Держим хвост пистолетом — гороскоп на 17 ноября

16 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге склоняет к серьезности, практичности и реализму, предлагает в качестве ориентира чувство долга или профессиональной тщательности.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что приоритеты этого дня — завершение сложных дел или многолетних проектов, поддержка базовой безопасности и жизненно важных нужд в переходный период. Уместны шаги, направленные на устранение последствий кризиса, избавление от ненужного балласта и расчистку поля для обновлений, на подготовку к сдаче работ, увольнению или смене должности. Даже негативные эмоции могут быть продуктивными, если перенаправить их в неприятную, но необходимую работу. Овен Сегодня Овнам звезды советуют проявить побольше настойчивости, не останавливаясь перед оставшимися препятствиями и смело разруливая все кризисы: это поможет навсегда закрыть проблемную страницу (например, в своей профессиональной карьере) и оградить себя от ее рецидивов в будущем. Хорошо заканчивать дела, увольняться. Ради важной цели имеет смысл пойти на жертву, например, поработать ночью. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют спокойно идти вперед и верить в торжество своей идеи. Хорошие шансы у дел, начатых вчера вечером: несмотря на помехи, они наверняка увенчаются успехом или компромиссом. Дополнительный бонус обеспечен дипломатичным Тельцам, сумевшим не поссориться со своим партнером, спутником или помощником, найти точку пересечения интересов со своим конкурентом или оппонентом. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют забыть о легкомыслии и стараться не убегать малодушно от остаточных проблем — особенно, когда дело касается профессиональных, служебных или материальных тем, налогов, социальных выплат или здоровья. Небрежность, проявленная на финальном этапе долгой и трудной истории, может впоследствии периодически напоминать о себе неприятными или двойственными ситуациями. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что день хорош для закрытия и трансформации совместных проектов, для закрепления сложившегося вопреки всем преградам сотрудничества. Также это подходящий момент для обоюдного решения прекратить партнерство, совершив какой-то символический жест. Если такое решение будет искренним и взаимным, не исключено, что позже вражда парадоксальным образом перерастет в дружбу. Лев Сегодня Львам звезды напоминают, что вознаграждается упорный труд. Не исключено, что награда будет неожиданной, а в процессе решения задачи поучаствуют друзья. Долг или жизненная необходимость могут вынудить стать дотошнее, забыть о брезгливости, включить настойчивость или чувство самосохранения. Желательно довести до конца лечение, обновление, уборку, домашние и производственные черновые работы. Дева Сегодня Девам стоит использовать этот день для завершения работ. В зависимости от ситуации, он помогает поставить точку в текущих хлопотах или начать подводить черту в долгой истории, идущей к своему естественному финалу. Многим Девам поможет то, что наработано за долгий период, например, уникальное техническое мастерство, сложившееся партнерство или старое хобби, которое превращается в профессию. Весы Сегодня для Весов на первом месте остается та или иная необходимость. Лишать их комфорта могут житейские обстоятельства, супружеские отношения или профессиональные планы, которые нельзя проигнорировать. Не исключены отзвуки прежних ссор, особенно по поводу жилья и общей территории. Может требовать финальных усилий долгий неприятный процесс, например, связанный с разделом имущества или бизнеса. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют сделать все возможное для того, чтобы упрочить свои позиции своими же собственными действиями. Неожиданным и парадоксальным образом в этом могут помочь обстоятельства из категории печальных, критичных и неблагоприятных. Например, появится шанс укрепить старую дружбу или деловое сотрудничество, подставив плечо другу или партнеру в его трудный жизненный момент. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют оставаться предельно прагматичными и ставить на первое место насущные нужды. Возможно, пора закрыть вопрос об оплате труда, наследстве или кредите. Не стоит пренебрегать компромиссом. При правильной тактике этот день позволит не только устранить недочет, но и получить выгоду, например, отработать долг, извлечь прибыль из старых вещей или «безнадежных» пассивов. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют заниматься оставшимися проблемами своего прошлого: чем быстрее и тщательнее они будут улажены, тем быстрее откроются новые перспективы. День может принести сомнения или уныние, заставить держаться за старую систему координат и за прежние ценности. Любые эмоции лучше не муссировать в себе, а вложить в полезное дело. Стоит помочь другу или принять помощь от друга. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не забывать о режиме секретности и стараться в любом занятии быть профессионалами. Если собственных компетенций в том или ином важном деле недостаточно, лучше прибегнуть к услугам помощника, но стоит убедиться, что ему можно доверять. Сверхзадача этого дня — завершить процесс (или его этап), чтобы больше никогда не возвращаться к нему в прежнем виде и контексте. Рыбы Сегодня Рыбам звезды помогают оставаться на верном для них пути, даже если они находятся далеко от дома или своих привычных опор. Нежелательно откладывать в этот день назревший важный шаг. Если ответственный процесс уже стартовал, имеет смысл поднапрячься и уже сегодня довести его до конца: не исключено, что завтра окажется затруднен прямой контакт с помощником, пропадет ориентир или мотивация.