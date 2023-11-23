Опираемся на логику — гороскоп на 24 ноября

11-12 лунные сутки. Сегодня импульсивность и горячность, сообщаемые Луной в Овне, нередко идут во вред.

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