Наш роман движется правильную сторону — любовный гороскоп на 29 ноября

Наш роман движется в правильную сторону — любовный гороскоп на 29 ноября

28 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня наши сомнения сойдут на нет, а любовь будет крепнуть.

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"