Сжигаем мосты и смотрим только вперед — гороскоп на 22 ноября

21 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня хорошо втайне завершать дела и подводить черту под сюжетами прошлого.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что те, кто не занят делом, могут отдохнуть, погрузиться в мечты или фантазии. Также этот день призывает отдать дань духовной стороне жизни. Луна в знаке Рыб ставит акцент на внутренних тонких переживаниях, а ингрессия Солнца в знак Стрельца подчеркивает значение официальной идеологии и открыто продвигаемых ценностей. Общее развитие событий напоминает, что пора отсеять шелуху устаревших постулатов и ложных идеалов. Могут возникнуть дополнительные сложности в общении с иностранцами или новые препятствия к путешествиям. Овен Сегодня Овнам звезды не советуют оставлять незавершенными дела, требующие тайны или особой деликатности: лучше, если с ними будет покончено еще до наступления вечера. В отсутствие срочных хлопот рекомендуется отдых, можно дать волю эмоциям или фантазиям. В конце дня появятся новые заманчивые планы, но браться за их исполнение немедленно будет не лучшим решением: велика вероятность зайти в тупик. Телец Сегодня у Тельцов в планах может сохраняться доля неясности. Не исключено, что в них назреет очередная заминка. Звезды советуют не спешить с новым начинанием, если в нем нет особой нужды. Также не стоит затягивать сотрудничество, которое вас устраивает: в конце дня обстоятельства изменятся. Возможно, партнер или помощник откроет свою другую сторону или предложит альтернативный способ ведения дел. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на подвижки в своих делах, если их планы связаны с сотрудничеством или зависят от других людей. Возможен шаг со стороны нужного человека. Однако перемены не всегда будут радовать: есть риск столкнуться с задержкой, проверкой или отказом, с энергичным напористым конкурентом. Новый поворот событий, подсказывающий возможные варианты, ожидается ближе к ночи. Рак Сегодня Раки могут позволить себе положиться на интуицию или пустить дела на самотек, доверившись судьбе. Многим Ракам будет помогать их фантазия или вера, духовный или профессиональный опыт. Но им не стоит полностью расслабляться, если они ждут решения важного вопроса: в конце дня могут появиться новости, связанные с их работой и трудоустройством, лечением их недугов или нуждами их питомца. Лев Сегодня Львам звезды напоминают, что им желательно экономить силы. Завершив необходимые дела, не стоит сразу же браться за новые. Развитие событий в эти сутки способно внушить уныние, но отчаиваться не стоит: поле новых возможностей не так велико, как хотелось бы, но оно есть. Желательно вначале на нем осмотреться, оценить ситуацию на предмет ограничений и ловушек. Оптимизма добавит поздний вечер. Дева Сегодня Девам стоит быть проницательнее, чтобы улавливать суть чужих намеков, читать неявные знаки судьбы и распознавать возможный обман. Особое значение может получить мнение домочадца или человека, связанного с жильем (собственника, арендатора, покупателя). Возможно, пора провести границы и стать хозяином на своей территории, чтобы на ней не начал командовать кто-то другой. Весы Сегодня Весам день не обещает повышенной бодрости или полной свободы действий, но дает надежду. Возможно, в поле зрения появится потенциальный друг, интересный собеседник или вероятный попутчик. Может возрасти внимание к мнению врача, помощника или учителя. В эти сутки лучше не форсировать события и не ждать большой активности от партнеров. Хорошо завершать необходимые дела или лечебные процедуры. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют отдыхать или браться лишь за самые необходимые дела. Это подходящий момент для отдыха и «перезагрузки». Полезно найти время для уединения, побыть у воды, послушать музыку. Энергию, если она есть, можно потратить на старое хобби. К ночи могут появиться хлопоты, ограничения или поводы для беспокойства. Возможны финансовые лимиты и другие препятствия к покупкам. Стрелец Сегодня Стрельцы получают новый импульс к самосознанию или пищу для своих амбиций, но стечение обстоятельств не позволяет им немедленно заявить о себе. Многим Стрельцам не хватит энергии. Они могут быть вплоть до вечера погружены в свои фантазии, сомнения или воспоминания, связаны обязательствами, ограничены своим самочувствием, бытом, тайными комплексами, субординацией или мнением старших. Козерог Сегодня Козерогам непросто: обстоятельства вокруг вряд ли изменятся радикально. Звезды напоминают о нежелательности спешки, о риске недоразумений и заблуждений и в мелких, и в серьезных вопросах. Новые нюансы ситуации заставляют многих Козерогов обратить внимание на свое здоровье и выставить себе в связи с ним ограничения, особенно при наличии хронических недугов. Лучше отложить поездки и важные контакты. Водолей Сегодня Водолеям звезды напоминают о необходимости быть внимательнее. Может подвести чутье, возникнуть недоразумение, сложиться интригующая ситуация. Не стоит раньше времени проявлять инициативу и обнародовать свои планы. Лучше отнестись осторожнее к переменам в поведении начальства. Не стоит во всем надеяться на друга, его возможности сейчас могут быть ограничены. Ближе к ночи возможны новости. Рыбы Сегодня Рыбам стоит прислушиваться к своей тонкой интуиции, а также следить за развитием событий в мире, в правовой, профессиональной и медицинской сферах: ожидаются новости. Перемены могут не порадовать: возможна отсрочка, проверка, ограничение или отказ. Может не сложиться контакт с начальником, врачом, учителем, клиентом или другим значимым лицом. Важно не создавать почву для обид и ссор.