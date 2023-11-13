Общаемся со всеми и обо всем — гороскоп на 14 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что на первый план могут выйти темы, связанные с образованием, международными коммуникациями, зарубежным партнерством, туризмом, правом, этикой или медициной. К сожалению, день создает и препятствия, особенно утром. Может помешать ожидание, проверка, запрет, частичное закрытие нужных путей, заминка со связью или навигацией, погодный аспект, незнание языка, недомогание, неуверенность или некомпетентность. Но стоит попытаться использовать те возможности, которые есть.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться с заминки (например, трудностей с коммуникациями или навигацией), но постепенно многие барьеры будут сняты. Станет яснее маршрут, освободится путь, наладится ближняя или дальняя связь, найдутся проводники или попутчики. Звезды советуют не откладывать отправку в дорогу и нужные встречи, особенно с иностранцами, так как завтра недоразумения вновь могут участиться.
Телец
Сегодня Тельцам день поможет остыть от недавних переживаний, переключив внимание на другие события или расширив список источников информации. Если затруднено взаимопонимание со значимым человеком, возможно, пора сменить угол зрения и выслушать посторонние мнения, например, своих подчиненных, общих друзей или зарубежных знакомых. Не исключено, что детали помогут иначе взглянуть на общую картину.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что есть надежда на продуктивный диалог. Однако не стоит начинать его слишком рано: возможны препятствия в виде неготовности собеседника или его отсутствия. Также стоит иметь в виду риск тех или иных неясностей. Не всегда их причина будет крыться в намеренном обмане, иногда может подводить неосведомленность, некомпетентность или незнание чужого языка.
Рак
Сегодня Ракам пора переключить внимание на мелочи и повседневные контакты. Этот день может принести новости, связанные со здоровьем, учебой, работой, поездками или содержанием питомцев, заставить чаще общаться с подчиненными, домочадцами, персоналом сервисов или знакомыми иностранцами. Целью общения может стать прояснение нюансов или исправление погрешностей (например, ошибок в медицинских документах).
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют информационно насыщенный отдых или смену декораций (местопребывания, имиджа, задачи, темы разговора). Настал подходящий момент для сброса лишнего напряжения, что проще всего будет достигаться через приятное общение. Некоторые Львы смогут найти успокоение в литературной работе, в легких прогулках или в контакте с детьми. Этот день может принести хорошие новости.
Дева
Сегодня Девы ощутят потребность в более тесном общении с домочадцами, зарубежными друзьями или близкими по духу людьми, но вступить в разговор для них может быть поначалу затруднительно. Однако многие Девы все же найдут способ высказаться, а иногда будут втянуты в семейные или другие дискуссии против своей воли. Им желательно воздержаться от договоренностей, включая профессиональные и жилищные.
Весы
Сегодня у Весов возрастет потребность в приятном для них общении. Некоторые Весы проявят интерес к расширению кругозора, к познавательным прогулкам и экскурсиям. Если в начале дня возникнут затруднения, не стоит сдаваться: в течение дня маршруты и каналы связи вновь приоткроются, хотя и не без отдельных недоразумений. Не стоит слишком рано налаживать контакты, отправляться в магазин или в аптеку.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды предлагают не искать приключений, стать менее настойчивыми, воинственными и прямолинейными. Не стоит продолжать противостояние и упорствовать в продвижении своих интересов, лишний раз попадаться на глаза влиятельным конкурентам и оппонентам. Этот день позволяет переключиться на другие темы или каналы связи. Возможно обсуждение покупок или взаиморасчетов по договору.
Стрелец
Сегодня Стрельцы выходят из режима тайны или молчания, получают право личного голоса или доступ к интересующей их информации, начинают надеяться на приятное общение или на хорошие новости. Однако день может начаться для них не слишком удачно, наложив отпечаток уныния или неверия в себя на все их последующие действия. Звезды советуют поддерживать легкие связи и не обсуждать слишком серьезные темы.
Козерог
Сегодня Козерогов побудят стать контактнее или любознательнее, но в их стремлении к общению или знаниям создаст им препятствия, особенно утром. На их пути может встать объективное ограничение или последствие собственной небрежности. Может подвести плохое знание маршрута или языка. Возможно недоразумение или проверка. Барьер будет взят лишь частично. Важные поездки и встречи желательно отложить.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды обещают смягчение трудностей или передышку. Есть возможность уйти от внешнего давления и сбросить лишнее напряжение. Главной целью этого дня может стать поддержка связей, уточнение планов на будущее, пополнение знаний, попытка уладить юридическую, этическую, профессиональную или материальную проблему. Общение вполне возможно, а вот доступ к ресурсам может быть затруднен.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть аккуратнее в общении, особенно с официальными лицами и с иностранцами, а также в работе с документами. Возрастает риск не пройти проверку, выбрать неудачный аргумент, продемонстрировать собственную некомпетентность или неуверенность либо столкнуться с чужой, допустить стратегический промах в планах или расчетах. Имеет смысл отказаться от собеседования, визита, поездки.