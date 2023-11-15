Беремся за невыполнимые миссии — гороскоп на 16 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что приступать к делам желательно во второй половине дня, когда Луна обоснуется в знаке Козерога и добавит практичности, ответственности, реализма. В это время сложатся условия для заработков и карьерных успехов, завершения сложных и ответственных дел, получения компенсации или благодарности. Удача может соседствовать с проблемой. Возможны эстетические просчеты, моменты несправедливости или охлаждения недавней симпатии. Могут быть некомфортными супружеские отношения или контакты с женщинами.
Овен
Сегодня Овнов видят реальность, день предлагает стать более практичными, ответственными и целеустремленными. Центральной темой дня может оказаться карьера или доведение до конца важного дела. Возможно, часть планов или проектов придется держать в секрете. К вечеру возрастут шансы на заработок или компенсацию. Могут не сложиться или иметь некомфортный оттенок отношения с женщинами.
Телец
Сегодня для Тельцов окажется более продуктивной вторая половина суток. В это время у них будет больше шансов преуспеть благодаря своей природной практичности, мировоззрению, образованию, везению, личному авторитету или профессиональному опыту. Однако не все пойдет гладко — в частности, не исключаются затруднения юридического характера, размолвки по отдельным вопросам с помощниками и подчиненными.
Близнецы
Сегодня у Близнецов поменяется психологическая атмосфера вокруг или их настроение. Многим Близнецам придется избавиться от части иллюзий и взглянуть в глаза реальности. Вторая половина дня подчеркнет важность материальной базы. Возможен интерес к налогам, долгам, кредитам, компенсациям или финансовой безопасности. Не исключены задержки выплат. Вероятны заминки в личной жизни.
Рак
Сегодня для Раков этот день может начаться с сомнений или недоразумений. Вторая половина суток добавит конкретики и создаст предпосылки для подвижек в текущих делах. Условием успеха может стать дипломатичность, понимание правовых нюансов, готовность поддерживать баланс интересов, ладить с партнером по делу или браку. Есть надежда на чужое великодушие и покровительство, на общность взглядов или интересов.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют провести в свободном режиме утро, но не рекомендуют лениться сутки напролет. Во второй половине дня желательно приступить к работе, пусть даже она кажется неприятной: выгода от исполнительности и трудолюбия перевесит дискомфорт. Есть шанс навести порядок в делах или в доме, подтвердить мастерство или карьерные позиции, заработать или грамотно распорядиться ресурсами.
Дева
Сегодня для Дев не слишком продуктивны утренние часы: это время сомнений, слабости, лени или рассеянности. Можно позволить себе побыть дома, выспаться. Зато во второй половине дня звезды обещают представителям этого знака хорошую результативность и везение. Даже если где-то дела пойдут не очень гладко (например, в любви или в финансовой сфере), будет получена компенсация или сохранена надежда.
Весы
Сегодня Весам не стоит планировать те дела, в которых они рассчитывают на полный комфорт. Основные события ожидаются во второй половине дня и могут потребовать от них определенных жертв. Не всегда будет срабатывать их обаяние, иногда на первом месте будет оказываться чувство долга перед семьей или соображение долгосрочной выгоды. Возможны успехи в делах, связанных с жильем и недвижимостью.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют переждать неопределенные утренние часы и приберечь энергию для второй половины дня: именно она создаст условия для реализации их личных амбиций. Возрастет шанс на получение внешнего покровительства, однако чужая лояльность вряд ли будет безоговорочной и стопроцентной. Чтобы избежать сбоев, многим Скорпионам придется учесть тонкости этикета или правовые нюансы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам ничто не мешает начать этот день с потворства своим привычкам или случайным капризам. Но растягивать это занятие надолго звезды не советуют, так как вторая половина дня сориентирует на другие задачи. Многим Стрельцам в это время поневоле придется стать реалистами, например, вспомнить о заработке и «хлебе насущном». Расходам на удовольствия лучше предпочесть траты на практические нужды.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит браться за дела с утра. Лучше сделать это после полудня и начать с уточнения планов: это поможет расставить приоритеты и прояснить свои возможности. Ход событий, как и их результат, может оказаться противоречивым, успех в одних областях будет соседствовать с осечкой в других. Наиболее удачны сферы, связанные с фрилансом, свободными отношениями и свободным творчеством.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют браться за дела после полудня, стараясь не афишировать свои действия без веской причины. Вторая половина этого дня благоприятна для погружения в фундаментальные вопросы практического плана, например, материальные или жилищные. Также она подсказывает решения при разруливании сложностей в бизнесе и в профессии. Не исключается дискомфорт или правовая проблема.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит форсировать события утром. В начале этого дня лучше сохранять пассивность и воздерживаться от порывов. Вторая половина дня обещает удачу, если начать с уточнения своих планов и принципов, убедиться в своей компетентности или в надежности друзей, а затем следовать выбранной стратегии. Результатом будет везение, подарок, шаг в будущее или успешное закрытие страницы прошлого.