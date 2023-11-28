Наш роман движется правильную сторону — любовный гороскоп на 29 ноября

Наш гороскоп поможет вашей любви стать еще ярче и прекраснее.
Овен
Сегодня Овны ведут себя как романтики-авантюристы, в любой момент готовые сорваться с места и отправиться с любимым человеком хоть на край света. Однако в душе многие Овны будут сентиментальными и привязчивыми. Им будет важно знать, что рядом с ними близкий человек, а не случайный спутник.
Телец
Сегодня Тельцам необходимо получать в личных отношениях подтверждение эмоциональной и духовной близости. Их сделает увереннее наличие общих планов или богатого совместного прошлого. Они будут огорчены, если любимый человек далеко от них или проявляет слишком много интереса к чуждым ценностям.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит отказывать себе в радостях личной жизни, но лучше не искать в ней моральную опору и источник душевного спокойствия. Общение с любимым человеком, в целом приятное, может быть чем-то омрачено, например, неполной искренностью, тайной ревностью или неразрешенным спором.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют игнорировать в своем романе раздражающие мелочи и ценить главное, например, базовое сходство интересов и убеждений, принадлежность к одной компании или социальной страте. Общность ценностей высшего порядка выровняет бытовые, эстетические и другие разногласия.
Лев
Сегодня у Львов горячий темперамент может спорить с другими потребностями, например, с тайной тягой к стабильности и внутренней защищенности. Для свидания подойдет спокойное тихое место, располагающее к безусловному доверию. Формат авантюры и волнующего приключения не рекомендуется.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что это хороший день для укрепления личных отношений на базовом уровне, с прицелом на будущее. Он усиливает сексуальное влечение, но также включает и другие мощные факторы, скрепляющие пару. Это может быть сходство идеалов, общность переживаний или одна компания друзей.
Весы
Сегодня Весов день может сделать более уязвимыми психологически. Возможно, им придется делать выбор между личной жизнью и другими планами, либо идти на нежелательные для себя компромиссы. В череде встреч желательно сделать перерыв. Не стоит отправляться на первое или очень важное свидание.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут поладить с любимым человеком, упрочив свою эмоциональную и духовную связь с ним. Отдельные противоречия между партнерами остаются в силе, но есть возможность существенно улучшить общий фон отношений и укрепить в них связующие нити в преддверии серьезных жизненных перемен.
Стрелец
Сегодня от Стрельцов требуется более мягкого и чуткого поведения в общении с любимым человеком. Многие Стрельцы будут пренебрегать деликатностью и именно этим создавать себе в личной жизни проблемы. Хорошо, если их близкие отношения будут регулироваться какими-то четкими правилами или традициями.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит быть чуткими к настроению любимого человека и чаще идти ему навстречу, но не в ущерб своим собственным базовым планам, идеалам и ценностям. Роман, выстроенный на шатком двойственном фундаменте ценой больших жертв, пора серьезно трансформировать или аккуратно завершить.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что любовь выражается через заботу и сочувствие. Не исключено, что вместо романтического свидания в изысканной обстановке придется провести время дома или в повседневной рутинной атмосфере, решая вместе с любимым человеком какие-то насущные житейские задачи.
Рыбы
Сегодня Рыбы вновь начинают следовать в делах сердечных собственному плану или идеалу. Хорошие результаты не заставят себя долго ждать: волнений и сомнений поубавится, а уверенность возрастет. Для некоторых Рыб оптимальным вариантом развития событий станет пауза в общении, добровольное уединение.