросов, связанных с деловым партнерством и клиентами. В конце дня может ухудшиться ваше финансовое положение. Воздержитесь от крупных покупок и инвестиций.
Близнецы
Сегодня Близнеца отлично: первая половина дня может сложиться благополучно для выполнения текущих обязанностей. У вас могут улучшиться отношения с коллегами и подчиненными. Старайтесь доводить начатые дела до полного завершения. В конце дня не рекомендуется ставить свою подпись под важными договорами. Будьте внимательнее и предусмотрительнее при обслуживании клиентов.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться удачное время для проведения рекламных мероприятий, направленных на расширение клиентской базы в сфере услуг, и в особенности в торговле. Успешно могут поработать консультанты и водители транспорта. Вторая половина дня может быть связана с трудностями во взаимопонимании с коллегами и подчиненными.
Лев
Сегодня у Львов может увеличиться уровень доходов. Особенно это относится к сферам профессиональной деятельности, относящейся к недвижимости, строительству, дизайну интерьера. Можно оформлять договор аренды. В конце рабочего дня воздержитесь от операций по обмену валюты и от оптовых закупок товара, предназначенного для спекулятивной перепродажи.
Дева
Сегодня Девам необходимо провести деловую встречу, и лучше запланировать её на первую половину дня. Причем, встреча пройдет успешнее, если вы сами будете инициатором её проведения. Успешно проходят поездки и торговые сделки. В конце дня воздержитесь от проведения строительных работ и аренды помещений. Не рекомендуется сдавать готовые объекты заказчику.
Весы
Сегодня Весов первая половина дня может быть связана с ростом доходов. Причем, ваши доходы могут поступить не только от основной работы, но и благодаря частной подработке. Хорошее время для удаленной работы фрилансеров - вы можете получить выгодные заказы. В конце дня воздержитесь от проведения деловых знакомств. Будьте внимательнее при работе с цифрами и с документами.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов инициативное поведение может благоприятно отразиться на результатах работы в составе коллектива. Успешно проходят собрания, совещания с вашим активным участием в них. Ваши планы могут оказаться вполне реалистичными. В конце рабочего дня может ухудшиться ваше финансовое положение. Не исключены кражи денег и иные формы материального ущерба.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, будет сложнее проявить себя в работе. Вероятно, вам придется заниматься малозаметной работой, в которой вы будете лишены возможности проявить свою инициативу. Старайтесь поддерживать с вышестоящим руководством хорошие отношения. В конце дня старайтесь контролировать свои эмоции и действовать предельно осмотрительно.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют активнее сотрудничать с единомышленниками. Используйте это время для наращивания потенциала в профессиональных познаниях, активно учитесь, обменивайтесь мнениями. Бизнесменам удастся добиться позитивных подвижек в деле расширения географии бизнеса. В конце дня не следует предпринимать важных инициатив и начинаний.
Водолей
Сегодня Водолеи могут улучшить свое положение в карьере. Вы сможете укрепить свои позиции на занимаемой должности благодаря готовности пойти на определенные перемены. Руководящие работники смогут проводить успешные реформы, оптимизировать бюджетные расходы, сделать кадровые перестановки. В конце дня воздержитесь от планирования.
Рыбы
Сегодня для Рыб, заинтересованных в развитии делового партнерского сотрудничества, день пройдет благоприятно. Вы сможете успешно справиться с работой по индивидуальному обслуживанию клиентов. Можно делать публичные заявления и проводить рекламные акции - ваша деловая репутация, равно как и имидж вашего бизнеса, может укрепиться. В конце дня держитесь подальше от начальства. Контакты с властями не обещают вам успеха и могут принести проблемы.