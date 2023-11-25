Лень прибьет нас к дивану — гороскоп на 26 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Тельце поддерживает лень, инертность и тягу к стабильности. Может сохраняться сила привычки или влияние коллективных идеалов прошлого. Не исключен интерес к раритетам с символичным подтекстом. Не стоит планировать на эти сутки приключения, рискованные старты и сложные работы. Мудрым решением будет отложить хлопоты на завтра, а сегодня отдыхать и набираться сил. Вместе с материальными ценностями эти сутки напоминают о духовных, в том числе о старой дружбе. Духовной пищей может стать контакт с единомышленниками.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что этот день располагает к инертности. И сами Овны, и окружающие их люди могут оказаться не готовы к нагрузкам и резкой перемене обстановки. Все трудоемкие начинания желательно отложить на завтра — особенно, если они связаны с перемещениями, требуют мобильности, общительности и гибкости. Сегодня хорошо отдыхать, заниматься несложными делами или восполнять запас сил питанием.
Телец
Сегодня Тельцы могут вплоть до ночи оставаться пленниками собственных капризов или оригинальных потребностей. В течение дня возможны резкие перепады настроения или одержимость одним желанием, ради которого будет забыто все остальное. Лучше провести эти сутки в свободном режиме. Можно отдать дань духовной жизни или своим социальным интересам, пообщаться с друзьями или учениками в неформальной обстановке.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит воздержаться от активных действий: к ним не готовы они сами или те люди, с которыми связаны их надежды, например, предполагаемые попутчики, собеседники или деловые партнеры. Также многие Близнецы в эти сутки будут не готовы к конкурентной борьбе и острой дискуссии. Лучше не афишировать в этот день свои намерения. Не помешает убедиться, что за спиной есть надежные друзья.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют выбирать свободные занятия, но не забывать при этом о возможной выгоде и стараться бывать в тех местах, где есть шанс ее получить. В течение дня возможны неожиданные находки и удивительные дары судьбы. Это хороший день для дружеских встреч в неформальной атмосфере: общение с проверенными единомышленниками — отличное средство сохранить оптимизм при взгляде в будущее.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют оставаться целеустремленными прагматиками, но оставлять в своих планах место для случая и свободной импровизации. День подходит для коллективных мероприятий. Распоряжаясь ресурсами, важно вкладывать какую-то их часть в будущее, например, в развитие дружеских связей, передовых проектов или прогрессивных технологий, в обновление штата или модернизацию производства.
Дева
Сегодня для Дев обстоятельства остаются благоприятными и звезды советуют извлечь из них все возможное. Не стоит бояться непредвиденного поворота событий: он окажется к лучшему. День помогает укрепиться в своих выстраданных идеалах, но также частично адаптироваться к чужим взглядам или утвердиться в занятой вдали от дома нише. Это подходящий момент для неформального общения с далекими друзьями.
Весы
Сегодня Весам звезды не рекомендуют приступать к важным делам, особенно тем, что требуют материальных вложений. День может принести неожиданные выгоды там, где уже создана почва, например, есть капиталы, единомышленники, проверенные инвесторы или надежные финансовые схемы. Желательно повременить в эти сутки с отправкой в дорогу, активным общением, началом учебы. Не стоит заводить новых друзей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день покажет, насколько они ладят со своей группой по интересам. Скорпионам, которых не волнуют вопросы их внешней социализации, стоит обратить внимание на свои контакты с домочадцами и близкими старыми друзьями: не исключено, что в чем-то отношения с ними меняются и то, что когда-то объединяло, становится поводом для разногласий. Важно поддержать отношения с теми, кто уважаем и дорог.
Стрелец
Сегодня Стрельцам нужна готовность к сюрпризу, например, к отклонению от служебного расписания, капризу своих питомцев, неожиданным поступкам друзей, соседей, подчиненных. В течение дня возможны гастрономически прихоти, казусы с лекарствами, непредвиденные ситуации в связи с работой, финансами и компьютерным обеспечением. Темой дня могут стать близкие перемены и связанные с ними новшества.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что наилучшим выбором для них будет свободная деятельность или отдых в знакомом стиле. Можно уделить время детям, любимому человеку, хобби или творческому проекту, но лучше не планировать ничего заранее и лишь следовать обстоятельствам. Для хорошего самочувствия важно поддерживать незримую связь со своим духовным началом, друзьями и выстраданными идеалами.
Водолей
Сегодня Водолеям день может принести волнения и долю дискомфорта — особенно, если у них большая семья или гости в доме. Есть риск столкнуться с последствием своих же привычек, взглядов и экспериментов. Желательно серьезнее отнестись к разногласиям с домочадцами и старыми друзьями: если оставить давний спор открытым, вскоре он может набрать обороты. Не стоит принимать решений, связанных с жильем.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут не бояться новых нагрузок, но они вполне возможны в ближайшее время, например, в связи с ответственным плановым шагом. День хорош для того, чтобы отвлечься от дел и отдохнуть, но не стоит полностью расслабляться. Самое время запастись источником духовной поддержки, который выручит в напряженный период. Возможно, стоит пообщаться со старыми друзьями или коллегами по проблемам.