Устраиваем вечеринку — гороскоп на 18 ноября

17 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. В первой половине этого дня Луна в Козероге напомнит о долге, о необходимости завершить сложное дело или закрыть старый болезненный сюжет.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это подходящее время для последних шагов по устранению проблемы, а также для ухода с должности и передачи функций. Уходя, нежелательно разглашать секреты прошлого. Во второй половине дня Луна в Водолее усилит интерес к прогрессу, дружбе и будущему, к большим и затратным перспективным проектам. Возможен рост запросов, расходов или ожиданий. Может разыграться аппетит или появиться оригинальный каприз. Возможна спонтанная вечеринка с перспективой приключения. Овен Сегодня Овнам стоит начать этот день с оценки ситуации: если она критична, лучше не тратить время зря и уже утром довести нужные дела до конца. Важно не раздражаться, не поддаваться страху, не пререкаться с начальством и старшими: хладнокровные целенаправленные действия будут полезнее негативных эмоций. Вторая половина дня перенаправит внимание на будущее и его новые ценности, материальные или моральные. Телец Сегодня Тельцам стоит закрепить результаты вчерашнего сотрудничества и еще не поздно найти помощь. Во второй половине дня многие Тельцы утратят контроль за ситуацией. Она начнет развиваться по своей нелинейной логике, прямо или косвенно задевая их интересы. Новый поворот событий может поднять их запросы, задеть их убеждения и самолюбие. Возможны новости в профессиональной сфере или в группе друзей. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют сохранять бдительность, оставаться работоспособными и готовыми откликнуться на остаточные сигналы тревоги. Не исключено, что придется завершить неприятное, но нужное дело. Свободные занятия и встречи с друзьями, особенно иностранцами, лучше перенести на вечер. В это время могут стать важными моральные ценности или материальные аспекты дружбы. Рак Сегодня Ракам звезды советуют не затягивать продолжение (или завершение) проверенного делового сотрудничества: утром оно пойдет неплохо по вчерашним горячим следам, но затем может стать невозможным. Сюрпризы второй половины дня не стоит заранее расценивать как неблагоприятные: скорее, это оригинальные возможности на будущее, особенно при наличии друзей, удачных вложений или свободных капиталов. Лев Сегодня Львам звезды советуют не откладывать завершение мелких работ - особенно тех, что подразумевают уборку, санацию или устранение остаточных недочетов, связаны с лечением, ремонтом, увольнением, влияют на безопасность жилища, авто, офиса или производственного процесса. Вечер подходит для встреч с друзьями, посещения неформальных мероприятий и погружения в социальную жизнь, но с осторожностью. Дева Сегодня Девам первая половина этого дня позволяет действовать в согласии со своими собственными предпочтениями, идеалами и опытом, почти автоматически. А вот вторая половина дня может задать иной режим, где им придется чаще импровизировать, экспериментировать и попутно расширять свой кругозор. Возрастет вероятность неожиданных добавочных хлопот, появления оригинальной задачи, новых предложений работы. Весы Сегодня для Весов день может начаться с той или иной суровой необходимости, продиктованной завершением долгой истории. Возможно, им придется сделать последний шаг перед сменой жилья или работы. Не исключена раздражительность, ссора. Сменить обстановку или угол зрения на ситуацию позволит вторая половина дня. Именно она напомнит многим Весам про затратный и рискованный, но перспективный новый проект. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит активнее использовать оставшиеся от прошлого шансы: не исключено, что больше такая возможность уже никогда не представится. Вторая половина дня сулит, на первый взгляд, приятные события, но у них могут быть важные долгие последствия. Звезды советуют как можно аккуратнее выбирать место жительства, новую линию поведения в общении с домочадцами, друзьями и гостями. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют быть внимательнее в материальных и профессиональных вопросах, избегать приобретений и инвестиций. Во второй половине дня не помешает осмотрительность в общении с друзьями, соседями, коллегами, подчиненными и попутчиками: за приятной стороной общения с людьми иногда может таиться негатив, стоит аккуратнее проявлять щедрость и дружескую помощь. Козерог Сегодня для Козерогов начало этого дня станет продуктивным, если они не будут тратить энергию на пустые переживания и решат любой ценой довести до конца неприятное дело. Вторая половина дня — время сюрпризов. Возможны находки, подарки, новые расходы или внезапные капризы. Не стоит поддаваться азарту, иначе раздуется бюджет или возникнут другие последствия, столь же неожиданные, сколь и нежелательные. Водолей Сегодня Водолеям первую половину этого дня лучше использовать для закулисных действий или для подготовки к дальнейшему развитию событий, но помня, что подготовиться к ним на все сто процентов невозможно. Вторая половина дня может принести новые настроения и желания, подтолкнуть к неожиданным капризам или к росту личных запросов. Первая приятная фаза нового сюжета может притупить чувство самосохранения. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не откладывать завершение важных дел и заняться ими прямо с утра. В начале дня можно рассчитывать на содействие нужных людей, свою безошибочную интуицию или опыт прошлого. Вторая половина этого дня поставит акцент на делах коллектива и социума, а также на вопросах прогресса и будущего. Даже если коллективные идеи момента вам не подходят, стоит ознакомиться с ними.