Мечтаем вместе — любовный гороскоп на 15 ноября

Наш гороскоп дает советы по оптимальному использованию энергии этого дня для достижения успеха и гармонии.
Овен
Сегодня Овнам не стоит заранее планировать все детали свидания. Это день романтики, случайного вдохновения, непостоянства настроений и свободной импровизации. Можно пойти на поводу у своих фантазий или у сложившейся обстановки. Хорошо побыть вместе на природе или совершить небольшое путешествие.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не касаться в общении с любимым человеком слишком сложных и болезненных тем. Желательно оказаться там, где для подобных дискуссий не будет поводов. Одно из лучших решений — сменить обстановку и оказаться в малознакомых местах, отвлекающих экзотическими впечатлениями.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться с неполной откровенностью любимого человека, а иногда недомолвки будут взаимными. Многих Близнецов это устроит и они не станут любой ценой доискиваться истины. Они охотно дадут собеседнику право на легкое лукавство, но оставят аналогичное право и за собой.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше относиться к событиям в своей личной жизни с долей юмора, а часть слов просто пропускать мимо ушей. В этот день вряд ли что-то будет сказано всерьез. Кроме того, вплоть до ночи не исключены различные формы путаницы, забавные или досадные случайности.
Лев
Сегодня у Львов есть возможность «вынести за скобки» все нервирующие их события, чтобы насладиться в своей личной жизни доступной гармонией. Даже те Львы, которые оказались в сложной ситуации, в эти сутки способны стать в любви идеалистами и искренне верить в лучшее, несмотря ни на что.
Дева
Сегодня Дев день сделает романтиками и помешает им мыслить трезво. Многие Девы проведут сутки напролет в заманчивых фантазиях о любимом человеке, в воспоминаниях о совместном прошлом с ним, в мечтах о совместном будущем либо в тщетных попытках разгадать мотивы его интригующего поведения.
Весы
Сегодня для Весов психологическая атмосфера суток благоприятна, а вот туманный информационный фон может ввести в заблуждение. Возрастает вероятность недопонимания и плохого согласования действий, забывчивости и легкомыслия. В этот день легко перепутать место встречи или опоздать на нее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют не идти на поводу у своих страстей и своего самолюбия. Любовная инициатива сегодня может не дать результата, первоначальный импульс может погаснуть из-за цепочки туманных обстоятельств или невесть откуда взявшейся неуверенности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы «витают в облаках». Они могут стать жертвами внушенных романтических иллюзий или чужого лукавства, но еще быстрее становятся заложниками игры своего собственного воображения. Кроме того, многих Стрельцов подведет непостоянство их эмоций и тяга к разнообразию впечатлений.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что это хороший день для любовных мечтаний и романтики, но бонусом к этому приятному обстоятельству может стать масса «подводных камней». Высока вероятность недопонимания, иллюзий, несбыточных обманчивых надежд. Не лучший момент для переписки, особенно на чужом языке.
Водолей
Сегодня у Водолеев есть отличная возможность обойти сложные грани любовных отношений, просто игнорируя их или относясь к ним с юмором. Прекрасный день для того, чтобы вместе помечтать о счастливом будущем, но твердых планов все же строить не стоит, это не лучший момент для важных обещаний и клятв.
Рыбы
Сегодня у Рыб сильные стороны легко могут обернуться слабостями, если они живут в своих мечтах. Не стоит надеяться, что якорем в реальности станет партнер: скорее всего, сейчас он витает в аналогичных идеальных мирах. Хорошая сторона ситуации: есть шанс сойтись на почве общих иллюзий.