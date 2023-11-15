Сдвигаем ревность на второй план — любовный гороскоп на 16 ноября

15 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам не стоит ревновать вторую половинку, даже если она дает поводы. Держим себя в руках.

Фото: Кадр из фильма "Это развод"