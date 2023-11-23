Опираемся на логику — гороскоп на 24 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что они, например, подталкивают к преждевременным непродуманным авантюрам, чреватым неудачей уже на первом этапе. Еще одной проблемой дня может стать негативный эмоциональный фон с уклоном в подозрительность или раздражительность. Насущными делами и контактами лучше заниматься с утра. Есть смысл посвятить эти сутки подготовке к сложным шагам и работам: проверить физическую форму, скорость реакций и нужные навыки, а также технику, транспорт, оборудование, конструкции под нагрузкой, снаряжение для спорта и туризма.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не медлить, если они заинтересованы в каких-либо целевых контактах (особенно международных, связанных с учебой или путешествиями). Лучшее время для подобных мероприятий, а также для важных личных размышлений и учебных занятий — утро. По мере приближения вечера результативность будет падать, возможны неудачи или моменты раздражительности. Лучше отложить новые старты.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им лучше свести суету к минимуму. Желательно избегать начинаний, отложить удовлетворение желаний и амбиций. Не стоит форсировать дела за рубежом и отношения с иностранцами. В этот день легко поддаться негативным внешним влияниям, оказаться в тупике, в неблагоприятной ситуации или в ловушке прежних взглядов. Также в эти сутки может стать уязвимее здоровье.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше воздержаться от вступления в новые группы и включения в большие коллективные проекты с прицелом на будущее, особенно во второй половине суток: есть риск оказаться среди ретроградов, в подозрительной или доживающей последние дни компании. Для текущих дел желательно выбрать утро. Не стоит затягивать с продолжением вчерашнего диалога или урока, подтверждением договоренностей.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше отказаться от масштабных начинаний, а за текущие дела приниматься пораньше. Утро — лучше время для короткого совещания, контакта с начальством, отправки срочного сообщения, уточнения информации, поиска помощи в мелких делах. С каждым часом будет расти риск проблем, например, дурного расположения духа у вашего руководства или у близкого окружения.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют спокойнее относиться к возникшим помехам: даже если они серьезны, общее направление остается верным и не стоит малодушно сворачивать с пути. Нет причин изменять своим идеалам и ставить крест на мечтах (особенно связанных с образованием, путешествиями, творческими проектами и воспитанием детей). Учиться, искать информацию и поддерживать зарубежные связи лучше утром.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют избегать фундаментальных начинаний, а в текущих мелких делах быть начеку. На протяжении всего дня есть риск помех и приключений. Возможны досадные случайности, короткие ненужные авантюры, повторные ловушки и роковые ошибки. Одной из задач этого дня будет проверка находчивости, ловкости и уровня эрудиции. Важную информацию желательно искать или уточнять в начале дня.
Весы
Сегодня Весам придется учитывать нюансы чужого характера и настроения, в первую очередь, негативные. Не исключено, что окажется не в духе кто-то из близких, проявит не лучшие черты своей натуры партнер или сделает коварный ход конкурент. Возможны запоздалые попытки мести с чужой стороны. Налаживать контакт и продолжать разговор желательно утром: чем ближе вечер, тем сложнее найти общий язык.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют уделить внимание мелочам, в том числе неприятным. В течение дня есть риск столкнуться с проявлениями остаточной небрежности и хаоса. Могут найтись недочеты в проведенных работах и лечебных процедурах, напомнить о себе моменты застарелой неприязни в общении с коллегами или помощниками. Не исключены проблемы с чистотой и гигиеной, с получением оговоренных услуг.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит быть легкомысленными оптимистами и наивными идеалистами. Лучше не форсировать ответственный шаг, заняться оценкой рисков, разработкой оптимальной тактики и организацией подстраховки. Устранив оставшиеся помехи прошлого, важно принять как должное трудности настоящего, например, ограничения в связи с профессией, жилищной ситуацией, долгом перед родителями или детьми.
Козерог
Сегодня Козерогам день не обещает полного комфорта, идеального самочувствия и высокой продуктивности. Могут напомнить о себе негативные эмоции прошлого, дурные предчувствия или хронические недомогания. Возможна неблагоприятная психологическая обстановка в доме или неуживчивость. Звезды советуют не затягивать с важными контактами, как можно раньше обсудить насущные дела с домочадцами или коллегами.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не медлить с нужными контактами, короткими поездками и учебными занятиями. С каждым часом может сильнее рассеиваться внимание или сгущаться эмоциональный негатив вокруг. Если первая половина дня «не задалась», не стоит пытаться наверстать упущенное вечером: велика вероятность осечек, роковых помех или сопутствующих задуманному мероприятию неприятных впечатлений.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют проявить побольше терпения и выждать, не предпринимая ничего серьезного. Желательно воздержаться от договоренностей, ответственных начинаний, потворства случайным импульсам, сложных работ, важных приобретений и новых сделок. Ожидание может стать напряженным и мучительным, если вас преследуют какие-то опасения. Для прояснения ситуации лучше использовать утренние часы.