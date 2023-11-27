Нас ждут беззубые проблемы — гороскоп на 28 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что он заключается в лояльности, уступках, обмене симпатиями или нейтральной беседе, взаимном учете интересов и прав, готовности частично замять инцидент, сделать акцент на обучающей и познавательной стороне событий. В некоторых ситуациях уместна шутка. От проблем может отвлечь момент гармонии, романтическое свидание или приятная весть. Но фоном дня все же остаются отзвуки ссор и суеты, слухи, сомнения, иллюзии, трудности перевода и расшифровки. Возможна рассеянность, усталость. Лучше избегать серьезных разговоров.
Овен
Сегодня Овнов выручат общительность и наличие связей. Многим Овнам пригодятся контакты за рубежом. Возможна помощь благодаря чужой симпатии или поддержке партнера по браку. Еще одним подспорьем в разруливании сегодняшних проблем могут стать имеющиеся знания, навыки ориентирования или вождения. Однако не все недочеты будут устранены, например, сохранится вероятность сплетен, сомнений и путаницы.
Телец
Сегодня Тельцы могут рассчитывать на частичное улаживание недоразумений, но им все же не помешает быть начеку: не исключено, что остались нераспознанными некоторые ловушки или были забыты важные детали, особенно при контактах с иностранцами или иногородними. Ряд проблем решится с помощью временного компромисса. Не помешает внимательность при оформлении платежей и изучении финансовых документов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что погасить огонь спора помогут дипломатичность и взаимная симпатия. Есть надежда на примирение влюбленных, супругов и людей со сходными вкусами. Но это не гарантия полного взаимопонимания и доверия. Нужна бдительность в ходе собеседования или разговора на важную тему: может иметь место коварный вопрос, скрытая критика или насмешка, завуалированный отказ.
Рак
Сегодня Ракам не всегда доступны прямые пути. Возможно, придется прибегнуть к компромиссу или обходному маневру. Лучше избегать рассеянности, чтобы не пропустить критичную мелочь. Вплоть до вечера есть риск заблудиться, опоздать или что-то забыть, стать жертвой слухов, некомпетентности или скрытой чужой неприязни. Могут найтись пробелы в образовании или погрешности в начатой работе.
Лев
Сегодня Львам день способен принести долю неясности или разочарований, но компенсирует им часть огорчений приятным общением. Несмотря на недостаточную откровенность со стороны собеседника, это подходящий момент для поддержки связей: не исключено, что они пригодятся не только в обозримое время, но и в будущем. Можно неплохо провести время за дружеской беседой, обменяться догадками или обсудить слухи.
Дева
Сегодня Девы могут себе позволить быть дипломатами в отдельных вопросах — что не равно тотальной мягкости, уступчивости и доверчивости. Компромисс неуместен и небезопасен, если речь идет о фундаментальных убеждениях или базовых ценностях, о профессиональном долге, семейной ответственности, безопасности дома или долгом сотрудничестве. Не самый удачный день для важного начинания или собеседования.
Весы
Сегодня Весы способны смягчить любую ситуацию, продемонстрировав свое обаяние, эрудицию или коммуникабельность. Многим Весам помогут зарубежные связи. Часть проблем будет улажена благодаря дипломатичности или чувству юмора. И все же задача не будет решена до конца, сохранится почва для заблуждений, сомнений, опозданий или недоразумений. Не лучший день для оформления документа, начала путешествия.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть шанс ловко выпутаться из цепи проблем или найти в напряженной запутанной ситуации нечто хорошее. В выигрыше окажутся общительные и гибкие Скорпионы, умеющие подстраиваться к обстоятельствам и любящие получать разнообразные впечатления для расширения своего кругозора. Главные проблемы дня — неясный информационный фон и трудности коммуникации, особенно с иностранцами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важно найти у кого-то понимание, особенно, если они допустили ошибку или потерпели обидное поражение. Возможно, это будет партнер по браку, любимый человек или симпатизирующий им человек. Если произошло нечто неприятное, будет полезно отвлечься, например, сходить на свидание или вечеринку. Лучше не оказываться там, где придется вести серьезный диалог, лгать или оправдываться.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют минимизировать свой список задач и быть аккуратнее при их выполнении. День может спровоцировать рассеянность, усилить сомнения или подчеркнуть некомпетентность. Легко заблудиться, запутаться. Может требоваться внимание к гигиене или безопасности, контроль за подчиненными или за приемом лекарств, надзор за питомцем. Не всегда будут честны попутчики и сослуживцы.
Водолей
Сегодня для Водолеев многие проблемы смягчены. Даже в острой ситуации у них останется возможность все наладить: отыграться при поражении, восстановить права при недоразумении, сохранить надежду на будущее, помириться с любимым человеком. Есть возможность излить переживания в литературном или ином творчестве. Но кое-где заминки и туманность планов могут сохраняться, например, в делах финансовых.
Рыбы
Сегодня Рыбам придется учесть неясность информационного фона и силу своего воображения. Вплоть до ночи затруднены объективные оценки, возможны сомнения, заблуждения, моменты неискренности, ошибки, ложные приказы и просьбы, остаточное напряжение в общении. Будет трудно верно толковать чужие слова и формулировать собственные мысли. Не стоит спешить с пояснением, оправданием, обвинением, обещанием.