Принимаем правильные решения — финансовый гороскоп на 1 декабря

Наш гороскоп подскажет, как выделиться на работе.
Овен
Сегодня у Овнов могут усилиться интеллектуальные способности, что позволит быстрее и эффективнее решать многие актуальные вопросы. Используйте этот день для учебы и обмена мнениями с профессионалами. Вы сможете повысить свою квалификацию за счет использования новых знаний и применения в своей практике технических новинок. Удачно проходят служебные командировки.
Телец
Сегодня Тельцы могут преуспеть в делах, связанных с дополнительной подработкой. Вам могут предложить выйти поработать во внеурочное время на замену заболевшего коллеги. Фрилансеры, имеющие дополнительные заказы помимо основной работы, смогут повысить свои доходы. Также это удачный день для оплаты по счетам и для погашения финансовых обязательств перед кредиторами и налоговыми органами.
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут прекрасно адаптироваться к внешним обстоятельствам, которые могут складываться благоприятно к вашим делам. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто занимается выполнением индивидуальных заказов и услуг. Хорошо проводить рекламные мероприятия, рассчитанные на привлечение массового клиента к услугам. Бизнесмены могут расширить отношения с деловыми партнерами.
Рак
Сегодня Раки смогут успешно справиться с производственными планами и заданиями начальства. В этом вам помогут коллеги по трудовому коллективу, с которыми вы сможете наладить конструктивное сотрудничество. Хорошо проходить стажировку на новом месте работы. Используйте технические новинки в своей работе, особенно если она связана с обработкой информации и документами.
Лев
Сегодня Львам, возможно, удастся найти скрытые резервы в своей работе и внести ряд усовершенствований. Это поможет вам выйти на качественно новый уровень и повысить профессиональное мастерство. Хорошо принимать участие в конкурентных видах деятельности: конкурсах, кастингах, пробовать свои силы в новых профессиях. Полезной будет деловая переписка и контакты с иностранцами.
Дева
Сегодня у Дев лучше всего могут пойти те дела, которые являются завершением ранее начатых работ и проектов. Например, вы сможете преуспеть в ремонтно-строительных работах, благополучно сдав объекты заказчику в положенный срок. Офисные служащие смогут улучшить условия своего труда за счет использования новых технических возможностей. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться прекрасный день для установления новых деловых контактов. Вы легко можете вступать в контакты с нужными вам людьми. И сможете расположить к себе практически любого собеседника. Отдавайте предпочтение контактам с молодыми и технически развитыми людьми — от них вам будет больше пользы. Успешно идет работа с информацией и документами.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут проявить свои финансовые таланты. У вас может быть обострена способность чувствовать ситуации, способные привести к росту доходов. Вы сможете быстро принимать решения, касающиеся тех или иных финансовых операций, и эти решения могут быть весьма эффективными. Это прекрасное время для тех людей, которые занимаются умственным трудом или имеют отношение к компьютерной технике.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут проявить свои лучшие предпринимательские таланты. У вас будет много интересных идей о том, как быстрее и эффективнее распорядиться своими талантами. Чем больше ваша работа связана с творчеством, тем успешнее пойдут дела. Хорошо принимать участие в творческих конкурсах и любых конкурентных видах деятельности.
Козерог
Сегодня у Козерогов хороший день для оформления всевозможных льгот, компенсаций, пенсий и иных прямых или косвенных выплат помимо основного источника доходов. Также могут увеличить доходы те, кто занимается частной подработкой или работает дистанционно. Удачное время для строителей и коммунальщиков. Строители могут успешно передать готовый объект заказчику, у которого не возникнет нареканий.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут происходить события, в результате которых может отпасть необходимость в выполнении той или иной рутинной работы. Частые деловые контакты будут особенно полезными. Возможно, вы получите дружеский совет по поводу того, как упростить и ускорить свою работу. Будьте внимательнее при анализе поступающей информации.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности, это, возможно, один из самых удачных дней . Ваши оперативные управленческие решения могут быть эффективными с точки зрения финансовой отдачи. Вы сможете установить необходимые контакты и получить оперативный доступ к важной информации. Поэтому ваши решения могут оказаться вполне осмысленными и обоснованными.