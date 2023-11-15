Беремся за невыполнимые миссии — гороскоп на 16 ноября

15 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Этот день может начаться с неопределенности, несобранности или слишком идеалистичного взгляда на ситуацию.

Фото: rambler