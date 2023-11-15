Сдвигаем ревность на второй план — любовный гороскоп на 16 ноября

Наш гороскоп подскажет, на что обратить особое внимание в вашем романе.
Овен
Сегодня для Овнов тесный контакт с любимым человеком может стать невозможным или нежелательным, не всегда по их вине. Возможно, причины дистанции будут официальными, например, придется принять во внимание профессиональный этикет и служебную иерархию. Некоторых Овнов озадачит холодность партнера.
Телец
Сегодня для Тельцов обстоятельства сложатся лучше после полудня. Они могут надеяться на удачный поворот событий, например, на подтверждение верности или общности взглядов. Им будет важно не проецировать на отношения с партнером свои индивидуальные текущие проблемы и личный дискомфорт.
Близнецы
Сегодня Близнецы будут склонны многое прощать партнеру или закрывать глаза на отдельные сомнительные моменты в общении с ним. Но вечером многим Близнецам захочется приблизиться к истине, яснее расставить акценты и получить точные ответы на свои вопросы. В отношениях не исключен холодок.
Рак
Сегодня Ракам лучше не торопить события, а также не перехватывать у любимого человека инициативу: высока вероятность того, что после полудня он проявит ее сам с некой тайной мыслью. Все сложности в отношениях преодолимы, если есть желание идти навстречу друг другу, быть великодушнее и дружелюбнее.
Лев
Сегодня Львы неизбежно превратятся из романтиков и идеалистов в реалистов и прагматиков, а если нет, им помогут в этом обстоятельства. Принятие ситуации благоприятно повлияет на отношения, или, как минимум, сделает стабильнее настроение самих Львов и продуктивнее их усилия.
Дева
Сегодня Девы могут утопать в мечтах или теряться в догадках, но по мере развития событий решат взять управление событиями в свои руки. Многим Девам это будет даваться с переменным успехом, но они будут на правильном пути и их поведение непременно даст хорошие плоды, сейчас или чуть позже.
Весы
Сегодня Весам обстоятельства помешают включить свою природную привлекательность на полную мощность. Многим Весам придется выбирать между личной жизнью, приятной для их самолюбия, и другими целями, например, профессиональным долгом, бытовыми нуждами или фундаментальными семейными ценностями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит проявлять инициативу во второй половине дня с учетом особенностей ситуации и характера своей пассии. При правильном поведении шероховатости в отношениях будут сглажены, а пару свяжет нечто большее, чем симпатия или страсть. Может оказаться важным взаимное великодушие.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут беспечно предаваться любовным мечтам, но вечер заставит их сменить приоритеты. Не исключено, что планы на личную жизнь вступят в противоречие с другими житейскими обстоятельствами. Звезды намекают, что легкой романтикой и случайными встречами вполне можно временно пожертвовать.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше воздержаться от активности в личной жизни, поскольку иллюзии в ней могут преобладать над реальностью. Вторая половина дня обещает немало хорошего Козерогам, ценящим страстную любовь с элементами дружбы и свободы. Чем больше в отношениях формальностей, тем больше дискомфорта.
Водолей
Сегодня Водолеям напомнят о возвышенной, романтичной или забавной стороне их романа, о его сложных драматичных деталях. Вторая половина этого дня может добавить чувственности, но вдобавок усилить подозрительность, мрачность, критиканство, тайную ревность или склонность все усложнять.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют пропустить утренние часы, так как именно в это время велика вероятность зайти в тупик, стать жертвой иллюзий или натворить глупостей. Вторая половина суток окажется счастливой, если сохранять верность своим убеждениям, подсказанным прежним опытом.